El treball temporal, una eina clau per a la competitivitat empresarial a Girona
A Quality són experts en treball temporal i gestió de persones
En un context econòmic marcat per la incertesa i la necessitat d’adaptació constant, el treball temporal s’ha convertit en una de les palanques més efectives per mantenir la competitivitat i assegurar la continuïtat de l’activitat a les empreses de les comarques gironines. Lluny de ser una fórmula precària, la temporalitat ben gestionada aporta flexibilitat, eficiència i oportunitats de creixement tant per a empreses com per a treballadors.
Girona, una província amb alt dinamisme i diversificació
Segons dades recents d’Idescat i del Departament d’Empresa i Treball, la província de Girona va formalitzar més de 109.000 contractes temporals fins al setembre de 2025, una xifra que representa més de la meitat de la contractació total del territori (55,4%).
Els sectors que més recorren al treball temporal són els serveis (73,4%), la indústria (24,1%) i, en menor mesura, la construcció i l’agricultura. Aquesta distribució reflecteix la diversitat del teixit econòmic gironí i la importància de poder adaptar plantilles segons la demanda de cada període.
Sectors amb més demanda de flexibilitat
A la Costa Brava i a la ciutat de Girona, el turisme, l’hostaleria i el comerç concentren bona part de les contractacions temporals. La forta estacionalitat amb pics a Setmana Santa i durant els mesos d’estiu, fa imprescindible disposar d’equips reforçats per atendre visitants i mantenir la qualitat del servei.
A l’interior, la indústria alimentària i càrnia, també recorre a personal temporal per cobrir períodes de producció intensiva o nous projectes. De la mateixa manera, sectors com la logística, el comerç minorista i certes activitats agroindustrials completen el mapa de la temporalitat gironina.
Un model que beneficia tothom
Des de Quality, observem com el treball temporal ha evolucionat cap a un model de col·laboració estratègica. Per a les empreses, representa una eina per ajustar recursos sense perdre capacitat productiva ni comprometre la qualitat del servei. Per als treballadors, és una porta d’entrada al mercat laboral que permet guanyar experiència, conèixer diferents sectors i ampliar competències.
A més, cada vegada més empreses integren els treballadors temporals en les seves polítiques de benestar i desenvolupament professional, oferint beneficis que abans eren exclusius de les plantilles fixes: formació, assegurances complementàries o flexibilitat horària. Aquesta tendència, que es preveu que creixi de cara al 2026, reforça el paper del treball temporal com una opció moderna, atractiva i sostenible.
De cara al 2026, les organitzacions que sàpiguen combinar tecnologia, proximitat i valors humans tindran un avantatge competitiu. En aquest sentit, el model de treball temporal que impulsem des de Quality aposta per la formació contínua, la igualtat d’oportunitats i la inserció laboral de qualitat.
Un futur flexible i de confiança
El mercat laboral gironí continuarà caracteritzant-se per la seva capacitat d’adaptació. En un territori on la temporada turística, la producció alimentària i el comerç local marquen el ritme, la col·laboració amb empreses especialitzades en treball temporal com Quality permet anticipar-se a les necessitats i garantir que cada projecte disposi del millor equip humà possible.
Més informació
Oficines a Girona: Carrer de Cristòfol Grober, 6, 2n 3a
Trucant al 972 67 86 48
