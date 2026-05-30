Dos càmpings de la Costa Brava per viure l’estiu a tocar del mar
Càmping Joncar Mar, a Roses, i Vall d’Or Càmping & Beach, a Platja d’Aro, proposen allotjaments, serveis i experiències per gaudir de les vacances en família, amb amics o en parella
La Costa Brava continua sent una de les destinacions més atractives per desconnectar a l’estiu. Des de Roses fins a Platja d’Aro, aquests dos càmpings ofereixen ubicacions privilegiades, allotjaments còmodes i propostes pensades per combinar natura, mar, descans i activitats a l’aire lliure.
Càmping Joncar Mar: vacances a Roses a 50 metres de la platja
Aquest estiu, podràs viure unes vacances diferents al Càmping Joncar Mar, en un entorn únic de la Costa Brava. Si estàs buscant un càmping a Roses on combinar descans, natura i proximitat amb el mar, aquesta és una opció ideal per gaudir de l’estiu en família, amb amics o en parella.
Situat en una ubicació privilegiada i envoltat d’un dels paisatges més espectaculars de l’Empordà, el càmping ofereix tots els serveis necessaris per convertir qualsevol escapada en una experiència còmoda i completa. La seva proximitat amb les platges i cales de Roses permet gaudir del mar en qualsevol moment del dia, així com descobrir l’oferta gastronòmica, cultural i d’oci de la zona.
Els seus bungalows a Roses són ideals per a aquells que volen gaudir del confort sense renunciar a l’essència del càmping i de l’entorn natural que caracteritza la Costa Brava. Tot això, amb la comoditat d’estar a 50 m de la platja i de les principals activitats de la zona.
La combinació de natura, activitats a l’aire lliure i proximitat amb el mar converteixen aquest càmping en un punt de partida ideal per descobrir tot el que ofereix la Costa Brava.
Ja sigui per passar-hi uns dies, un cap de setmana o les vacances completes, Roses continua sent una de les destinacions més atractives de l’estiu. Fer-ho des d’un càmping preparat per oferir comoditat, bona ubicació i experiències per a tots els públics és una aposta segura per desconnectar i gaudir.
Vall D'Or Càmping & Beach: Feel the Authentic Camping Spirit
Vall D’Or Càmping & Beach és un càmping amb més de 50 anys d’història situat en un entorn privilegiat de la Costa Brava, a primera línia de mar a Platja d’Aro, al costat del Port Esportiu i a pocs minuts del centre del poble. En un entorn natural, on la brisa marina, el so de les onades i l’atmosfera relaxada convida a la desconnexió.
El càmping disposa de més de 460 parcel·les per a tendes, caravanes i autocaravanes, així com mobile homes i caravanes vintage completament equipades i experiències de glamping. També compta amb el Vall d’Or Restaurant & Bar, on es pot gaudir de cuina mediterrània, tapes i còctels a la acolorida terrassa.
Durant la temporada alta, el càmping ofereix un concept store amb productes de proximitat, fleca diària, roba, records i una petita vinoteca. A més, hi ha zones de lleure i un equip d’animació que organitza activitats per a totes les edats, com música en viu, tallers, classes de ball o karaoke. I el més guai, amb la teva targeta tens accés directe a la platja.
Els encanten els peluts, i per això ofereixen una estança Pet Friendly pels membres més cute de la família. Els seus millors amics tenen l'estança gratuïta. Vall d’Or és també el punt de partida perfecte per descobrir la Costa Brava, fer rutes pel Camí de Ronda, visitar cellers de l’Empordà, gaudir d’activitats nàutiques, anar de compres o sortir de festa. Un lloc pensat per descansar, divertir-se i sentir la veritable vibra de càmping.
Al Càmping Vall d’Or et sentiràs free and happy!
