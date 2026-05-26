"Es prorroguen les deduccions per reformes que milloren l’eficiència energètica"
Les despeses en reformes energètiques a l’habitatge poden suposar importants beneficis fiscals a l’hora de fer la renda. Joaquima Pou, membre de la Junta de la Delegació de Girona del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, ens detalla les condicions per desgravar aquestes actuacions en la nostra declaració.
En la declaració de la renda que podríem deduir-nos pel que fa a l’habitatge?
El contribuent ha de saber que les despeses deduïbles són aquelles que es poden restar dels ingressos bruts per calcular l’impost a pagar. En funció de la situació personal i professional de cada contribuent, es podran desgravar diferents conceptes. En el cas concret de l’habitatge, es prorroguen les deduccions les deduccions per reformes fetes abans del 31 de desembre de 2025 que afavoreixin l’eficiència energètica. Així ho recull la disposició addicional cinquanta de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (LIRPF). Aquesta mesura permet als contribuents desgravar determinades actuacions, tant en habitatges particulars com en edificis de veïns, sempre que compleixin uns requisits específics.
Ens pot concretar quins són aquests requisits específics?
Aquestes deduccions es divideixen en tres trams. Per una banda, una deducció del 20% sobre un màxim de 5.000 euros anuals per habitatge per a obres que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració en un 7%. Un segon tram seria del 40% sobre un màxim de 7.500 euros per obres que redueixin el consum d’energia primària no renovable en un 30% o que millorin la qualificació energètica fins a les lletres A o B. I, per últim, una deducció del 60 % sobre un màxim de 5.000 euros anuals per habitatge, amb un límit total de 15.000 euros, per a rehabilitacions energètiques en edificis d’ús residencial majoritari.
I aquestes deduccions poden aplicar-se en tots els casos?
No. En el cas de les dues primeres deduccions, per a poder aplicar-les, les actuacions han de realitzar-se a l’habitatge habitual del contribuent o en una altra propietat seva que estigui llogada com a residència o en previsió d’estar-ho abans del 31 de desembre de 2025.
Sembla important comptar amb algun expert en la matèria...
Comptar amb un gestor administratiu és una garantia per fer una declaració de la renda correcta i avantatjosa. Aquests professionals coneixen a fons la normativa i ofereixen assessorament personalitzat, especialment útil en casos amb certa complexitat, com canvis laborals o operacions patrimonials. La seva intervenció minimitza riscos amb l’Agència Tributària i ajuda a aprofitar totes les opcions de deducció disponibles. Tant si la persona ha de pagar a Hisenda com si espera una devolució, és clau conèixer les despeses deduïbles que poden ajudar a reduir la base imposable i optimitzar la declaració del contribuent.
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Delfí Geli després del descens del Girona: 'Toca admetre errors, rectificar i buscar solucions
- Llet Nostra canvia de president després de 10 anys: Josep Maria Campabadal substitueix Jordi Riembau
- Míchel no troba les paraules: 'He fallat a la nostra gent; és un pas enrere difícil d'assimilar
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- El descens del Girona: 174 milions dilapidats en dos anys per acabar a Segona
- Crits de «directiva, dimissió» i retrets en una nit negra