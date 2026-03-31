25 años de compromiso con la seguridad vial: la siniestralidad se ha reducido un 70%

Cerveceros de España ha reunido hoy, por primera vez, a quienes han estado al frente de la Dirección General de Tráfico durante los últimos 25 años en un acto celebrado en la Representación de la Comisión Europea en España. Un encuentro que ha servido para analizar la evolución de la seguridad vial en nuestro país y poner en valor el papel de la colaboración público-privada en la reducción de la siniestralidad.

Durante la apertura, Daniel Calleja, Director de la Oficina de la Comisión Europea en España, ha puesto en valor ha puesto en valor el papel de España en el contexto de la Unión Europea y ha señalado que “España presenta mejores cifras que la media europea. En este contexto, esta campaña de concienciación sobre la incompatibilidad entre el alcohol y la conducción es la acción de responsabilidad social con mayor trayectoria en este ámbito”

Por su parte, Jacobo Olalla Marañón, director general de Cerveceros de España, ha clausurado destacando que “esta campaña representa el compromiso sostenido de un sector que entendió hace 25 años que crecer también es asumir responsabilidades. Junto a la DGT y a una red de aliados, hemos mantenido en el tiempo un mensaje claro y constante en favor de una movilidad más segura”, subrayando el compromiso sostenido del sector cervecero con la seguridad vial y la concienciación social. Asimismo, ha puesto en valor la consolidación de la cerveza SIN como una herramienta que facilita decisiones responsables en contextos de conducción.

Cómo han cambiado estos 25 años en datos

El acto ha acogido la presentación del informe elaborado por la Fundación para la Seguridad Vial (FESVIAL), que analiza la evolución de la seguridad vial en España en este periodo.

En términos objetivos, la evolución ha sido muy significativa: el número de fallecidos en carretera se ha reducido cerca de un 70% en los últimos 25 años, pasando de 5.776 en el año 2000 a 1.805 en 2023, mientras que la tasa por millón de habitantes ha descendido de 128 a 35, situando a España como uno de los países de referencia en Europa en seguridad vial. No obstante, las cifras actuales siguen poniendo de manifiesto que es necesario seguir avanzando: el objetivo compartido debe ser continuar reduciendo la siniestralidad y avanzar hacia cero víctimas en carretera, reforzando el compromiso con la seguridad vial y la concienciación social.

Este avance se ha apoyado en una transformación profunda del sistema, en la que medidas como la implantación del permiso por puntos han tenido un papel clave: desde su puesta en marcha, se han retirado cerca de 100 millones de puntos, reflejando su impacto en la corrección de conductas al volante.

Pero más allá de los datos, este cambio ha ido acompañado de una evolución clara en la actitud de la sociedad. Cerca de la mitad de los españoles considera que el consumo al volante se ha reducido en este periodo, mientras que el 65% cree que antes no estaba mal visto beber y conducir y ahora sí. Hoy, más del 95% de la población considera “realmente peligroso” conducir bajo sus efectos.

El informe señala que el principal motor de este cambio ha sido el aumento de la concienciación social (77%), seguido de las campañas de sensibilización (40%) y la evolución de los hábitos.

En este contexto, los datos del estudio avalan también el papel de la cerveza SIN como herramienta que facilita decisiones responsables. El 65% de los consumidores declara haber recurrido a ella en alguna ocasión si tenía que conducir, y en el 50% de las ocasiones su consumo está directamente vinculado a la conducción. Además, sus ventas han crecido un 44% desde el año 2000 y quienes optan por esta alternativa llevan, de media, cerca de una década incorporándola a sus hábitos.

Ignacio Lijarcio, presidente de FESVIAL, ha destacado la evolución positiva en la concienciación social sobre la incompatibilidad entre alcohol y conducción y ha puesto en valor la cerveza SIN como alternativa para los conductores: “Los datos muestran una tendencia positiva: entre 2007 y 2024, tras más de 100 millones de controles de alcoholemia, los positivos se han reducido un 1,2 %. Además, cada vez existe una menor tolerancia social hacia quienes conducen después de beber. En este escenario, la cerveza SIN ha ganado peso como alternativa, ya que el 76,4 % la percibe como una buena opción y dos de cada tres conductores afirman recurrir a ella cuando van a conducir. Porque, del mismo modo que la cerveza 0,0 representa una elección responsable, el objetivo compartido debe seguir siendo avanzar hacia unas carreteras marcadas por un 0,0 en accidentes”.

Una conversación sobre 25 años de políticas públicas y concienciación

El encuentro ha contado con la participación de los directores generales de Tráfico que han liderado esta política pública en las últimas décadas —Carlos Muñoz-Repiso, Pere Navarro, María Seguí y Gregorio Serrano— en una mesa de debate en la que han analizado la evolución de la seguridad vial desde finales de los años 90 hasta la actualidad.

Durante la conversación, se han abordado las principales medidas que han marcado este periodo, como la generalización del uso del cinturón y el casco, la implantación del permiso por puntos, el despliegue de radares o la adaptación de las políticas a nuevos riesgos como las distracciones, la tecnología o las nuevas formas de movilidad.

Los participantes han coincidido en destacar la importancia de combinar regulación, control y concienciación para lograr cambios sostenidos en el comportamiento de los ciudadanos, así como el papel creciente de las campañas de sensibilización en este proceso.

Pere Navarro ha destacado que “el éxito de la cerveza SIN ha ayudado a crear una tendencia y a impulsar un cambio social. La seguridad vial es demasiado importante para dejarla solo en manos de los gobiernos: es una responsabilidad compartida, y poco a poco la sociedad civil lo ha ido entendiendo y asumiendo.”

