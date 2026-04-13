Els Premis d’Arquitectura de Girona convida la ciutadania a escollir les millors obres a través del Premi de l’Opinió
L'exposició dels projectes presentats es pot veure fins al 5 de maig a la sala Pia Almoina de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Què és?
El Premi de l’Opinió forma part dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona. S’afegeix als premis que decideix el jurat professional –Arquitectures, Interiors, Paisatges i Efímers–. Aquest el decideix la ciutadania mitjançant el seu vot que s’exerceix a través de la pàgina web www.premisarquitecturagirona.cat.
Totes les persones poden visualitzar les obres a través de la mateixa web o visitar l’exposició, que es podrà veure fins al 5 de maig a la sala Pia Almoina de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. D’altra banda, el Vot de l’Opinió romandrà obert fins al 27 d’abril i, l’endemà, es farà una presentació en què es donaran a conèixer els seleccionats.
Quan es crea?
El Premi de l’Opinió té el seu origen l’any 2010 amb el Premi de la Cultura en el qual professionals del món de la comunicació i la gestió cultural escollien una obra d’entre les seleccionades pel jurat dels Premis. El 2012, coincidint amb la 15a edició, s’hi va unir el Premi de la Indústria, integrat per agents i professionals d’aquest sector, com una nova aproximació de l’arquitectura a la realitat pública. El 2016 es van fusionar aquests dos jurats i es va crear el premi del Jurat de l’Opinió. Finalment, l’any 2017, coincidint amb la 20a edició dels guardons, es va donar veu a la ciutadania a través del Premi de l’Opinió, primer amb vot presencial a l’exposició de les obres presentades i, des del 2019, mitjançant vot electrònic al portal www.premisarquitecturagirona.cat.
Què són els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona?
Convocats per primera vegada l’any 1997 per mostrar la qualitat i el rigor de la tasca professional i l’arquitectura realitzada en l’àmbit territorial de la demarcació, els Premis són la memòria viva d’una part de l’arquitectura realitzada durant gairebé tres dècades a la província de Girona. De tots els projectes presentats se n’han seleccionat 700 obres, de les quals 165 han resultat guardonades.
En el portal dels Premis www.premisarquitecturagirona.cat estan recollides totes les obres reconegudes des de 1997 fins avui, destacant tant el patrimoni arquitectònic recent de la demarcació com la feina dels arquitectes. Aquests projectes estan classificats segons diversos criteris —autors, tipologia, ubicació i any— i es poden consultar a través d'un mapa interactiu, eina amb la qual els usuaris poden accedir a un conjunt d’informació com ara plànols, fotografies, dibuixos i una breu memòria de la intervenció.
L’edició actual també hi té un paper destacat. A partir del 16 de març, una secció mostrarà la totalitat dels projectes presentats i oferirà la possibilitat de votar per un d’ells com a candidat al Premi de l’Opinió. A més, el portal inclou informació sobre el jurat i una agenda amb les activitats vinculades als Premis, com conferències, visites d’obra i exposicions. Finalment, la secció documental ofereix un recull de catàlegs, material audiovisual i premsa.
Entitats i empreses col·laboradores
Els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona són possibles gràcies a les empreses i institucions que hi donen suport, com ara el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona: Bulthaup, Jung i iGuzzini, com a patrocinadors principals; Asemas, Arquia, ClimaQstic i Technal, com a patrocinadors; i Arcadi Pla SA, Ascensors Serra, Grup Curanta, HNA – Germandat Nacional d’Arquitectes, Hotel Ciutat de Girona, Iscletec, Japan 21, Palahí, Plantalech, Porcelanosa, Rehau, Terreal i Riou.Vidresif, com a col·laboradors. En aquesta edició, els productes oficials són Perelada i Restaurant Mimolet, mentre que l’ARA, Bonart, La Comarca d’Olot, el Diari de Girona, l’Empordà, Girona FM, l’Hora Nova, el Punt Avui i Televisió de Girona són els mitjans de comunicació oficials.
