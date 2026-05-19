"Les donacions a entitats socials tenen un incentiu fiscal rellevant"
Ser solidari té retorn a Hisenda i cal saber com reclamar-lo. El règim fiscal aplicable a les donacions a entitats sense ànim de lucre s’ha anat reforçant en els darrers exercicis fins a configurar un model clarament orientat a incentivar el mecenatge. Les aportacions fetes durant l’any 2025 es poden deduir en la declaració de la renda que es presenta enguany, amb percentatges que permeten recuperar una part molt rellevant de l’import donat. En parlem amb Cristina Cànovas, membre de la Junta de la Delegació de Girona del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya.
Es poden deduir les donacions fetes a fundacions o entitats socials?
Sí. El sistema fiscal vigent permet aplicar deduccions importants a les persones que han fet donacions a entitats beneficiàries de la Llei de mecenatge (p. ex. entitats sense ànim de lucre o universitats públiques) Es pot deduir el 80% dels primers 250 euros donats al llarg de l’any i la resta té una deducció del 40%. A més, si el contribuent ha fet donacions a la mateixa entitat durant els dos períodes impositius immediatament anteriors, amb imports iguals o superiors, el percentatge de deducció aplicable sobre l’excés pot arribar al 45%. La donació ha de ser irrevocable, pura i simple, i no pot estar condicionada ni subjecta a contraprestació. Tanmateix, excepcionalment sí que s’admet la recepció de béns o serveis simbòlics per part del donant, sempre que el seu valor no superi el 15% de l’import donat, amb un màxim de 25.000 euros.
Totes les donacions donen dret a deducció?
No. Perquè una donació sigui fiscalment deduïble ha de ser irrevocable, no pot generar contraprestacions per al donant i ha d’anar destinada a una entitat reconeguda dins el règim de la Llei de mecenatge. També és imprescindible disposar del certificat emès per l’entitat beneficiària, sense el qual no es pot aplicar la deducció.
Quin paper juga el mecenatge en el model fiscal actual?
El reforç de les deduccions vol fomentar la col·laboració entre la iniciativa privada i el tercer sector. El sistema fiscal canalitza la implicació ciutadana en projectes socials, culturals o científics, reconeixent aquest compromís amb un incentiu fiscal rellevant.
És recomanable l’assessorament professional?
La normativa fiscal és de tot menys una ciència exacta. Per això és molt important comptar amb un especialista que ens ajudi a optimitzar la nostra declaració de la renda i del patrimoni. Comptar amb un gestor administratiu és clau per assegurar que fem correctament les declaracions, aplicant correctament els avantatges fiscals que tenim a l’abast i evitar errors que podrien comportar regularitzacions posteriors.
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
- El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà