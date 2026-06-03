MÓ SUMMER CLUB – LA COCKTELERÍA: EL NOU POP-UP DE VERAN DE MÓ ARRIBA A MADRID
Del 4 al 6 de juny, Velázquez 36 acollirà un espai obert al públic on descobrir la nova col·lecció d'estiu de Mó entre mocktails, música en directe i diferents activacions inspirades en la temporada
-
Mó presenta MÓ Summer Club – La Cocktelería, un pop-up obert al públic que es podrà visitar del 4 al 6 de juny al carrer Velázquez 36, Madrid. Una proposta amb la qual, per primera vegada, la marca trasllada l'essència de Casa Mó al consumidor final a través d'una experiència inspirada en la seva nova col·lecció d'estiu.
Amb accés lliure i gratuït en horari continuat de 12:00 h a 21:00 h, l'espai reunirà moda, música i entreteniment al voltant de l'univers de La Cocktelería, la nova col·lecció estival de Mó. Inspirada en la mixologia, la col·lecció converteix cada muntura en una combinació única de formes, color i personalitat, traslladant la creativitat del món dels còctels al disseny d'ulleres. Colors vibrants i línies contemporànies donen vida a peces que evoquen còctels icònics i fusionen precisió, actitud i estil en propostes pensades per a l'estiu 2026.
Durant tres dies, els assistents podran descobrir la col·lecció mentre gaudeixen de diferents experiències pensades per celebrar l'arribada de l'estiu en ple centre de Madrid. Entre les activacions destacarà una sessió de mocktails de la mà d'un bartender oficial de DISCOVERY by OTC Group, qui aproparà als assistents diferents combinacions inspirades en l'imaginari de la col·lecció.
A més, el pop-up comptarà amb sessions de DJ com Ristori, Valcar o Camus que, cada dia, acompanyaran l'ambient de l'espai convertint-lo en un dels plans imprescindibles de l'inici de temporada.
L'experiència es completarà amb un quiosc de gelats personalitzats de Locopolo, on els assistents podran aconseguir un pol gratuït en registrar-se, un fotomaton, una ruleta amb premis i una estació de charms amb la participació de Beter en la qual, els qui adquireixin un producte de Mó al Pop-Up, podran personalitzar el seu propi accessori inspirat en la campanya.
A més, durant els dies de l'esdeveniment, la marca activarà un sorteig a xarxes socials on el premi inclourà un pack La Cocktelería i una escapada per a dues persones a Ibiza amb estada a l'hotel Los Felices.
Tot plegat tindrà lloc en un espai dissenyat sota l'estètica de La Cocktelería, inspirat en l'univers dels còctels i les seves combinacions inesperades. A través del color, les transparències i els contrasts, la proposta trasllada a les ulleres un caràcter fresc, creatiu i desenfadat, associat a l'estiu.
Amb MÓ Summer Club – La Cocktelería, la marca converteix Velázquez 36 en un punt de trobada temporal per descobrir la seva nova col·lecció i donar la benvinguda al l'estiu.
MÓ SUMMER CLUB – LA COCKTELERÍA
Dates: Del 4 al 6 de juny
Horari: 12:00 h – 21:00 h
Ubicació: C/ Velázquez 36, Madrid
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Josep Maria Campabadal, nou president de Llet Nostra: 'El nostre primer objectiu és trobar una envasadora a Catalunya. No ens agrada haver d'anar a Burgos, però ens hi hem vist obligats
- Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
- Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
- Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
- El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
- La UE canvia les normes i La DGT confirma que dos nous dispositius seran obligatoris