‘El valor de cada día’: así impactará Dia a 3 millones de personas más con su Plan de Sostenibilidad 2026-29

La cadena de supermercados Dia presenta su nuevo Plan de Sostenibilidad 2026-29, ‘El valor de cada Dia’, un camino que recorrer junto a sus clientes, empleados, franquiciados y proveedores en España y Argentina que convierte la "V" de Vecino, Vínculos, Vida saludable y Valores en el motor de su estrategia.

La vida avanza a un ritmo acelerado y la ciudadanía se muestra cada vez más preocupada por el aumento del coste de vida, el impacto de la alimentación en el bienestar y el bolsillo, la necesidad de empleo estable y la urgencia climática, para que las decisiones de hoy no comprometan el futuro de la sociedad y el planeta. En un momento así, Dia responde con lo que mejor sabe hacer: estar cerca y ofrecer la confianza diaria a miles de hogares, para que hacer la compra no implique renunciar a calidad a buen precio ni a la alimentación saludable.

La "V" es la letra que mueve este plan. Y no es casualidad que la palabra verbo empiece por V; es el motor del compromiso de Dia que lleva a la acción, y la acción genera “valor”, la palabra que pivota la estrategia de sostenibilidad de la compañía.

Con este nuevo Plan, la compañía quiere contribuir al bienestar de las personas y las comunidades desde lo cotidiano y reforzar su papel como vecino que acompaña en su vida diaria de miles de barrios y pueblos. Dia cuenta con una posición única para lograrlo gracias a la red de supermercados más extensa del país, con más de 3.300 tiendas en España y Argentina que garantizan el acceso cercano a alimentos frescos y productos esenciales, también en zonas donde no hay alternativas. Esta presencia capilar y “estar donde tu estás” se completa con un canal online que acompaña a millones de hogares y con una apuesta firme por la economía local con más de 4.300 millones de euros en compras anuales a proveedores locales en ambos países y generando empleo, emprendimiento y oportunidades allí donde está presente.

Así, entre 2026 y 2029, la compañía aspira a acercar su propuesta de valor a 3 millones más de personas en España, de los 35 millones actuales hasta alcanzar los 38 millones en total, ampliando su presencia en municipios de baja densidad poblacional, estimulando el empleo y el emprendimiento a través de sus franquicias, reforzando su apuesta por los proveedores locales, los productos frescos y la mejora nutricional de su surtido. Además, está comprometida a estimular una cultura compartida de sostenibilidad en su equipo, avanzar en medidas que cuiden el entorno natural y dar seguimiento al impacto de cada proyecto para asegurar que cada euro invertido genere un avance real para las personas.

“Este nuevo Plan es la muestra de que en Grupo Dia estamos comprometidos con un crecimiento responsable que no es solo abrir tiendas o hacer crecer nuestro negocio: es apoyarnos en nuestra posición única en proximidad para generar impacto positivo en la vida de las personas”, afirma Martín Tolcachir, CEO de Grupo Dia. “Estar cerca de nuestros clientes, empleados, franquiciados y proveedores es caminar junto a millones de personas con el compromiso de ser cada día un mejor vecino en España y Argentina. Nuestra ambición a 2029 es ser líderes en desarrollo y apoyo de las comunidades, en accesibilidad a una alimentación saludable y en empleo responsable, siendo un referente en el sector y el país, siempre al servicio de las personas y la comunidad”.

‘El valor de cada día’: el buen vecino en cada comunidad

El nuevo Plan nace con un objetivo claro: seguir generando impacto positivo desde el liderazgo en proximidad de Dia, una posición única para ser el buen vecino en cada comunidad, para crecer de la mano de empleados, franquiciados y proveedores, y contribuir al bienestar de las personas, las comunidades y el entorno. Es una hoja de ruta que da continuidad a las bases asentadas en el plan ‘Cada día cuenta’ ejecutado en 2024-2025 y hace de la sostenibilidad una ventaja competitiva en la nueva etapa estratégica de Grupo Dia para incrementar el valor económico y social a largo plazo para todo el ecosistema de Dia.

