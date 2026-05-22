"Per intentar reduir la càrrega tributària cal conèixer les deduccions pròpies de Catalunya"
Ara que ja estem immersos en la campanya de la renda, és important conèixer les deduccions específiques de cada comunitat. Jaume Vilanova, Vicesecretari de la Junta de la delegació de Girona del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, recorda que és clau per optimitzar la declaració, tenir present les deduccions pròpies de Catalunya i de posar-se en mans d’un professional per reduir la càrrega tributària.
Els residents a Catalunya tenen algun avantatge fiscal respecte a altres comunitats?
Efectivament cada comunitat autònoma fixa un conjunt de deduccions sobre la quota autonòmica de l’impost. En el cas de les deduccions de Catalunya, seran exclusives per aquelles persones que hagin tingut la seva residència habitual dins el territori català la major part dels dies de l’any, en comparació a un altre territori de l’Estat. Aquest fet pot donar lloc a poder-se beneficar-se d’un conjunt de deduccions. A l’hora de fer la declaració de la renda cal conèixer el conjunt de deduccions pròpies de Catalunya, per intentar reduir la càrrega tributària.
Quines són les novetats del 2025 en deduccions autonòmiques a Catalunya?
La més important es la deducció per lloguer d’habitatge habitual, aquesta deducció s’ha modificat i ha augmentat de 300 euros a 500 euros per contribuent, podent augmentar-se fins a 1.000 euros en cas de famílies nombroses o monoparentals. Per acollir-se a aquesta deducció cal ser menor de 36 anys, haver estat a l’atur més de 183 dies, tenir una discapacitat del 65% o esser vidu o vídua i tenir 65 anys. I es calcula aplicant un 10% sobre l’import de l’arrendament pagat.
Altres novetats serien la deducció per acolliment de menors, deducció per lloguers a víctimes de violència masclista o deduccions per inversió en determinades societats cooperatives.
Hi ha altres deduccions específiques catalanes?
Si que n’hi ha, podríem destacar aquelles que van lligades al naixement o adopció de fills, la viudetat, la rehabilitació de d’habitatge habitual o també la deducció per haver de presentar declaració per tenir més d’un pagador. Pel que fa a la deducció per naixement o adopció de fills, podem estar parlant de diferents deduccions de 150 euros si fem declaració individual o de 300 euros si la fem conjunta o de famílies monoparentals. També tindria caràcter de deducció familiar la deducció per viudetat, que també es troba entre 150 euros i 300 euros. Les deduccions lligades a l’habitatge, es a dir, la rehabilitació del mateix, consisteix en 1,5% de l’import de les obres de rehabilitació.
Ens hem deixat alguna altra deducció per esmentar?
I tant. Una altra deducció autonòmica, i que en aquest cas les situaria en l’àmbit cultural, seria la que fa referència al foment de la llengua catalana o l’occitana. Seria pels contribuents que realitzin donacions en aquest àmbit. Tots ells es podran deduir un import del 15% de la quantitat donada. També tenim deduccions en l’àmbit de protecció del medi ambient, per aquelles persones que hagin fet donacions a fundacions o associacions d’entitats d’aquest sectors. Però encara hi ha més, com per exemple pel pagament d’interessos de préstecs per estudis universitaris de tercer cicle (màster i doctorat) o per l’adquisició d’accions o participacions socials.
Per tant, és important estar al cas de totes les opcions...
Efectivament. Per aquest motiu és molt important dirigir-se a un gestor administratiu col·legiat. Fer la declaració de la renda per compte propi pot convertir-se en un risc i maldecap. La fiscalitat és una matèria tècnica i en el cas de la declaració de la renda un error pot donar lloc a problemes econòmics posteriors. Sense anar més lluny, l'esborrany que ofereix l'Agència Tributària la majoria de vegades no aplica les deduccions autonòmiques i per tant, augmenta la càrrega impositiva del contribuent. S’ha d’estar informat per aplicar aquestes deduccions.
