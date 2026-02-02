UDON Asian Food tanca el 2025 amb una facturació superior als 57 milions d’euros
Amb un increment del 9% en la facturació, la companyia de restauració barcelonina encadena cinc exercicis consecutius de creixement.
UDON Asian Food, la companyia líder en restauració asiàtica a Espanya, ha tancat l’exercici 2025 amb una facturació total de 57,6 milions d’euros i un creixement del 9% respecte a l’any anterior. Recolzada en un sòlid model de negoci de franquícies i en un ambiciós pla d’expansió nacional i internacional, l’empresa encadena cinc anys consecutius de creixement.
A més del volum de facturació, durant l’últim any UDON ha incrementat en doble dígit el nombre total d’establiments, passant dels 74 restaurants oberts a finals de 2024 als 85 restaurants al tancament de 2025. Paral·lelament al desenvolupament de la xarxa d’establiments, la companyia ha reforçat la seva estructura operativa amb més de 200 incorporacions a la plantilla, assolint un total de 1.074 empleats.
De cara a l’any 2026, UDON es fixa com a objectiu arribar per primera vegada als 100 restaurants a escala global i assolir els 65 milions d’euros de facturació.
“Els resultats obtinguts el 2025 ens indiquen que el model de negoci d’UDON gaudeix d’una gran salut i que els nostres plans van pel bon camí. Això és possible gràcies als clients que confien en la nostra marca, però sobretot gràcies als nostres empleats, els nostres franquiciats i els nostres partners. Afrontem el 2026 amb l’ambició de continuar creixent i consolidar-nos internacionalment com la marca de restauració de referència en gastronomia asiàtica de qualitat”, afirma Jordi Pascual, CEO i cofundador d’UDON Asian Food.
El consum en restaurant reforça l’aposta per l’experiència de client
Durant el 2025, el consum en sala s’ha consolidat com el principal motor del negoci d’UDON, representant el 85,2% de la facturació total, fet que suposa un increment del 4% respecte a les xifres registrades el 2024.
En contraposició al dine-in, les comandes de delivery han representat el 12,6% de la facturació de 2025, mentre que les vendes vinculades al take away han suposat un 2,1%. La popularitat d’ambdós formats s’ha reduït lleugerament respecte a l’any anterior, amb una disminució del 3,4% i del 0,9%, respectivament.
Aquestes dades confirmen la preferència dels consumidors per viure una experiència completa als restaurants d’UDON davant d’altres formes de consum, reforçant l’aposta de la companyia per l’obertura i la renovació d’establiments, i donant sentit al nou posicionament de la marca amb el lema Enrich your Life.
Més del 85% de la facturació registrada prové del consum en sala, consolidant una creixent preferència dels consumidors per l’experiència als restaurants de la marca.
Llatinoamèrica, focus d’expansió internacional el 2026
Pel que fa al pla d’expansió d’UDON Asian Food, la internacionalització es manté com el principal eix estratègic. Durant el primer quadrimestre de 2026, l’empresa preveu obrir nous establiments en mercats clau de Llatinoamèrica. Així, està prevista la inauguració del segon restaurant d’UDON a Mèxic; el tercer local a Santiago de Xile; i el primer aterratge al Perú.
D’aquesta manera, UDON acumularia presència en un total de 10 països: Andorra, Puerto Rico, República Dominicana, l’Equador, Mèxic, Xile, el Perú, Portugal, els Estats Units i Espanya.
“2025 ha estat l’any més important per a l’expansió internacional d’UDON. Hem obert fins a set nous restaurants al continent americà i ens hem estrenat en mercats de gran rellevància com Mèxic o Xile. Tenim un pla per ampliar encara més la nostra empremta, portar l’experiència UDON a cada vegada més persones i aconseguir un reconeixement global cada cop més gran”, assenyala Jordi Quílez, director d’Expansió d’UDON Asian Food.
En clau nacional, durant aquest primer període de l’any s’espera un reforç del canal travel, amb l’obertura d’un nou local a la T1 de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, de la mà de l’operador Areas. Així mateix, el 2026 UDON donarà continuïtat a la inversió realitzada en el seu pla de renovació de locals a Espanya, amb l’objectiu de continuar adaptant els espais al disseny més actual de la marca i optimitzar l’experiència i el confort del client.
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Aquest és el barri de Girona que més ha crescut en població en els últims dos anys
- Tres intoxicats, dos d'ells greus, per monòxid de carboni en una casa de Sant Gregori
- L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
- La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras
- Concentració davant de l'Ajuntament de Ripoll convocada per la Metxa aquest dissabte
- Una esllavissada a Anglès talla un carrer i deixa el poble sense aigua
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar