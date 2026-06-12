Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
desaparegut RosesSagrada Famíliafuga Gironasubmarinista CadaquésMarta CanellaMundial Futbol
instagramlinkedin

El Corte Inglés es converteix en patrocinador local del GP de Fórmula 1 de MADRING

La companyia espanyola serà Local Event Supporter del FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMI D'ESPANYA 2026 i activarà una Fan Zone a Nuevos Ministerios, un dels principals punts de connexió amb el circuit

eci

eci

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

El Corte Inglés s’incorpora com a Local Event Supporter del Gran Premi d’Espanya 2026, sumant-se a un dels esdeveniments esportius i d’entreteniment més importants que acollirà el país aquest any.

La incorporació d’una de les companyies més emblemàtiques del país suposa la unió de dues marques estretament vinculades a Madrid. Amb més de vuit dècades d’història, El Corte Inglés és un dels grans referents del comerç i els serveis a Espanya, una companyia reconeguda per milions de persones i amb una presència consolidada que traspassa les nostres fronteres.

Com a part de l’acord, El Corte Inglés activarà una Fan Zone a Nuevos Ministerios, a l’aparcament exterior del seu centre de Castellana, convertint un dels grans eixos de la capital en un punt de trobada per a aficionats i visitants durant la setmana del GP. Situat en una de les zones més transitades i recognoscibles de Madrid, l’espai permetrà apropar l’experiència de la Fórmula 1 al centre de la ciutat i ampliar la celebració més enllà dels límits del circuit.

A més, aquesta ubicació tindrà un paper especialment rellevant dins de l’experiència de l’esdeveniment gràcies a la seva excel·lent connectivitat. Situada al costat d’un dels principals nusos de transport de Madrid, amb accés directe a Rodalies, Metro i nombroses línies d’autobús, la Fan Zone es convertirà també en una porta d’entrada natural per a milers d’aficionats que es desplacin fins a MADRING, situat a només vuit minuts amb metro.

La col·laboració contempla també el desenvolupament i la comercialització del marxandatge oficial de MADRING, apropant els productes del GP tant al públic nacional com als visitants internacionals que arribaran a la ciutat durant l’esdeveniment. Aquest marxandatge estarà disponible al seu web i en una selecció de centres.

A més, El Corte Inglés serà el responsable de la producció de la uniformitat de l’equip de MADRING, incloent-hi tant els voluntaris com el personal de staff, mitjançant peces dissenyades específicament per a l’esdeveniment i alineades amb la identitat visual del projecte.

D’altra banda, Viajes El Corte Inglés posarà al servei dels aficionats el seu ampli coneixement en l’organització de viatges, allotjaments, desplaçaments i experiències, consolidant-se com una de les opcions de referència per a aquells que vulguin viure el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 des de qualsevol punt del món. A més, a través del seu servei de ticketing, Viajes El Corte Inglés comercialitzarà paquets d’allotjament més entrades per al GP.

L’acord permetrà també estendre la presència de l’esdeveniment a través de la xarxa comercial d’El Corte Inglés, integrant l’esdeveniment en alguns dels seus espais més emblemàtics de la ciutat i contribuint a fer que l’atmosfera de la Fórmula 1 es faci sentir en diferents punts dels seus carrers.

Amb aquesta aliança, MADRING continua sumant socis estratègics que comparteixen la seva ambició de convertir el FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMI D’ESPANYA 2026 en una experiència que transcendeixi la competició i s’integri plenament en la vida de Madrid, apropant l’esdeveniment a aficionats, visitants i ciutadans.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Troben bolcada a la platja de Pals la moto d'aigua del menor desaparegut a Roses
  2. Aquest és el nou anunci d'Estrella Damm amb presència de diversos espais de la Costa Brava
  3. «Els meus pares no entenien tanta afició, em van dur al psicòleg i tot»
  4. Troben viva la submarinista desapareguda al cap de Creus després de més de set hores de recerca
  5. L’interior es buida mentre el litoral es massifica: vuit de cada deu municipis gironins són escassament poblats
  6. Condueix temeràriament i fuig de la policia causant destrosses en un aparcament de Girona
  7. Busquen un adolescent de 16 anys desaparegut al mar davant la costa de Roses
  8. Aliança Catalana obre seu a Girona i presenta Marc Villafañe com a alcaldable

El Corte Inglés es converteix en patrocinador local del GP de Fórmula 1 de MADRING

El Corte Inglés es converteix en patrocinador local del GP de Fórmula 1 de MADRING

Un regidor de Junts a Salt assisteix a la inauguració de la seu d'Aliança Catalana de Girona

Un regidor de Junts a Salt assisteix a la inauguració de la seu d'Aliança Catalana de Girona

La pivot turca Tilbe Senyürek, que ve de regnar a Europa amb el Fenerbahçe, és la tercera cara nova de l'Spar Girona

La pivot turca Tilbe Senyürek, que ve de regnar a Europa amb el Fenerbahçe, és la tercera cara nova de l'Spar Girona

Girona és la ciutat espanyola amb més persones infidels per metre quadrat

Girona és la ciutat espanyola amb més persones infidels per metre quadrat

PROSUR, Premio Empresa de l'Any Banc Sabadell La Opinión de Murcia

PROSUR, Premio Empresa de l'Any Banc Sabadell La Opinión de Murcia

Les cuineres palamosines Lluïsa Ferrer, Marina Plana i Helena Juscafresa, distingides com a Ambaixadores de la Gamba de Palamós 2026

Les cuineres palamosines Lluïsa Ferrer, Marina Plana i Helena Juscafresa, distingides com a Ambaixadores de la Gamba de Palamós 2026

Una estudiant de Girona perd una beca internacional per una malaltia crònica estabilitzada

Una estudiant de Girona perd una beca internacional per una malaltia crònica estabilitzada

L’Ombra de Joan Crous reinterpreta la destrucció de Gernika al Monestir de Banyoles

L’Ombra de Joan Crous reinterpreta la destrucció de Gernika al Monestir de Banyoles
Tracking Pixel Contents