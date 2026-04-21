D'un hola a l'ascensor a celebrar el gol junts: Heineken® impulsa noves connexions entre fans
“Heineken® trasllada la campanya “On hi ha fans, hi ha més amics” al cor de les comunitats de veïns, mostrant com la passió pel futbol pot convertir la proximitat quotidiana en amistats autèntiques.
En un context de creixent desconnexió social, la campanya de Heineken® “On hi ha fans, hi ha més amics”, posa en valor el poder de les aficions com a catalitzador de relacions humanes, demostrant que la passió compartida pot transformar desconeguts en amics.
En un moment en què la vida urbana debilita els vincles socials quotidians, el futbol emergeix com un llenguatge universal capaç de reconnectar les persones. "El 75% dels fans afirmen que la seva afició els ha ajudat a conèixer gent nova, i un 59% assegura haver creat amistats properes gràcies a ella; a més, el 72% considera que el futbol supera fins i tot les barreres de l'idioma" (Heineken®, 2026). Davant d'això, la realitat veïnal reflecteix un contrast clar: moltes persones a Espanya amb prou feines coneixen els seus veïns ni hi mantenen relació.
Partint d'aquesta realitat, el lema “On hi ha fans, hi ha més amics” aterra a l'entorn més proper: les comunitats de veïns. Heineken®, patrocinador de la UEFA Champions League des de fa més de 30 anys, porta aquesta idea a la vida mitjançant una acció senzilla, convidant les persones a convertir les bústies en punts de connexió on els residents poden identificar el seu equip favorit i descobrir afinitats amb els qui viuen al seu voltant.
La iniciativa arrenca a barris de Madrid com Tetuán i Madrid Río, amb l'objectiu d'assolir més de 100.000 bústies i prop de 250.000 persones, transformant espais anònims en comunitats actives. D'aquesta manera, Heineken transforma un gest quotidià en una oportunitat per connectar, demostrant que els fans tenen més en comú, i més a prop, del que imaginen. Tot això en un país amb prop de 27 milions d'habitatges, amb les corresponents bústies (INE, 2024), on el potencial de connexió a la pròpia llar és enorme.
En paral·lel, la iniciativa s'amplia a nivell nacional mitjançant una plataforma digital que permetrà a més comunitats sumar-s'hi, arribant a unes 5.000 bústies addicionals. Com a incentiu, la comunitat més participativa serà premiada amb una experiència dissenyada per reforçar l'enllaç creat: l'organització d'una festa per gaudir de la final de la Champions League amb els veïns.
"A Heineken® creiem que les millors connexions sorgeixen quan compartim allò que ens apassiona, on hi ha fans, hi ha més amics. Amb aquesta iniciativa, volem demostrar que, de vegades, la persona amb qui pots celebrar un gol està molt més a prop del que imagines", Marta Moreno, màrqueting mànager de Heineken® a Espanya
En un moment en què, en grans ciutats, fins al 23% de la població no manté cap relació amb els seus veïns (Fundació FOESSA, 2024), la iniciativa proposa recuperar el valor de la proximitat. Perquè compartir allò que t'apassiona és el primer pas per convertir veïns en comunitat i fans en amics.
