Contra la calor extrema
ORMETAL, tancaments d’alumini i PVC, evoluciona amb el clima i presenta solucions intel·ligents
DdG
L’empresa gironina ORMETAL, presenta innovacions en fusteria d’alumini, pvc i sistemes de protecció exterior concebuts per encarar un clima cada vegada més extrem propi fins ara d’altres latituds.
Nous dissenys i nous materials
El repte és exigent i el departament tècnic d’ORMETAL ha perfeccionat dissenys d'alt rendiment i prestacions avançades que utilitzen materials d'alta eficiència energètica i durables, vidres d'altes prestacions tecnològiques, acabats lacats i anoditzats de màxima qualitat i bandes expansives que garanteixen un perfecte segellament i aïllament tant climàtic com acústic.
L’empresa també dissenya altres elements com són persianes, marquesines, cobertes, galeries o verandes per assegurar una protecció completa de les obertures, accessos, patis, terrasses, aparcaments i altres zones exteriors. Aquests elements també permeten el gaudi segur d’aquestes zones a recés de les inclemències del temps.
Estalvi i avantatges d’un bon aïllament
a) Redueix de manera important les pèrdues de calor o fred de l'habitatge, i per tant l'energia necessària per escalfar-lo o refredar-lo. L’estalvi econòmic sol ser important.
b) Millora el confort de l’habitatge assegurant una temperatura interior més estable.
c) Evita la creació de condensacions i humitats.
d) Es redueix el soroll procedent de l'exterior, en actuar també d’aïllament acústic.
e) Augmenta el valor afegit de l'habitatge, en millorar-ne la qualitat energètica.
f) Es redueixen les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
LES INNOVACIONS CONTRA LA CALOR EXTREMA
Vidres de Control Solar:
Coneguts com a vidres intel·ligents, redueixen l’entrada de l’energia del sol en forma de calor i de radiació UV però permet l’entrada de la llum natural. D’aquesta manera aconseguim:
- Reduir el consum en climatització.
- Millorar el confort lumínic i tèrmic, creant un ambient interior agradable i natural.
- Una millora substancial de la eficiència energètica de l’habitatge perquè a Ormetal integrem aquests vidres en tancaments d’altes prestacions amb trencament de pont tèrmic.
Persianes graduables:
Ofereixen una solució molt eficient per controlar la radiació solar perquè permeten:
- Regular la quantitat de llum i de calor que entren a l’habitatge segons l’orientació solar i l’hora del dia.
- Ventilar de manera natural sense renunciar a la privacitat.
Ormetal recomana especialment aquests sistemes perquè s’adapten perfectament al context geogràfic de Girona, ubicada en el entorn mediterrani, una de les zones on els experts prediuen que el canvi climàtic es notarà amb més intensitat i on cada vegada més sovint, es superen a l’estiu els 35° C .
Per a més informació: +34 972 476 127 i al web.
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