"La renda introdueix millores per reduir la pressió fiscal als ingressos més baixos"
La nova campanya de la renda manté les línies generals dels darrers anys, però incorpora mesures específiques pensades per beneficiar els contribuents amb menys ingressos. Tot i la continuïtat del sistema, aquests ajustos poden marcar diferències rellevants segons cada situació personal. En parlem amb David Domènech, president de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, que detalla els principals canvis i recomanacions.
Es pot dir que aquesta campanya segueix la línia dels últims anys o hi ha diferències destacables?
Sí. Es tracta d’una campanya força continuista, amb pocs canvis estructurals. Un dels aspectes que es manté és el llindar d’ingressos a partir del qual cal presentar la declaració.
Qui està obligat enguany a presentar la declaració i en quins casos pot variar aquest límit?
Amb caràcter general, no hauran de presentar-la les persones amb rendiments íntegres del treball de fins a 22.000 euros anuals, sempre que provinguin d’un únic pagador. Aquest límit baixa fins als 15.876 euros anuals en situacions com tenir més d’un pagador o quan el pagador no està obligat a practicar retencions, una circumstància que sovint genera dubtes.
Quines mesures noves s’han incorporat per beneficiar els contribuents amb menys ingressos?
S’ha introduït una nova deducció pensada per evitar que les rendes més baixes hagin de tributar per l’IRPF i alleugerir la pressió fiscal. Els contribuents amb ingressos iguals o inferiors a 16.576 euros anuals podran aplicar una deducció de 340 euros. A més, aquells amb ingressos entre 16.576 i 18.276 euros també en podran beneficiar-se, tot i que de manera progressivament decreixent.
Quins incentius fiscals es mantenen per fomentar la sostenibilitat i l’eficiència energètica?
Es mantenen deduccions vinculades a la transició energètica, com les relacionades amb la compra de vehicles elèctrics, la instal·lació de punts de recàrrega o les obres de millora energètica en habitatges.
Com queda la tributació de les indemnitzacions per danys personals amb la normativa actual?
S’ha clarificat que aquestes indemnitzacions continuen exemptes d’IRPF si s’ajusten a les quanties legalment establertes, incloses les abonades pel Consorci de Compensació d’Assegurances, fet que aporta més seguretat jurídica.
Fins a quin punt és recomanable revisar la declaració amb l’ajuda d’un professional?
Tot i l’estabilitat normativa, és molt recomanable. Les dades fiscals poden contenir errors i l’esborrany no sempre és complet. Una revisió adequada evita possibles sancions o recàrrecs i garanteix que la declaració reflecteixi correctament la situació econòmica del contribuent.
