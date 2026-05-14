"La compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de càrrega són deduïbles a la renda"
La campanya de la renda arriba amb novetats importants per als qui han apostat per la mobilitat sostenible. Santiago Fernández, membre de la Junta de la Delegació de Girona del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, recorda que continua vigent la deducció fiscal per la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de càrrega, amb beneficis de fins a 3.600 euros per als particulars.
La compra d’un cotxe elèctric pot deduir-se a l’hora de fer la declaració de renda?
Efectivament, tant la deducció per la compra de nous vehicles elèctrics com la deducció per la instal·lació de sistemes de càrrega elèctrica, són vigents des del 30 de juny del 2023 i fins el 31 de desembre de 2026.
Quines quanties ens podrem aplicar per deducció a la declaració de la renda?
Si parlem primer de la deducció per l’adquisició de nous vehicles elèctrics, tothom ha de saber que la base màxima de la deducció serà de 20.000 euros, encara que el vehicle comprat fos d’import superior. Pel que fa a la deducció per instal·lació de sistemes de càrrega elèctrica en els domicilis dels usuaris, la base màxima de la deducció serà de 4.000 euros. El percentatge de deducció a aplicar a les dues bases de deducció serà del 15%, per tant, com a màxim, un usuari podrà incloure una reducció de base de 3.600 euros a la seva declaració de la renda.
Quins requisits formals cal tenir en compte a l’hora de la compra del nou vehicle?
Per aplicar les dues deduccions és requisit obligatori que es formalitzi el pagament de les quanties mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària o xec nominatiu. En el termini de menys de dos anys s’ha de formalitzar el pagament total de la compra del vehicle. També cal que tenir en compte que en el moment que es realitzi el primer pagament del 25% del valor total del vehicle, serà el període impositiu on l’usuari té dret a aplicar la deducció fiscal. Pel que fa a la deducció per instal·lació de sistemes de càrrega elèctrica, serà d’aplicació la deducció en el període impositiu que finalitzi la seva instal·lació.
Pot un autònom aplicar-se aquestes deduccions?
Un autònom no podrà pas aplicar a cap de les dues deduccions fiscals anteriorment mencionades ja que no es van dissenyar per aquest grup de contribuents. No cal oblidar però que arran del D.A 59 LIRPF, a tot autònom se li permet aplicar llibertat d’amortització accelerada en determinats vehicles i noves infraestructures de recàrrega. Això es tradueix en que l’administració tributària permetrà a qui té activitat empresarial, accelerar l’amortització d’aquests béns d’inversió i per tant, incorporar una despesa addicional que reduirà la tributació d’aquest grup.
Les ajudes públiques rebudes en la compra d’aquests nous vehicles elèctrics tributen?
Les ajudes rebudes pel MOVES III, per tot particular serà un guany patrimonial en la base general, d’acord amb l’article 33.1 de la LIRPF. La imputació temporal d’aquest guany patrimonial s’incorporarà en el període impositiu que s’hagi cobrat, no en el moment que es concedeixi. Per les empreses i autònoms, serà més rendiment íntegre de l’activitat empresarial, i sempre serà proporcional a la despesa en amortització del bé d’inversió en el període impositiu.
