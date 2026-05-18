La indústria càrnia accelera l’automatització mentre creix la manca de talent tècnic especialitzat
L’Observatori de Competències Digitals i Ocupació adverteix que només el 6,2% de les empreses utilitza intel·ligència artificial mentre augmenta la pressió per incorporar perfils tècnics i digitals
La inversió del sector va créixer un 94,6% en l’última dècada, però només el 12,6% de les empreses disposa de personal especialitzat en tecnologia
La digitalització comença a transformar també els perfils no qualificats en un sector històricament intensiu en mà d’obra
La indústria càrnia espanyola accelera l’automatització en un context marcat per l’escassetat de mà d’obra, l’enduriment regulador i la creixent dificultat per incorporar perfils tècnics especialitzats. Tanmateix, malgrat l’avenç inversor del sector, només un 6,2% de les empreses utilitza actualment intel·ligència artificial.
Així ho conclou el nou informe de l’Observatori de Competències Digitals i Ocupació, impulsat conjuntament per IMANcorp Foundation i el Grup de Recerca Educació i Treball (GRET) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que analitza l’impacte de la digitalització sobre l’ocupació, les competències professionals i l’organització del treball en un dels sectors estratègics de l’economia espanyola.
La investigació dibuixa un sector en plena expansió i transformació digital. Entre el 2013 i el 2023, la xifra de negoci de la indústria càrnia va augmentar un 86,5%, la inversió total un 94,6% i les exportacions cap a la Unió Europea van créixer un 76%. Paral·lelament, el sector travessa un procés de concentració empresarial: entre el 2014 i el 2024 el nombre total d’empreses va caure un 20,4%, especialment entre les microempreses, mentre que les companyies de més de 250 treballadors van créixer un 425%.
Robots de neteja industrial, sistemes de visió artificial, manteniment predictiu, traçabilitat digital o eines d’anàlisi de dades comencen a estendre’s a les plantes de producció. Tot i això, l’adopció de tecnologies avançades continua sent limitada i avança a diferents velocitats segons la mida de les empreses.
Tot i que la digitalització bàsica ja és pràcticament universal —el 100% de les empreses disposa d’ordinadors i internet—, només un 21,4% desenvolupa formació específica en competències TIC per a les seves plantilles. A més, només el 12,6% disposa de personal especialitzat en tecnologia i el 81,3% externalitza serveis TIC, especialment entre les petites i mitjanes empreses.
L’informe alerta, a més, d’una creixent tensió laboral i operativa dins del sector. La taxa d’accidents de treball duplica la mitjana de la indústria alimentària i triplica la del conjunt d’activitats econòmiques. Al mateix temps, les empreses afronten dificultats creixents per atreure i retenir talent, especialment en perfils vinculats al manteniment avançat.
Malgrat l’avenç tecnològic, la investigació conclou que l’automatització no està actuant com un substitut massiu de l’ocupació, sinó com una eina complementària destinada a reduir la càrrega física, millorar la seguretat i compensar l’escassetat de mà d’obra que afecta el sector.
“La transformació digital del sector carni no es pot analitzar únicament des de la tecnologia. També obliga a repensar competències, formació i organització del treball. El repte ja no és únicament automatitzar processos, és garantir que les persones puguin acompanyar aquesta transformació”, assenyala Hannah Valério, investigadora social d’IMANcorp Foundation i coordinadora de l’estudi.
Per la seva banda, el professor Rafael Merino, director científic de l’informe i coordinador del GRET de la UAB, destaca que “la digitalització a la indústria alimentària espanyola avança a diferents velocitats. Hi ha una gran diferència entre la digitalització bàsica i l’adopció de tecnologies avançades. El desafiament per als pròxims anys serà fer compatible la digitalització amb la requalificació necessària de les persones; en definitiva, fer compatible la competitivitat amb la reducció de la bretxa digital”.
L’estudi identifica, a més, noves necessitats de requalificació professional derivades de la transformació digital. Entre les competències emergents destaquen la interpretació de dades digitals, la supervisió de processos automatitzats, la gestió de sistemes de traçabilitat i la interacció amb maquinària digitalitzada.
“La transformació digital ja està impactant en indústries tradicionals i territoris rurals. El repte ara és garantir que les empreses puguin adaptar-se sense deixar enrere el talent i les competències que necessitaran en els pròxims anys”, afirma Alba Escolà, directora d’IMANcorp Foundation.
La investigació s’ha desenvolupat mitjançant un enfocament metodològic mixt que combina anàlisi documental, entrevistes en profunditat a experts del sector, anàlisi de fonts estadístiques oficials i un estudi de cas quantitatiu realitzat en empreses càrnies espanyoles.
L’informe conclou que la competitivitat futura del sector no dependrà únicament de la inversió tecnològica. Dependrà també de la capacitat de les empreses per atreure, formar i retenir talent en un entorn industrial cada vegada més digitalitzat, així com de la capacitat d’establir aliances amb els centres de formació professional inicial i contínua.
L'informe complet es pot descarregar aquí.
SOBRE IMANcorp FOUNDATION
IMANcorp FOUNDATION, fundació del GRUPO IMAN, és una entitat privada sense ànim de lucre que impulsa projectes vinculats a la innovació, l’ocupació, les competències digitals i la inclusió social. La fundació treballa conjuntament amb empreses, universitats i administracions públiques per promoure iniciatives relacionades amb la transformació digital, l’ocupabilitat i el talent inclusiu. Entre els seus principals projectes destaca l’Observatori de Competències Digitals i Ocupació, desenvolupat conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, orientat a analitzar l’impacte de la tecnologia en les organitzacions i en el futur del treball.
