Masia Can Sení: Vins de masia i temps amb zero intervenció química
Amb zero intervencions químiques com a principi, Masia Can Sení practica una viticultura regenerativa que afavoreix un sòl viu i ric en biodiversitat, obtenint raïm d'alta qualitat
Masia Can Sení neix al cor del Penedès, fruit de cinc generacions de pagesos. En Sergi Montané i la Marina Garcia el 2018 comencen a elaborar vi a partir del seu propi raïm i partint d'un principi fonamental construït amb els anys: la zero intervenció química.
L’any 1958, l'avi d'en Sergi va adquirir la finca de Cal Sení, a Santa Fe del Penedès, lluitant per un ofici antic, tossut i noble que encara avui defensen amb passió, perquè "és la nostra manera d'entendre la vida".
El celler elabora vins i ancestrals monovarietals, amb la voluntat de mostrar les varietats autòctones en la seva màxima expressió, una memòria líquida que parla del cicle, de la terra i de qui la treballa.
A Masia Can Sení ja fa 7 anys que no utilitzen cap producte químic ni a la vinya ni al celler: ni sofre ni coure, ni sulfits. El treball és manual, cullen i elaboren extractes de plantes, parteixen de l'observació constant i actuen segons el cicle lunar. L’any 2024 planten Ca la Balbina, una vinya de Macabeu cultivada sense químics des de l’origen, una fita probablement única i molt exigent.
Cultiven la vinya de manera regenerativa, sense llaurar i amb grans cobertes vegetals que retenen l'aigua i aporten matèria orgànica, aliment i protecció, afavorint un sòl viu, estructurat i ric en biodiversitat.
Aquest treball dona lloc a produccions molt baixes, d’uns 2.000 kg/ha, i a raïms de molta qualitat amb alt contingut en matèria seca, com antigament. La verema és manual i l’elaboració, artesanal: fermentacions espontànies, maceracions curtes, premsat suau i sense filtrats ni clarificats. Creuen en el temps i és per això que deixen que els vins reposin com a mínim dos anys en ampolla, evolucionant al seu ritme.
El resultat són vins vius que responen amb el temps, arrelats a la terra i a l'ofici que els ha vist créixer.
