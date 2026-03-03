El 40% dels habitants de Melilla i el 33% dels de Ceuta es declaren molt insatisfets amb la seva sanitat pública
L'estudi ‘Percepció de la sanitat pública a Ceuta i Melilla’, realitzat per Ipsos, reflecteix nivells elevats d'insatisfacció ciutadana.
El 40% dels habitants de Melilla i el 33% dels de Ceuta es declaren molt insatisfets amb el funcionament de la sanitat pública a la seva ciutat, segons un estudi realitzat per Ipsos. L'informe reflecteix a més un baix ús dels nivells de més complexitat: el 60% de la població afirma no acudir gairebé mai a l'atenció especialitzada i entre el 75% i el 84% tampoc no recorre habitualment a l'atenció hospitalària. Per a Silvia Bravo, directora d'investigació d'Ipsos "aquest patró d'ús s'associa a dificultats percebudes d'accés, vinculades a les llistes d'espera i a les demores en l'atenció. La valoració mitjana del sistema sanitari públic se situa en un 5,4 sobre 10 a Ceuta i en un 4,9 a Melilla".
L’estudi també recull valoracions negatives en aspectes estructurals com l’accessibilitat administrativa, la tecnologia i el grau de digitalització, que reben opinions desfavorables per part de prop d’un de cada tres ciutadans. En contrast, els elements més ben valorats estan relacionats amb el personal sanitari, que obtenen bones valoracions. Tot i això, l'estudi conclou, segons Silvia Bravo que "els problemes estructurals són evidents. El 66% dels ciutadans a Ceuta i el 59% a Melilla qualifiquen negativament els temps d'espera, i prop d'un de cada tres assenyala valoracions negatives sobre la tecnologia i el grau de digitalització del sistema".
La sanitat pública a les dues ciutats depèn de l'INGESA, organisme adscrit al Ministeri de Sanitat i responsable de la gestió directa del sistema sanitari a Ceuta i Melilla. Les dades dibuixen un sistema sanitari amb importants dificultats estructurals on les llistes d'espera i l'accés a l'atenció concentren les crítiques.
