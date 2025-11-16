143.000 infants vacunats a l’Àfrica gràcies a l’Aliança per a la Vacunació Infantil en la qual participen 112 empreses de Girona
La pneumònia, que encara és la principal causa global de mortalitat infantil per infecció, provoca més de 700.000 morts cada any, principalment als territoris més desafavorits
Per conscienciar sobre les seves causes i conseqüències, el 12 de novembre és el Dia Mundial contra la Pneumònia, una data que ens recorda que la vacunació és fonamental per protegir els infants
La Fundació ”la Caixa”, juntament amb Gavi, the Vaccine Alliance, amb el suport de la Fundació Gates i amb la col·laboració de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), impulsa des del 2008 a Girona l’Aliança per a la Vacunació Infantil, una iniciativa que ha aconseguit immunitzar, majoritàriament contra la pneumònia, a 143.048 infants de zones especialment vulnerables de l’Àfrica que no tenen accés a les vacunes.
Això ha estat possible gràcies a les aportacions de la Fundació ”la Caixa”, les donacions fetes per 112 empreses de la província de Girona com a part de la seva responsabilitat social corporativa i les aportacions de ciutadans solidaris. A través de la fórmula matching fund, totes les donacions rebudes es multipliquen per quatre. Així, amb la fórmula 1 = 4, per cada euro donat la Fundació ”la Caixa” n’hi afegeix un altre i la Fundació Gates dos més.
Les aportacions procedents del conjunt de l’Estat han permès elevar la xifra fins als 11,7 milions de nens vacunats a l’Àfrica. Una acció solidària que, des del 2008, ha comptat amb la participació de 7.000 empreses de tot el territori estatal.
Els últims sis anys, aquests fons aconseguits per la Fundació ”la Caixa” han permès finançar el 100% de la despesa dels programes de vacunació contra la pneumònia a Moçambic i el 25% a Etiòpia durant el 2021 i el 2022.
Compromís renovat en la lluita contra la mortalitat infantil
El 2025, la Fundació ”la Caixa”, primer soci privat de Gavi, the Vaccine Alliance a Europa, ha renovat el seu compromís amb l’associació per 17è any consecutiu per fer la seva aportació anual, que duplica totes les donacions rebudes en aquesta aliança. La iniciativa aconsegueix donacions d’empreses i s’estén també a clients de CaixaBank com una iniciativa de filantropia en la lluita contra la mortalitat infantil.
D’altra banda, la Fundació Gates, que el 2011 va llançar la iniciativa matching fund, també manté el seu compromís de duplicar la suma de tots els fons aportats a Gavi el 2025, mentre que ISGlobal, que es va unir a aquesta aliança com a soci estratègic el 2014, hi continua aportant la seva experiència científica i acadèmica.
Una aliança pionera
Gavi, the Vaccine Alliance és una aliança publicoprivada que uneix països en vies de desenvolupament amb els donants, inclosos els governs, l’Organització Mundial de la Salut, l’UNICEF, el Banc Mundial, la indústria de la vacunació, agències tècniques, la societat civil, la Fundació Gates i altres socis del sector privat, entre els quals hi ha la Fundació ”la Caixa”.
Des que es va iniciar l’any 2000, la seva missió ha estat salvar vides, reduir la pobresa i protegir el món contra l’amenaça d’epidèmies i pandèmies. Amb aquesta finalitat, ha ajudat a vacunar més de 1.200 milions d’infants a 78 països i ha evitat així 20,6 milions de morts prematures entre el 2000 i el 2024.
La particularitat de l’Aliança per a la Vacunació Infantil de la Fundació ”la Caixa” és la implicació dels clients de CaixaBank, tant empreses com particulars, en un projecte de responsabilitat social corporativa pioner a Europa. L’Aliança per a la Vacunació Infantil compta amb el compromís dels equips de CaixaBank Empreses i CaixaBank Banca Privada, com també de tota la xarxa d’oficines per a la difusió i l’èxit d’aquesta iniciativa.
Amb aquest objectiu, CaixaBank Empreses duu a terme una tasca de sensibilització entre els seus clients, als quals ofereix l’oportunitat de contribuir a l’accés i la qualitat de les vacunes als països en desenvolupament com una acció de responsabilitat social que els permet retornar a la societat part del que n’han rebut. D’altra banda, CaixaBank Banca Privada promou el suport a Gavi dins del seu Projecte de Valor Social, que afavoreix i incentiva les inquietuds filantròpiques dels seus clients.
La Fundació ”la Caixa”, més d’un segle construint un món millor
Donar oportunitats a les persones que més ho necessiten amb l’objectiu de contribuir a la construcció d’una societat més justa i equitativa és la raó de ser de la Fundació ”la Caixa”, creada el 1904. Això la situa com la primera fundació privada d’Espanya i una de les més rellevants en l’àmbit internacional. La prioritat de la Fundació ”la Caixa” és el desenvolupament de programes socials que responguin als grans reptes del nostre temps, com el foment de l’ocupació entre col·lectius amb dificultats, la lluita contra la pobresa infantil, l’atenció a persones amb malalties avançades i la promoció de l’envelliment actiu i saludable. La investigació mèdica, la formació d’excel·lència, la cultura i l’educació, fonamentals per promoure el progrés i la igualtat d’oportunitats, són també línies d’actuació estratègiques de la Fundació.
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Aquests són els municipis gironins amb més població nouvinguda en els darrers cinc anys
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Truquen al 112 amb un incendi fals per fer venir una patrulla i atacar-la a Figueres
- El Bàsquet Girona s’ho creu a temps (82-76)
- Vuit gabinets d'advocats es disputen els serveis jurídics externs de l'Ajuntament de Girona