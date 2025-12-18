Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Coca-Cola Europacific Partners: una història de confiança i vincle amb el territori

L’aliança de més de mig segle amb establiments com König exemplifica la sòlida contribució de la companyia al desenvolupament del teixit socioeconòmic gironí més enllà del producte

El bar restaurant König Girona Nord.

Redacció

Redacció

Girona

La marca Coca-Cola és omnipresent al nostre dia a dia. Des de les terrasses dels bars, fins a les festes majors i tot tipus d’esdeveniments esportius i culturals. Coca-Cola sempre hi és, i aquesta presència té un impacte directe en la dinamització de l’economia, la societat, l’ocupació i l’activitat industrial al territori.

Prova d’aquesta contribució és la relació que manté amb marques arrelades al territori, un àmbit on König és un cas de manual. Amb més de cinquanta anys de trajectòria, la seva història no es pot explicar del tot sense Coca-Cola Europacific Partners.

«52 anys d’història pesen molt», explica el gerent Marc Parals. Coca-Cola va ser una de les primeres marques que va entrar al projecte. «En aquell moment no hi havia alternatives», explica. I ràpidament va passar a formar part de la identitat del grup. «Hem rebut propostes de la competència, però som molt fidels als proveïdors ». I aquesta fidelitat no és casual. Ve de la constància de les persones que hi ha darrere: «Els dirigents han estat pràcticament els mateixos durant 30 anys. Hem crescut plegats. Això genera confiança, proximitat i un tracte molt humà».

El König Girona Nord.

La relació comercial ha acabat convertint-se en una aliança de llarg recorregut. Una relació que simbolitza la manera com l’embotelladora interactua amb el teixit local, on fa més de 70 anys que opera, amb 45.000 clients a Catalunya i una aportació del 0,33% al PIB de la comunitat.

Una col·laboració amb impacte positiu en l’entorn

Aquesta aliança també és representativa del compromís de Coca-Cola Europacific Partners amb la promoció d’iniciatives de sostenibilitat en l’hostaleria. És el cas de la introducció de l’envàs de vidre retornable, simbolitzat per l’adopció de l’ampolla de Coca-Cola de 35 cl a partir de l’any 2008. La iniciativa va tenir en el König un dels seus primers adherits: «era arriscat, però hi vam confiar» i s’ha consolidat en el temps com l’envàs preferit dels consumidors.