María Seguí ha subrayado que “para concienciar sobre el papel del alcohol y accidentalidad, se identificó el papel de la cerveza SIN como una línea de actuación.” Además, recordaba la campaña de los SIN Riders, valorando como “ese mensaje de tolerancia 0 al volante viniendo de los riders, con los motoristas recorriendo toda España invitando a cerveza SIN en los bares, supuso un soplo de aire fresco y una manera amable de compartir el mensaje”.

Gregorio Serrano ha apuntado que “la velocidad y la falta de concienciación eran dos de nuestros grandes retos”, al tiempo que ha insistido en la importancia de seguir reforzando la sensibilización social en materia de seguridad vial.

Carlos Muñoz-Repiso ha recordado que “quitar la sensación de impunidad era la clave; para eso luchamos y trabajamos y, afortunadamente, el conjunto de la siniestralidad ha ido descendiendo”.

25 años de campaña: una iniciativa de referencia

La campaña de concienciación impulsada por Cerveceros de España, en colaboración con la Dirección General de Tráfico y FESVIAL, se ha consolidado como una de las iniciativas de responsabilidad social más longevas y reconocidas en España.

A lo largo de estos 25 años, la campaña ha evolucionado adaptándose a los cambios sociales y de movilidad, con mensajes como “La carretera te pide SIN”, “En la carretera, cerveza SIN” o el actual “Cuando decimos cerveza SIN, todo va sobre ruedas”. Esta evolución ha permitido extender el mensaje de responsabilidad a nuevos perfiles y contextos, incluyendo nuevas formas de movilidad.

Además, la iniciativa ha contado con el respaldo de 25 aliados institucionales y sociales, y ha sido reconocida a nivel europeo, entre otros hitos, con su adhesión en 2003 a la European Road Safety Charter y el reconocimiento del European Transport Safety Council en 2008.

España, referente en cerveza SIN

En paralelo a esta evolución, la cerveza SIN se ha consolidado como una de las principales tendencias del sector cervecero en España. En 2025, sus ventas crecieron un 4,6%, alcanzando un nuevo máximo histórico de producción.

España se mantiene como líder internacional en producción y consumo de cerveza SIN, concentrando el 25% del consumo europeo de esta variedad y superando el consumo de toda Latinoamérica. Actualmente, una de cada siete cervezas que se consumen en nuestro país es SIN, y en el 50% de las ocasiones su consumo está vinculado a la conducción.

Este modelo refleja un patrón de consumo moderado y adaptado a diferentes momentos, en el que la cerveza SIN se ha integrado como una opción habitual. De hecho, el 90% de quienes la consumen también consumen cerveza tradicional, lo que refuerza su papel como alternativa y no como puerta de entrada.

Campaña de referencia en España y en Europa

Las campañas de conducción responsable de Cerveceros de España gozan de un amplio respaldo tanto social como institucional, atrayendo cada año a más colaboradores. Tras 25 años, esta iniciativa se ha consolidado como un referente tanto a nivel nacional como europeo, con el respaldo de instituciones públicas y privadas.

Además de contar con el respaldo de la DGT, está campaña cuenta con la colaboración de otras 24 organizaciones e instituciones, reflejando el compromiso conjunto con la seguridad vial durante un cuarto de siglo:

AEC (Asociación Española de la Carretera) CEHE (Confederación Empresarial de Hostelería de España) ASPAYM (Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos) AESLEME (Asociación para educar en seguridad vial y evitar lesiones por movilidad en España) AEESCAM (Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid) AEVECAR (Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles) CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas) FESVIAL (La Fundación para la Seguridad Vial) ADA (servicios al automóvil y al automovilista) CEA (Club de Conductores) Rotary Distrito2201 Fundación PONS Stop Accidentes PMSV (Plataforma Motera para la Seguridad Vial) AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica) AICE (Asociación de la Industria del Combustible en España) BOLT Voltio Don Cicleto FUCI (Federación de Usuarios y Consumidores Independientes) UCAUCE (Unión de Consumidores de Andalucía) UNAE (Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España) AVACU (Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios) EMT Madrid-Bicimad

SOBRE CERVECEROS DE ESPAÑA

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Cerveceros de España es la entidad que representa en nuestro país desde 1922 a la práctica totalidad de la producción de cerveza en España. Esta asociación engloba actualmente a: MAHOU-SAN MIGUEL, DAMM, HEINEKEN ESPAÑA, HIJOS DE RIVERA, COMPAÑÍA CERVECERA DE CANARIAS, GRUPO ÁGORA, AGÜITA!, ALMOGÁVER, ALTHAIA, ANTIGA, ARRIACA, BARCELONA BEER COMPANY, BASQUELAND, B&B, BIDASSOA BASQUE BREWERY, BOGA, CALEYA, CAPAZ, LA CANIBAL, CÁTEDRA BEER, CCVK, CERVEZAS LA CIBELES, CERVEZA ESPIGA, CERVEZAS MOND, DOUGALL’S, EL CAMINO CERVEZA, GARAGE BEER CO., GRAN VÍA, LA FEM, LA PIRATA BREWING, LA SAGRA, LA SALVE, SAN FRUTOS, LLUNA, MALTMAN BREWING, MONTSENY, MORLACO BEER, NAPARBIER, OCTAVO ARTE, ROCKERBEER, ROSITA, SCONE CRAFT BEER, SOMA BEER, SURA, TYRIS, VILLA DE MADRID, YRIA y ZETA, así como AECAI (Asociación Española de Cerveceros Artesanos e Independientes).