VÍNCULO Creamos Vínculos reales con todas las personas que forman parte de Dia. Con quienes trabajamos en las tiendas y almacenes, con franquiciados, proveedores. Una red de apoyo mutuo donde cada compra impulsa la economía de todo lo que le rodea. VECINDAD Actuamos como buenos Vecinos. Estando presente en barrios y pueblos. Donde tú estás, ahí queremos estar. Como ese vecino que te mantiene la puerta abierta cuando lo necesitas, en Dia mantenemos nuestras puertas abiertas en toda España y Argentina, también en las zonas rurales. VIDA SALUDABLE Apostamos por una vida saludable, porque comer bien no debería ser un privilegio de pocos, sino la tranquilidad diaria de muchos. Dia trabaja para que llenar la cesta con salud sea tan sencillo como cruzar la calle. Porque cuidarse no debería ser un lujo. VALORES Actuamos con Valores. Y la conciencia es la base. Poner a las personas y al planeta en el centro es lo que convierte a un supermercado en un vecino responsable. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la diversidad y la igualdad de oportunidades.

‘El valor de cada día’ se sostiene sobre cuatro palancas, las cuatro V que definen el impacto diferencial de Dia: Vínculo, para crecer juntos desde lo local; Vecindad, porque estar cerca marca la diferencia; Vida saludable, porque cuidarse no debería ser un lujo; y Valores, porque las personas están en el corazón de las decisiones de la compañía.

“En Dia, la sostenibilidad no es un informe guardado en un cajón, es nuestra forma de respirar los barrios y pueblos. Nuestra sostenibilidad tiene nombres y apellidos, calles y plazas. Es la convicción de que un negocio responsable solo crece si hace crecer a su comunidad”, afirma Pilar Hermida, Directora de Comunicación y Sostenibilidad de Grupo Dia. “Nuestro liderazgo en número de tiendas nos permite estar en el día a día de las personas, y trabajar para que el cliente que nos elige sepa que, además de hacer la compra, sumamos valor y fortaleza a toda su comunidad y entorno. Dia no solo abre tiendas; es ese vecino que mantiene la puerta abierta y está presente donde otros no llegan, especialmente en zonas rurales. Porque comer bien no debería ser un lujo para unos pocos, sino la tranquilidad diaria de todos.”.

Y de la visión a la acción, las cuatro V del Plan se traducen en cinco ejes estratégicos que son la forma de hacer de Dia y que guiarán las iniciativas a desarrollar en los próximos cuatro años: Proximidad con impacto, para reforzar el rol de Dia como vertebrador de comunidades a través de la generación de empleo y emprendimiento y su contribución social;

Bienestar accesible, reforzando su apuesta creciente por el alimento y producto fresco de proximidad, la mejora nutricional y la calidad de sus productos Dia y promoviendo hábitos de alimentación saludable a través del programa Comer mejor cada dia; Gente Dia, poniendo a las personas en el centro para construir juntos una cultura compartida de respeto, diversidad, inclusión y bienestar; Cuidado del entorno, para avanzar en la reducción del impacto en la cadena de valor; y Gestión responsable y posicionamiento sostenible, porque la confianza se construye con cada decisión. Estos ejes se traducen en más de 84 iniciativas que, con mecanismos de medición adecuados y un modelo de gestión sólido y transparente, permitirán a Dia reforzar su liderazgo en desarrollo económico, en apoyo a las comunidades, en accesibilidad a una alimentación saludable y en generación de empleo responsable. El Valor de cada día no es una cifra, es la corriente que Dia, sus equipos, franquiciados, proveedores y clientes, mueven juntos para hacer de cada barrio un lugar más fuerte, saludable y conectado.

En definitiva, este Plan es la prueba de que para Dia, la sostenibilidad no es una promesa a futuro, sino una forma de actuar en el hoy. Porque lo verdaderamente valioso se construye con los gestos sencillos que demuestran, cada mañana cuando se abre cada una de las 3.300 tiendas de la compañía, ese valor de cada día.