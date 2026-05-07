"Les operacions amb monedes virtuals estan subjectes a tributació en l'IRPF"
L’increment de les inversions en criptomonedes en els darrers anys ha fet créixer també els dubtes sobre la seva tributació a l’IRPF entre molts contribuents. Núria Soriano, vocal de la Junta de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, explica les claus per declarar correctament aquestes operacions i evitar possibles errors amb Hisenda.
En els darrers anys ha augmentat molt la inversió en criptomonedes. Hi ha una definició legal de moneda virtual?
La normativa la defineix, de manera resumida, com una representació digital de valor no emesa per autoritats públiques, que es pot utilitzar com a mitjà d’intercanvi i transferir o negociar electrònicament.
Com es consideren fiscalment les criptomonedes al nostre país?
Les monedes virtuals són actius digitals o béns intangibles, equiparables a accions o fons d’inversió. Com a tals, en determinats supòsits, estan subjectes a tributació en l’IRPF, tant si es troben en plataformes d’àmbit nacional com internacional.
Això afecta a la declaració de la renda?
Efectivament. Les inversions dels particulars en monedes virtuals han experimentat un increment molt important i, en conseqüència, també han augmentat les operacions que estan subjectes a tributació a l’IRPF. Això implica que cada vegada més contribuents han d’incloure aquestes operacions en la seva declaració anual.
Totes les operacions amb criptomonedes s’han de declarar?
En general, sí. Qualsevol guany o pèrdua derivada de les operacions amb aquests actius s’ha d’incloure a la declaració de la renda de l’exercici corresponent.
Quines són les operacions més habituals que tributen?
Principalment dues. D’una banda, la compravenda de criptomonedes a canvi de moneda de curs legal, que genera un guany o una pèrdua patrimonial calculada com la diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió, i que s’integra a la base imposable de l’estalvi de l’IRPF. De l’altra, l’intercanvi entre diferents monedes virtuals, és a dir, la permuta, que fiscalment es tracta com una venda de la primera moneda i una compra de la segona, tributant també com a guany o pèrdua encara que no es materialitzi en moneda de curs legal.
Hi ha altres operacions menys habituals que també s’hagin de declarar?
Sí. Per exemple, les pèrdues patrimonials derivades de la no devolució de monedes dipositades o per la fallida d’una plataforma de compravenda. També s’han de declarar els rendiments obtinguts per staking, airdrops o operacions similars.
Quines recomanacions donaria per evitar problemes amb Hisenda?
A banda de comptar amb l’ajuda d’una gestoria administrativa, és imprescindible mantenir un registre exhaustiu i detallat de cada transacció: dates de compra i venda, valors en euros en el moment de cada operació i justificants de totes les plataformes i wallets utilitzades, tant nacionals com internacionals. Aquesta informació és clau per al gestor administratiu que prepara la declaració, ja que permet calcular correctament la tributació i evitar possibles revisions o sancions.
