"Els nous contractes de lloguer poden aplicar reduccions fiscals de fins al 90%"
La campanya de la Renda 2025 incorpora canvis rellevants en la tributació dels arrendaments d’habitatge arran de l’aplicació de la Llei pel Dret a l’Habitatge. Glòria Castells Girgas, membre de la Junta de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, repassa els nous percentatges de reducció previstos per als propietaris, els requisits necessaris per beneficiar-se’n i les conseqüències fiscals derivades d’errors o incompliments en la declaració. També aborda el tractament dels lloguers turístics i la imputació de rendes immobiliàries.
Quins canvis s’han produït en les reduccions dels rendiments obtinguts pels arrendaments d’habitatge?
A la campanya de Renda del 2025 es continuen aplicant les noves reduccions aprovades per la Llei 12/2023, del dret a l’habitatge, que va modificar l’article 23.2 de la Llei de l’IRPF. Aquesta nova normativa estableix diferents percentatges de reducció per al rendiment net positiu obtingut pel lloguer d’habitatges, sempre que l’habitatge arrendat sigui la residència habitual de l’arrendatari.
Quina és la reducció general per als contractes antics?
Per als contractes signats abans del 26 de maig de 2023, es manté la reducció habitual del 60%. En canvi, per als contractes posteriors a aquesta data, s’apliquen nous percentatges que depenen de determinades condicions establertes per la llei.
Quines són aquestes condicions i quins percentatges s’apliquen?
Si l’arrendador subscriu un nou contracte amb una rebaixa de més del 5% respecte a l’última renda del contracte anterior, un cop actualitzada, i l’habitatge es troba en una zona de mercat residencial tensionat, es pot aplicar una reducció del 90%. Aquesta zona ha de ser declarada com a tensionada per l’autoritat competent i la qualificació ha d’estar vigent en el moment de signar el nou contracte. També es pot aplicar una reducció del 70% quan l’habitatge es llogui per primera vegada en una zona tensionada a un jove d’entre 18 i 35 anys. Quan l’arrendatari sigui una Administració Pública o una entitat sense ànim de lucre que destini l’immoble a lloguer social, allotjament de persones vulnerables o a programes públics d’habitatge amb limitació de renda, també es pot aplicar una reducció del 70%. En cas que l’habitatge hagi estat rehabilitat i les obres s’hagin finalitzat com a màxim dos anys abans del contracte, la reducció serà del 60%. Quan no es compleixen aquests requisits, s’aplica una reducció general del 50%.
Cal complir algun altre requisit per aplicar aquestes reduccions?
Sí, el pagament del lloguer ha de fer-se per mitjans electrònics. A més, si en una regularització posterior per part de l’Agència Tributària es comprova que el contribuent no ha declarat tots els ingressos o ha aplicat despeses indegudes, es perd automàticament el dret a qualsevol reducció.
I què passa amb els lloguers turístics? També tenen reducció?
No, els lloguers turístics es consideren arrendaments per a ús diferent del d’habitatge habitual, ja que tenen una finalitat principalment d’oci o turisme. Aquests ingressos es declaren com a rendiments de capital immobiliari, però no poden acollir-se a cap tipus de reducció fiscal, ja que no compleixen els requisits establerts per a l’habitatge habitual.
Quines despeses són legalment deduïbles per calcular el rendiment net d’un arrendament?
Es poden deduir totes les despeses necessàries per l’obtenció dels ingressos, sempre que estiguin justificades. Entre d’altres, els ointeressos d’hipoteca sobre l’immobles arrendat, els impostos tals com l’IBI, les despeses de comunitat, les assegurances de l’immoble, les despeses de reparació i conservació, l'amortització de l’immoble o l'amortització de béns mobles.
Finalment, hi ha cap canvi en la imputació de rendes immobiliàries?
Per l’any 2025, en el cas dels immobles que no estiguin llogats, no constitueixin l’habitatge habitual ni siguin immobles afectes a alguna activitat, continua vigent la imputació del 2% del valor cadastral com a percentatge d’imputació de rendes immobiliàries, i l’1,1% en el cas d’immobles localitzats en municipis en què els valors cadastrals hagin estat revisats, modificats o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, de conformitat amb la normativa cadastral, sempre que hagin entrat en vigor a partir de l’1 de gener de 2012.
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat ahir a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- Cau amb patinet a Roses, pateix un fort cop al cap i a la cara i acaba a la Vall d’Hebron
- Roben una quinzena de mòbils durant un festival a Cassà de la Selva