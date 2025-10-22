Autopodium Škoda celebra les Fires de Sant Narcís amb una promoció exclusiva per als amants de la conducció
Del 29 d’octubre al 4 de novembre, tots els clients que adquireixin el vehicle podran gaudir de la matrícula i la preentrega gratuïta
Amb motiu de les Fires de Sant Narcís de Girona, una de les cites més emblemàtiques del calendari gironí, Autopodium Škoda presenta una oferta especial per a tots aquells que vulguin estrenar vehicle amb estil, tecnologia i eficiència.
Del 29 d’octubre al 4 de novembre, tots els clients que adquireixin un vehicle nou Škoda a Autopodium, podran gaudir de la matrícula i la preentrega gratuïta, un avantatge valorat en 650€.
Aquesta acció forma part del compromís d’Autopodium Škoda amb els seus clients i amb el territori, aprofitant el marc de la Fira per oferir una experiència de compra propera i diferenciada. “La Fira de Sant Narcís és un moment molt especial per a Girona, i volem que també ho sigui per a aquells que decideixin fer el pas de conduir un Škoda. És la nostra manera d’apropar la marca i agrair la confiança dels nostres clients”, expliquen des del concessionari.
Amb una àmplia gamma de models que combinen tecnologia avançada, seguretat i disseny, Škoda continua posicionant-se com una de les marques més sòlides del mercat europeu. I amb aquesta promoció, Autopodium Škoda reafirma la seva voluntat d’oferir valors afegits reals i condicions exclusives durant una de les setmanes més festives i emblemàtiques de la ciutat.
Aconsegueix un model Škoda amb entrega immediata i sense esperes. Des de més compacte com l’ Škoda Fabia o l’Scala, fins a SUV com el Kamiq o Karoq o híbrids i elèctrics com el nou Kodiaq iV o l’Enyaq.
Els interessats poden visitar les instal·lacions d’Autopodium Škoda a Girona, Figueres, Olot, Mont-ras, Lloret o Sant Feliu de Guíxols per conèixer de prop els models i aprofitar aquesta oportunitat única, només disponible del 29 d’octubre al 4 de novembre.
Autopodium Škoda és el Concessionari Oficial de Škoda a la província de Girona, formant part de Grup Autopodium amb 6 instal·lacions arreu la província. Disposant d'un servei integral de venda i postvenda en totes elles amb més de 70.000 m2 d'instal·lacions. Amb una trajectòria de gairebé cent anys en el sector de l'automoció, Grup Autopodium és una empresa familiar, amb la tercera generació al capdavant, que ha crescut mantenint els valors de proximitat, compromís i servei al client. El Grup d’automoció reafirma el seu compromís amb la innovació, l’esport i territori, així ho demostren amb el nou patrocini amb el Girona FC, com a partner de mobilitat per enfortir el teixit empresarial gironí.
