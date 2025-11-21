Lidl presenta el seu assortiment nadalenc a través d’un menú que reinterpreta les receptes tradicionals i posa en valor el producte fresc de qualitat
Per a aquest Nadal, Lidl proposa un menú amb la millor relació qualitat-preu compost per crema de verdures rostides, lluç gratinat, magret d’ànec i un coulant de torró i festuc, amb un cost de 14 € per persona
En unes dates en què les llars espanyoles es preparen per compartir els moments més esperats al voltant de la taula, Lidl arrenca la seva campanya de Nadal posant l’accent en la qualitat i l’estalvi.
El Nadal és una època en què la despesa en alimentació i begudes s’incrementa de manera significativa. Segons dades de Kantar Worldpanel, en les últimes 4 setmanes de l’any, el mercat experimenta un repunt del 16% en valor respecte a la mitjana anual. Aquest repunt ve donat, en gran part, per la categoria de productes frescos.
Segons la mateixa font, el 2024 la despesa dels espanyols en productes frescos (fruita, verdura, carn, peix i productes de fleca) va suposar un 33% del total de la cistella de la compra, una xifra que s’ha mantingut estable en els últims 3 anys. Si a més tenim en compte categories com el marisc, els dolços nadalencs, els plats preparats, el formatge, els embotits i els vins i escumosos, productes típics en aquestes dates, el pes d’aquests productes en les cistelles nadalenques dels espanyols és del 45% (2024).
Davant d’aquesta situació, els consumidors ajusten els seus hàbits de compra. Segons dades d’AECOC Shopperview, el 56% dels consumidors espanyols avançarà les seves compres, un 54% es decantarà per productes més barats i un 50% triarà la marca de distribuïdor. Addicionalment, un de cada tres consumidors valora comprar menys quantitat de carn i peix per estalviar.
Per fer front a aquesta situació i acompanyar els seus clients en un moment clau per al consum, Lidl presenta un any més un assortiment nadalenc compost per més de 600 productes d’alimentació com carn, marisc i embotits, a més de les icòniques marques Deluxe i Favorina. Una proposta amb la millor relació qualitat-preu, dissenyada per ajudar les famílies a gaudir d’aquestes celebracions sense renunciar a l’estalvi.
Per presentar el seu assortiment nadalenc d’aquest any, es va comptar amb la presència de Jorge Fernández. Lidl proposa un menú elaborat íntegrament amb productes de la companyia. Per donar a conèixer aquest nou assortiment nadalenc es va comptar amb el presentador Jorge Fernández on els protagonistes són els productes frescos de màxima qualitat. Receptes inspirades en clàssics nadalencs amb tocs contemporanis que ofereixen una experiència gastronòmica completa per menys de 14 € per persona. Amb aquest menú, Lidl rendeix homenatge als productes de sempre com l’ànec, el lluç i el torró, mentre posa en valor una cuina emocional i propera que pot gaudir-se durant tot l’any, no només per Nadal.
L’entrant d’aquest menú consisteix en una crema de verdures rostides protagonitzada per la carbassa, d’origen espanyol i de temporada durant els mesos de setembre, octubre i novembre. Una recepta que permet potenciar el màxim sabor de les verdures gràcies al rostit i que es pot complementar amb cigrons saltejats com a topping per aportar una font addicional de proteïnes d’origen vegetal. El resultat és un plat complet, saludable i ple de sabor.
Com a primer plat, Lidl proposa uns lloms de lluç gratinats amb beixamel de porro. Un plat que combina una beixamel elaborada amb ingredients com porros, espàrrecs i mantega amb uns lloms de lluç fresc procedent de pesca sostenible certificada per MSC. Per emplatar-lo, Lidl proposa espolsar el lluç amb julivert i decorar amb espàrrecs blancs, aconseguint així un plat saludable que combina clàssics nadalencs imprescindibles.
A continuació, Lidl proposa una combinació d’un clàssic tradicional nadalenc amb un toc modern. Consisteix en un magret d’ànec amb una guarnició de verdures, salsa de taronja i un puré de pastanaga caramel·litzada. Un plat on el magret d’ànec de màxima qualitat és el protagonista, i es complementa amb els sabors de les verdures saltades al dente, una salsa de taronja reinventada que combina soja i mel per aportar un contrast perfecte entre el dolç, l’àcid i el salat, i finalment un puré de pastanagues suau i sedós que aporta el toc final.
El menú nadalenc de Lidl culmina amb unes postres que fusionen sabors tan coneguts com el del torró tou amb altres sabors en tendència com el festuc. Es tracta d’un coulant elaborat amb el torró tou Favorina de Lidl banyat en una salsa de xocolata blanca i festucs i espolsat amb nabius i trossos de neula cruixent. El resultat és unes postres que combinen dolçor, cremositat i un toc cruixent de manera irresistible.
Per maridar aquest menú, Lidl proposa el vi blanc Tabagonia Rías Baixas Albariño (8,39 €), el vi negre Finca La Cruz D.O. Ribera del Duero (8,49 €) i, per acompanyar les postres, el cava Amorany (6,99 €).
Per facilitar l’elaboració pas a pas d’aquest menú, les receptes completes estaran disponibles al canal de YouTube de Lidl, on la marca ja compta amb més de mig milió de subscriptors i 500 milions de visualitzacions, consolidant-se com la cadena de distribució líder en aquesta plataforma.
