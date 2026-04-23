El Corte Inglés participa a Casa Decor amb el seu espai Biblioteca/Office, dissenyat per Decor Studio i amb la col·laboració de l’estilista Marta Ureta.
L’espai Biblioteca/Office ha estat dissenyat per Decor Studio, l’estudi de decoració d’El Corte Inglés, amb més de 30 anys d’experiència en projectes integrals d’interiorisme, juntament amb l’estilista Marta Ureta. Casa Decor 2026 se celebra al carrer San Agustín, 11, i estarà obert al públic del 9 d’abril al 24 de maig.
El Corte Inglés Home presenta un ambient en què l’art, el disseny i la lectura conviuen en perfecta harmonia. Una proposta d’estil contemporani que es distingeix pel seu mobiliari modern, la selecció d’El Corte Inglés Room, i un office que aporta un toc de color. Concebut com un lloc de trobada i calma, l’espai convida a aturar-se i gaudir d’una atmosfera on la música, les textures i les peces de mobiliari equilibren funcionalitat i disseny.
El projecte es completa amb la col·laboració de Bona, responsable de la restauració del paviment original, i Isidore Leroy, històric fabricant de paper pintat des de 1842, la proposta del qual revesteix l’office i aporta caràcter al conjunt. A més, l’espai incorpora obres de la galeria María Porto, ubicada a El Corte Inglés de Castellana, amb peces d’artistes com Rafael Canogar, Josecho López i Belín, juntament amb una selecció d’art de marca pròpia d’El Corte Inglés Home, que aporta una dimensió artística a l’espai. La biblioteca es vesteix amb una acurada selecció de títols actuals d’editorials com Taschen i Assouline.
Decor Studio d’El Corte Inglés ofereix projectes integrals d’interiorisme, des del disseny fins a l’assessorament decoratiu, adaptant-se a les necessitats de cada client. El seu ampli catàleg combina marca pròpia i firmes externes per donar resposta a espais de qualsevol mida i estil.
El projecte i el producte estan disponibles al web d’El Corte Inglés, a les seves botigues i a la seva app de compra.
