CaixaForum+ i IrsiCaixa presenten RED, un documental que teixeix connexions entre la ciència, la memòria i el futur del VIH
La plataforma audiovisual estrenarà la peça dirigida per Alejandro Marín, Carmen Menéndez i Pol Mansachs, que desmunta l'estigma a partir de la informació i el coneixement
Més de quatre dècades després dels primers diagnòstics, el VIH segueix evolucionant. El documental RED, disponible a CaixaForum+, proposa un viatge per aquesta història a través de les veus de qui ha viscut l’epidèmia de prop i de qui, avui dia, continua treballant per fer-hi front i transformar-la.
La peça combina els grans avenços científics aconseguits amb testimonis personals i el paper clau de l’activisme. Tot plegat amb la col·laboració de l'IrsiCaixa, centre pioner especialitzat en VIH impulsat per la Fundació ”la Caixa” i el Departament de Salut, que ha esdevingut un referent internacional en infeccions i immunitat, i aplica la seva experiència a nous reptes sanitaris.
Dirigit per Alejandro Marín, Carmen Menéndez i Pol Mansachs, RED s’estructura en tres parts —record, estigma i reptes del futur— i estarà disponible a la plataforma CaixaForum+ a partir de l’1 de desembre, Dia Mundial de la Sida. El documental s’estrenarà aquest mateix dia en un acte celebrat a CosmoCaixa a les 18 h amb la projecció del documental i una taula de debat en què participaran Javier Martínez-Picado, investigador principal d’IrsiCaixa i professor ICREA, expert en estratègies de curació del VIH; Julia García Prado, investigadora principal d’IrsiCaixa i directora científica de l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), experta en immunologia i vacunes; Sara del Arco, sexòloga i mediadora de família i salut comunitària, i Gustavo Pecoraro, escriptor i activista LGTBIQ+ i de la resposta al VIH.
Comprendre per transformar la mirada sobre el VIH
«La forma del llenguatge va ajudar a construir un estigma que encara no hem desconstruït. Abans es parlava de mort, culpables i amenaces», explica María José Fuster, activista, científica psicosocial i professora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), i una de les participants en el documental. Aquella època en què el VIH era sinònim de condemna pertany al passat: avui, gràcies als avenços científics, les persones amb VIH poden tenir una vida llarga, saludable i sense risc de transmissió quan el virus és indetectable.
RED convida a desmuntar l’estigma i els estereotips a partir del coneixement, compartint informació rigorosa i accessible. «Treballar en la documentació i compartir experiències amb els protagonistes em va fer veure la quantitat d’informació que no retenim i com és d’important explicar-la perquè el món tingui una visió del VIH informada i real», reflexiona Alejandro Marín.
Actualment, una pastilla diària. Però, fins on podem arribar?
«Tot i que el VIH encara és un virus complex —capaç d’atacar el sistema immunitari, mutar ràpidament i amagar-se de les defenses—, la ciència ha avançat enormement en el tractament, la prevenció i la recerca de curació», explica Julia García Prado, investigadora d’IrsiCaixa i veu científica a RED. Avui, els tractaments mantenen el virus indetectable i intransmissible, i inclouen noves teràpies injectables de llarga durada —fins a sis mesos— i fàrmacs preventius que milloren la qualitat de vida, tot i que no eviten l’augment de comorbiditats en les persones amb VIH.
Tot i així, la desigualtat en l’accés al tractament continua sent una realitat global. Segons ONUSIDA, 40,8 milions de persones viuen amb VIH i més de 630.000 van morir el 2025 per causes relacionades amb la sida. Tot i que prop del 76 % dels adults reben teràpia antiretroviral la cobertura varia molt segons la regió: a l’Àfrica moltes persones encara s’enfronten a barreres, mentre que a Europa gairebé 9 de cada 10 persones diagnosticades reben tractament.
«La tasca pendent és trobar la curació», afegeix el director d’IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, que també participa en el documental. A RED s’exploren les investigacions més prometedores: des de trasplantaments de cèl·lules mares fins a vacunes terapèutiques desenvolupades en diferents laboratoris del món.
Mirant cap al futur de les infeccions i la immunologia
La investigació en VIH ha generat un coneixement clau sobre el sistema immunitari, essencial per afrontar nous reptes de salut global. Aquesta experiència permet respondre amb rapidesa i eficàcia a pandèmies i brots emergents. «Els virus van ser els primers a aparèixer i probablement seran els últims a abandonar la Terra», recorda Clotet.
El que s’ha après sobre la resposta immunitària al VIH avui s’aplica a altres infeccions, com la COVID-19, el virus del Nil Occidental, l’ebola o la grip aviar. En els darrers anys s’ha detectat la necessitat d’investigar més el funcionament del sistema immune ja que juga un rol central no només per afrontar infeccions, sinó també per combatre malalties com el càncer i l’Alzheimer. Per això, la Fundació “la Caixa” està impulsant la creació del CaixaResearch Institute, el primer centre de recerca a Espanya focalitzat en la recerca de la immunologia.
Com es reflecteix a RED, la creació d’aquest centre i l’avenç en els tractaments contra el VIH són factors esperançadors sobre el futur del VIH, la recerca i la salut global. Com afirma Françoise Barré-Sinoussi, Premi Nobel de Medicina 2008 pel descobriment del VIH i una de les protagonistes del documental, «aquesta investigació és per als d’ara, però també per als que vindran».
