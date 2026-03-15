Arquitectura i interiorisme
Sutega reforça el seu creixement amb la incorporació de la constructora InSitu.
L’empresa de projectes InSitu, amb seu a Barcelona, passa a formar part del grup reforçant l’estructura corporativa i la capacitat operativa en un mercat estratègic.
La companyia gallega Sutega, especialitzada en serveis de Design & Build, fa un nou pas en la seva estratègia de creixement sostenible i consolidació territorial amb una operació a Catalunya. Amb més de 30 anys de trajectòria en el disseny, la reforma i l’equipament integral d’espais per a oficines, hotels i grans instal·lacions, el grup ha incorporat a la seva estructura InSitu, empresa barcelonina especialitzada en projectes d’interiorisme. La firma passa així a formar part de l’organització per reforçar la seva presència i capacitat operativa en un dels mercats més dinàmics i estratègics del sector.
Aquesta integració permet comptar amb un equip local i amb un major control de l’execució a Catalunya, un mercat clau per al desenvolupament present i futur del grup. Barcelona representa un entorn d’alt potencial, especialment en els àmbits 'corporate', 'contract' i 'hospitality', on la proximitat, el coneixement del mercat i la solvència són factors diferencials. Així, el grup reforça el seu posicionament per abordar projectes complexos amb un enfocament integral i eficient.
Barcelona és un pol d’oportunitats en ‘corporate’, ‘contract’ i ‘hospitality’
Expansió amb talent local
La companyia barcelonina passa a operar sota la marca InSitu by Sutega, oferint serveis de Design & Build. Aquest model integra en un únic procés el disseny i l’execució dels projectes, fet que permet optimitzar temps, costos i la coordinació entre els diferents equips implicats. La incorporació d’InSitu respon a la voluntat de reforçar l’estructura del grup Sutega amb capacitats pròpies al territori, cosa que permetrà assumir projectes amb un major control sobre el seu desenvolupament i execució. L’objectiu és oferir un servei més proper als clients a Catalunya, mantenint al mateix temps els estàndards i la metodologia de treball que caracteritzen Sutega.
L’equip de l’empresa s’ha integrat a l’estructura del grup, compartint coneixement, processos i bones pràctiques, amb l’objectiu de generar sinergies i reforçar el conjunt de l’organització.
Un mercat estratègic
La incorporació d’InSitu s’emmarca en l’estratègia de creixement del grup STGgroup, del qual Sutega és la matriu. El grup ha apostat en els darrers anys per un model d’expansió basat en l’especialització tècnica, la integració de serveis i la consolidació d’equips locals. Catalunya és un territori clau per al seu desenvolupament. L’activitat empresarial desenvolupada a Barcelona i el seu entorn metropolità, així com el pes de sectors com el turisme, la innovació o els serveis corporatius, generen oportunitats constants per al desenvolupament de nous projectes d’arquitectura interior i execució d’espais.
Amb aquesta incorporació, Sutega reforça la seva presència al mercat català i fa un pas endavant en el seu objectiu de consolidar una xarxa operativa sòlida i ambiciosa, amb una clara orientació a llarg termini i capaç d’oferir solucions integrals en diferents punts del territori. L’operació suposa, en definitiva, un nou pas en l’estratègia de creixement del grup, que busca consolidar la seva presència en mercats clau.
