La Fundació Endesa culmina amb la creu de la torre de Jesucrist la seva tercera il·luminació artística a la Sagrada Família en 20 anys
Barcelona té des d’ahir a la nit una nova llum: el papa Lleó XIV ha inaugurat i beneït la torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona en un acte que, amb l’assistència de Ses Majestats els Reis d’Espanya, ha culminat amb l’encesa de la il·luminació artística de la creu que la corona, desenvolupada per la Fundació Endesa.
La Sagrada Família va viure ahir a la nit una de les fites més rellevants de la seva història recent amb la benedicció i inauguració de la torre de Jesucrist per part del papa Lleó XIV, culminant així una de les grans etapes constructives del temple dissenyat per Antoni Gaudí. Aquest moment històric ha estat acompanyat per la il·luminació artística de la creu que la corona, desenvolupada per la Fundació Endesa, els feixos de llum de la qual ja es projecten al cel de Barcelona. Aquesta actuació se suma a la que es va dur a terme el 2021 a l’estrella que culmina la torre de la Mare de Déu, reforçant-ne l’enorme simbolisme espiritual i la seva presència dominant a l’horitzó de la ciutat.
L’acte de benedicció i inauguració de la nova torre i de la seva creu ha comptat amb l’assistència de Ses Majestats els Reis, del president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez; del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; del cardenal i arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella; del president d’Endesa i de la Fundació Endesa, Juan Sánchez-Calero; del conseller delegat d’Endesa, Gianni Vittorio Armani; de la directora general de la Fundació Endesa, María Malaxechevarría; del director territorial d’Endesa a Catalunya, Enric Brazís, així com de representants de l’Església, de la Junta Constructora de la Sagrada Família i de diverses institucions públiques i privades.
Fundació Endesa i la Sagrada Família: 20 anys de llum
La cerimònia, coincidint amb la commemoració del centenari de la mort de l’arquitecte català, ha finalitzat amb l’encesa de la il·luminació artística de la creu que corona la torre de Jesucrist, que, amb els seus 172,5 metres d’alçada, converteix la Sagrada Família en la basílica més alta del món. Aquesta intervenció, desenvolupada per la Fundació Endesa, contribueix a posar en valor un dels elements més importants del conjunt arquitectònic i simbolitza l’entrada a la recta final de la construcció d’un dels projectes arquitectònics més emblemàtics de la història contemporània.
Amb aquesta tercera actuació, iniciada fa gairebé 20 anys, el 2007, amb la il·luminació de la façana de la Passió, la Fundació Endesa reforça una col·laboració de més de dues dècades amb el temple gaudinià, acompanyant algunes de les fites més destacades de la seva evolució constructiva.
El disseny lumínic ha estat concebut per respectar l’obra de Gaudí i reforçar el valor simbòlic del conjunt, on la llum esdevé un element essencial d’expressió espiritual i arquitectònica. El projecte incorpora un sistema d’il·luminació artística format per 24 feixos de llum distribuïts entre els braços de la creu, l’escala interior i l’hiperboloide de l’Agnus Dei (una obra concebuda en el disseny original d’Antoni Gaudí i desenvolupada per l’artista italià Andrea Mastrovito, que constitueix una peça de gran rellevància artística), generant una composició lumínica concebuda per consolidar la presència de la torre en el paisatge urbà de Barcelona. La intervenció d’il·luminació interior es va dur a terme mitjançant projectors i lluminàries LED integrats a la mateixa estructura, ressaltant els elements arquitectònics i posant en valor la dimensió simbòlica del conjunt.
En línia amb el compromís de la Fundació amb la transició energètica justa i sostenible, i des del punt de vista energètic, la tecnologia LED d’alta eficiència permetrà un estalvi estimat del 38%, evitant l’emissió d’aproximadament 845 kg de CO₂ a l’atmosfera cada any. Això suposa un consum elèctric significativament inferior al que registrarien altres sistemes convencionals, com ara projectors amb làmpades de descàrrega, halògens o fluorescència tradicional, necessaris per assolir el mateix nivell d’il·luminació.
Des dels seus inicis, la Fundació Endesa col·labora en projectes d’il·luminació amb l’objectiu de preservar, mantenir i posar en valor el patrimoni historicoartístic. A Catalunya ha desenvolupat més de 80 actuacions, 24 de les quals a la ciutat de Barcelona, contribuint a realçar alguns dels enclavaments més importants del territori. Entre aquestes destaquen intervencions com la il·luminació interior de la Basílica de Santa Maria de Mataró l’any 2014, el lluernari del Palau de la Música Catalana el 2024 i, més recentment, la il·luminació exterior de l’Abadia de Montserrat, inaugurada l’octubre de 2025.
Amb més de 700 il·luminacions realitzades a Espanya, la Fundació Endesa reafirma així el seu compromís amb la conservació del patrimoni cultural i la seva posada en valor mitjançant l’aplicació artística de la llum amb criteris de respecte pel patrimoni, innovació tecnològica i eficiència energètica, aquests dos darrers elements clau de la transició energètica. Aquestes intervencions contribueixen a reduir consums i emissions sense alterar el valor històric i artístic dels monuments, alhora que apropen el patrimoni a la societat i faciliten que tant les generacions presents com les futures en puguin gaudir en condicions més sostenibles.
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