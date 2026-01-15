QUADIS EBRO, referent a Girona i Figueres per conèixer la nova gamma de vehicles
Descobreix la revolució SUV i híbrida que conquereix conductors amb tecnologia, estil i garantia líder
QUADIS EBRO ha tornat amb força al panorama automobilístic, oferint una gamma de vehicles que combina tecnologia avançada, versatilitat i un disseny cuidat, pensat per a qui busca un cotxe capaç d’adaptar-se a totes les necessitats del dia a dia. Amb una aposta clara pels SUV híbrids i híbrids endollables, la marca destaca especialment pels models s700 i s800, que concentraran una part molt important de la producció durant els propers mesos.
A Catalunya, els centres QUADIS EBRO GIRONA i QUADIS EBRO FIGUERES són punts de referència per descobrir i provar aquesta nova generació de vehicles amb una proposta sòlida en tecnologia, eficiència i tranquil·litat a llarg termini.
Un ecosistema de mobilitat potent a Girona i Figueres
El compromís de QUADIS EBRO amb una atenció de qualitat es materialitza en els seus centres oficials:
- QUADIS EBRO GIRONA – Fornells de la Selva
— Direcció: Carr. N-II, 25-27, 17458 Fornells de la Selva, Girona
— Telèfon: 972 18 03 01
- QUADIS EBRO FIGUERES
— Direcció: Avinguda d’Àlguema, 2, 17771 Santa Llogaia d’Àlguema, Girona
— Telèfon: 872 04 32 30
Més enllà de la venda, aquests espais funcionen com a veritables centres d’experiència QUADIS EBRO, on els clients poden conèixer tots els models, configurar versions, informar-se sobre motoritzacions PHEV, etiquetes mediambientals, opcions de finançament i gaudir d’assessorament personalitzat amb la garantia oficial de la marca.
La gamma QUADIS EBRO: quatre models, quatre personalitats
- QUADIS EBRO s400 – SUV híbrid compacte amb etiqueta ECO
QUADIS EBRO s400 HEV és l’opció més accessible i eficient de la gamma. Amb una potència combinada de fins a 211 CV, aquest SUV híbrid autorrecargable ofereix un equilibri excel·lent entre prestacions i consum reduït, ideal per a l’entorn urbà i els desplaçaments quotidians.
Destaca pels seus 24 sistemes ADAS, interior digital amb pantalles integrades, Apple CarPlay i Android Auto, i un maleter generós per al seu segment. El preu parteix de 19.990 € amb finançament, amb versions Premium i Excellence que eleven el nivell de confort i equipament.
- QUADIS EBRO s700 – El SUV clau de la gamma
El QUADIS EBRO s700 és un dels pilars estratègics de la marca i un dels models amb més volum de producció previst. Aquest SUV compacte combina dimensions equilibrades, confort i tecnologia, convertint-se en una opció ideal tant per a famílies com per a conductors que busquen polivalència.
En la seva versió de combustió, equipa un motor 1.6 TGDI de 147 CV amb canvi automàtic DCT, però el gran salt arriba amb la seva variant PHEV, que aporta potència, eficiència i etiqueta 0 emissions.
La versió PHEV destaca especialment per la seva autonomia elèctrica de fins a 90 km en mode EV i una autonomia combinada superior als 1.200 km, permetent un ús diari sense emissions i viatges llargs sense preocupacions.
El preu del s700 parteix dels 24.990 €, mentre que el s700 PHEV arrenca des de 25.990 €, posicionant-se com una de les opcions híbrides endollables més competitives del segment.
- QUADIS EBRO s800 – L’SUV familiar de set places
El QUADIS EBRO s800 és un altre dels models protagonistes de la gamma, especialment pensat per a famílies que necessiten espai, versatilitat i confort, amb una clara aposta de producció durant els propers mesos.
Disponible amb motors de combustió i versions PHEV, el s800 ofereix set places reals, un interior modular i un alt nivell d’equipament. La versió PHEV segueix la mateixa filosofia eficient, amb potència elevada, autonomia elèctrica de fins a 90 km en mode EV i una autonomia combinada que supera els 1.200 km, combinant sostenibilitat i llibertat de moviment.
El QUADIS EBRO s800 PHEV està disponible des de 29.990 €, amb versions Luxury que inclouen de sèrie sistemes ADAS avançats, visió 540º, interfícies digitals intuïtives i assistències de conducció d’última generació.
- QUADIS EBRO s900 – L’SUV gran i innovador
El QUADIS EBRO s900 PHEV representa el màxim exponent tecnològic de la marca. Aquest SUV de segment superior ofereix una potència combinada de 313 kW (425 CV), convertint-lo en una opció d’altes prestacions amb etiqueta 0 emissions.
Incorpora un nivell d’equipament premium amb fars Full LED, control de creuer adaptatiu, sistema de so Sony de 14 altaveus, càrrega sense fils i un interior refinat amb materials d’alta qualitat. El seu preu orientatiu parteix dels 38.990 €, amb avantatges del Pla MOVES inclosos.
Set anys de tranquil·litat: garantia líder
Tota la gamma QUADIS EBRO compta amb una garantia de 7 anys o 150.000 km, una de les més completes del mercat, que reforça la confiança en la fiabilitat i el compromís de la marca amb els seus clients. Aquesta cobertura es complementa amb un servei postvenda estructurat i proper a Girona i Figueres.
QUADIS EBRO, tecnologia, confiança i visió de futur
QUADIS EBRO presenta una gamma pensada per cobrir totes les necessitats reals de mobilitat: des del SUV híbrid compacte fins al gran SUV PHEV d’altes prestacions. Amb una aposta clara pels s700 i s800, tecnologia avançada, potència, autonomies elèctriques de 90 km i més de 1.200 km combinats, la marca es posiciona com una alternativa sòlida i competitiva.
Amb el suport dels centres QUADIS EBRO GIRONA i FIGUERES, EBRO facilita l’accés a una mobilitat moderna, eficient i amb garanties de futur.
Per a més informació i configuració de models poden visitar la seva pàgina web: quadisebro.es
