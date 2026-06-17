Ametller Origen presenta la seva nova estratègia de marca
Girona
Ametller Origen ha presentat la seva nova estratègia de marca i l’eslògan “El gust és nostre”, amb què vol reforçar el gust com a eix del seu posicionament i com a criteri de qualitat dels seus productes. La companyia, amb seu al Penedès, emmarca aquest llançament en la celebració del seu 25è aniversari.
La nova estratègia posa el focus en el conjunt del procés que segueix l’empresa, des del camp fins a les botigues, passant pels obradors. Segons la companyia, el gust ha de servir com a element vertebrador de la seva activitat i com a base del seu discurs de present i futur.
El nou propòsit de marca es resumeix en l’expressió “empoderar el món a guiar-se pel gust”. Ametller Origen vincula aquest concepte amb el gaudi conscient, l’autenticitat alimentària i la seva manera de produir i elaborar aliments.
“El gust excel·lent no és una casualitat; és la conseqüència directa de la nostra manera de fer les coses i això és el que ens fa únics”, afirma Josep Ametller, conseller delegat i cofundador d’Ametller Origen.
- La família del jove desaparegut al mar a Roses demana ajuda per localitzar-lo
- Alerta amb aquesta senyal poc coneguda: confondre-la et pot costar una multa de 200 euros
- Veïns de Girona demanen més policia i millores a la zona del parc del Migdia per combatre la delinqüència
- Sense rastre d’Adam: què se'n sap de la desaparició del jove de 16 anys al mar a Roses
- Els Mossos traslladaran de Girona a Salt la seu regional de les comarques gironines
- Irregularitats detectades per una auditoria a Pont de Molins: la compra d'una bici elèctrica, un cotxet o 7.700 euros en un restaurant
- Olot desempadrona 1.300 persones en un any per cometre frau i per 'ajustar els serveis municipals' a la població
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»