Un assortiment complet i variat per a unes festes plenes de sabor
L’assortiment nadalenc de Lidl per aquest any compta amb més de 600 productes, dels quals gairebé la meitat pertanyen a la seva icònica marca Deluxe, i més d'un centenar són nous llançaments. La proposta de Lidl està encapçalada per productes frescos, categoria clau en aquesta època, que es complementen a més amb l’assortiment permanent de la companyia, disponible tot l’any.
Aquesta oferta inclou carn fresca d’origen espanyol, peix i marisc procedents de pesca sostenible i vins i escumosos reconeguts en la prestigiosa Guia Peñín, que ara es complementen amb un assortiment addicional compost per preparats carnis, embotits, patés i foie, salmons i salaons, formatges, torrons i dolços nadalencs, a més dels productes de les marques pròpies de Lidl Deluxe i Favorina.
Els consumidors podran trobar productes com:
- Carn fresca: rodons de porc, pollastre i gall dindi farcits, guatlla i ànec.
- Embotits i patés: pernil d’ànec, paleta ibèrica, llonganissa ibèrica, mousse d’ànec, foie gras i patés de caça.
- Peix, marisc, salmons i salaons: salmó en pasta de full, llamàntol, llagostins, carabiners, pop, musclos, seitons, ous de peix i salmó fumat.
- Formatges: formatges farcits, formatges en crema, Grana Padano, Tête de Moine, Flor d'Esgueva, amb tòfona i al Pedro Ximénez.
- Postres: cremes, polvorons, massapans, bombons, neules, torrons, panettones i tortells de Reis.
- Vins i escumosos: vins blancs, negres, rosats, cervesa de Nadal, escumosos i caves.
En paraules d’Antonio Alarcón, director general de Client i Màrqueting de Lidl Espanya, “En aquestes dates, sabem que factors com la qualitat, la confiança i l’estalvi són fonamentals a l’hora d’omplir les cistelles de la compra. Els nostres consumidors busquen productes de la màxima qualitat possible, en què puguin confiar, i a més tenint en compte l’estalvi com a factor clau. Amb la nostra proposta per aquest any, volem convertir-nos en l’aliat perfecte perquè les famílies puguin gaudir de les reunions al voltant de la taula amb total tranquil·litat que estan prenent la millor decisió de compra possible.”
L’assortiment de Nadal de Lidl es complementa a més amb els productes de basar que ofereix la companyia, com una selecció de més de 700 joguines, articles de decoració, jerseis nadalencs (també per a gossos) i productes per regalar, incidint així en Lidl com un únic destí on els clients podran trobar tot el que necessiten per celebrar aquestes festes.
Un pa solidari amb cor, de la mà de Karlos i Joseba Arguiñano
Com a part del seu compromís amb la societat i les persones, Lidl s’ha aliat per segon any consecutiu amb Karlos i Joseba Arguiñano per llançar una acció solidària per a aquest Nadal. En aquesta ocasió, l’acció consistirà en el llançament d’uns packs de 5 panets de sègol i nabius signats pels ambaixadors de la cadena.
Els panets estaran disponibles a partir del proper dilluns, 1 de desembre, en les més de 700 botigues de Lidl a Espanya per un preu de 0,99 €. L’import íntegre es donarà a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) amb l’objectiu de contribuir a pal·liar la pobresa alimentària entre els col·lectius en situació de vulnerabilitat.
En paraules de Karlos Arguiñano, xef i ambaixador de Lidl, “En aquestes dates, hem de parar-nos a pensar en els que no podran gaudir de les festes com nosaltres. Per això, estic orgullós d’unir-me a Lidl per segon any consecutiu per llançar un pa solidari que ajudarà els bancs d’aliments en la seva tasca tan important per assegurar que a ningú li falti el pa a la taula”.
En paraules de Joseba Arguiñano, “Aquest any hem optat per un pa de sègol i nabius, una versió més saludable però igual de deliciosa. I, a més, amb un propòsit molt bonic. Esperem que us agradi”.
Una invitació a viure cada dia com si fos Nadal
La campanya global de Nadal de Lidl per aquest any, en emissió des del passat 2 de novembre, suposa una invitació a estendre l’esperit del Nadal al llarg de l’any.
Sota el lema “allò meravellós val la pena cada dia”, la peça principal narra, des de l’òptica de la jove protagonista, com per Nadal la nostra actitud i comportament canvien: pensem més en els altres, passem més temps amb els nostres, compartim moments al voltant de la taula i ens prenem les coses amb més sentit de l’humor. L’spot reflexiona sobre com en aquesta època tots ens esforcem perquè cada dia sigui més meravellós, i com podríem estendre aquesta intenció més enllà del Nadal. Perquè si visquéssim cada dia com si fos Nadal, cada dia valdria la pena.
Un spot que s’amenitza amb la cançó Wouldn’t It Be Nice de The Beach Boys, un clàssic llançat el 1966 que transmet a la perfecció la intenció de la campanya de Lidl.
La campanya de Nadal d’aquest any suposa una continuació de la campanya global “Lidl val la pena”, que reflecteix el compromís de Lidl amb acompanyar les persones en tots els moments de la seva vida, ajudant-les a centrar-se en el que realment importa.
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar per menor estranger no acompanyat
- Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- Els plans més llaminers per aquest cap de setmana a les comarques gironines
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies