Gin Gold i Coosy vesteixen el teu Nadal de daurat amb el seu pack d’edició limitada
El detall perfecte per regalar (o regalar-te) aquestes festes: un pack exclusiu que inclou una ampolla de Gin Gold i una brusa daurada dissenyada per Coosy, inspirada en el color que dona nom a la ginebra súper premium
Gin Gold, la ginebra súper premium, i Coosy, la marca de moda que combina feminitat i funcionalitat, s’alien aquest Nadal per facilitar la recerca del regal perfecte. Una col·laboració única que fusiona l’esperit festiu i lluminós de Gin Gold amb l’elegància atemporal de Coosy, donant lloc a un pack exclusiu compost per una ampolla de Gin Gold i una camisa dissenyada especialment per la marca de moda per a aquesta ocasió.
Per a aquesta edició limitada, Coosy ha creat una camisa amb llaçada al coll i mànigues bufades, una peça versàtil pensada per lluir durant totes les celebracions nadalenques. Ja sigui amb uns texans en una trobada amb amigues, amb una faldilla midi en un dinar familiar o amb una minifaldilla de lluentons per rebre l’Any Nou. Però la veritable màgia de la camisa rau en el color: un brillant to daurat inspirat en l’ampolla i el líquid de Gin Gold, que capta la llum i la retorna en mil destells. Un disseny que no passarà desapercebut i que promet convertir-se en la peça estrella d’aquestes festes.
El pack es completa amb una ampolla de Gin Gold, una ginebra súper premium elaborada a partir de gra francès i destil·lada cinc vegades, fet que li atorga una puresa excepcional. El seu inconfusible sabor a mandarina, fruit de la maceració de les millors mandarines espanyoles, aporta un toc cítric i delicat, perfectament equilibrat amb una acurada selecció de botànics: coriandre, arrel d’angèlica, pebre de Java i ginebre, que li confereixen matisos exòtics i florals. Gin Gold està dissenyada per acompanyar els moments més especials i omplir de brillantor cada celebració, gràcies al seu distintiu color daurat, present tant en la seva elegant ampolla com en el seu líquid únic.
Aquest Nadal, Gin Gold i Coosy et conviden a regalar elegància, sabor i llum en un pack que ho té tot per convertir-se en l’obsequi més desitjat de les festes.
El pack d’edició limitada Gin Gold x Coosy estarà disponible pròximament, tant a la web de Coosy com a la seva botiga del carrer Hermosilla, 17 (Madrid), fins a esgotar existències. PVP: 100€
