Sant Jordi: una rosa per recordar el que importa
A Centre Verd, amb més de 35 anys d'experiència, seleccionen les flors amb cura i creen composicions úniques per emocionar
Hi ha dies que passen. I n’hi ha d’altres que es queden amb nosaltres per sempre. Sant Jordi és un d’aquests dies. El 23 d’abril, Catalunya es transforma: els carrers s’omplen de vida, de llibres que expliquen històries i de roses que en creen de noves. Regalar una rosa és molt més que un gest bonic; és una manera de dir “t’estimo”, “gràcies”, “ets important”. És un instant que es guarda al cor.
La llegenda explica que Sant Jordi va vèncer el drac i, de la seva sang, en va néixer un roser. D’aquella rosa en va fer un regal. Avui, segles després, continuem repetint aquest gest, convertint-lo en una de les tradicions més emocionants del nostre país.
A Centre Verd creuen que aquesta emoció no té límits. Per això reivindiquen que les roses són per a tothom: per a dones, per a homes, per a qui estimem, per a qui volem sorprendre. Perquè una rosa no entén de normes, sinó de sentiments. I quan una rosa és especial, es nota. Es nota en com s’obre, en com es manté viva més dies, en com acompanya aquell moment únic.
Per cuidar-la, només calen petits gestos: tallar la tija en diagonal, aigua neta i fresca, retirar les fulles submergides i evitar la calor directa. I si voleu que us acompanyi per sempre, podeu assecar-la amb delicadesa i convertir-la en un record que no s’esborra.
Fa més de 35 anys que a Centre Verd preparen Sant Jordi amb la mateixa il·lusió. Seleccionen roses que han mantingut la cadena de fred en tot moment, garantint la màxima frescor. Les treballen amb mans expertes, amb floristes que entenen que cada rosa porta un missatge. I van més enllà: creen composicions úniques, diferents, pensades per emocionar de veritat. Detalls que no trobareu enlloc més, perquè cada Sant Jordi també mereix ser únic.
Aquest any, feu que el vostre gest tingui més valor. No és només una rosa; és el record que deixareu. Perquè hi ha roses que es regalen i n’hi ha que es recorden per sempre.
