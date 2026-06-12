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INTECAT porta l’experiència Apple Premium Partner al cor de Platja d’Aro

La companyia inaugura el pròxim dijous 18 de juny, a les 19 h, un nou espai al número 25 de l’avinguda de s’Agaró amb sorpreses, sortejos, regals i ofertes especials

Els clients poden sortir de la botiga amb els seus dispositius configurats i rebent un assessorament professional.

Els clients poden sortir de la botiga amb els seus dispositius configurats i rebent un assessorament professional. / INTECAT

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DdG

Platja d'Aro

INTECAT fa un nou pas en la seva aposta per oferir la millor experiència Apple als seus clients amb l’obertura d’una nova botiga Apple Premium Partner al centre de Platja d’Aro. L’establiment, situat al número 25 de l’avinguda de s’Agaró, s’inaugurarà el pròxim dijous 18 de juny, a les 19 h, i es convertirà en la quarta botiga d’aquest concepte que la companyia obre a l’Estat espanyol i la tercera a Catalunya.

El nou espai neix amb l’objectiu d’acostar encara més l’ecosistema Apple als usuaris, tant particulars com professionals, a través d’una atenció personalitzada i d’un equip d’experts preparat per assessorar en cada necessitat. El concepte Apple Premium Partner ofereix una nova manera de descobrir productes, serveis i solucions Apple en un entorn pensat per inspirar, aprendre i treure el màxim partit de cada dispositiu.

A la nova botiga d’INTECAT, els clients podran sortir amb els seus dispositius configurats, participar en tallers de formació, rebre assessorament professional especialment dissenyat per a empreses i accedir al millor servei d’assistència tècnica i reparació. Tot plegat amb una experiència de compra cuidada al detall i amb l’acompanyament d’un equip format específicament per oferir un servei premium.

Amb motiu de la inauguració, INTECAT ha preparat una jornada especial amb sorpreses, sortejos, regals, animació a càrrec de l’equip de botiga i una selecció d’ofertes especials en productes Apple. Una oportunitat única per descobrir el nou espai i conèixer de prop totes les possibilitats que ofereix l’univers Apple.

INTECAT, especialista en Apple i tecnologia, es prepara per celebrar pròximament el seu 30è aniversari. Amb seu central a Sabadell, la companyia compta amb 23 establiments arreu del territori, botiga online i més de 150 professionals. La seva trajectòria està marcada per l’atenció premium, el compromís amb els clients i la voluntat d’oferir sempre una experiència excepcional.

La nova obertura a Platja d’Aro reforça aquest compromís i consolida INTECAT com un referent en l’assessorament, la venda i el servei tècnic especialitzat en Apple a Girona.

Mapa de la ubicación de INTECAT | Tienda Apple Platja d'Aro.

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