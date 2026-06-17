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Ametller Origen presenta la seva nova estratègia de marca

La nova campanya d'Ametller Origen

La nova campanya d'Ametller Origen / Redacció

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Redacció

Girona

Ametller Origen ha presentat la seva nova estratègia de marca i l’eslògan “El gust és nostre”, amb què vol reforçar el gust com a eix del seu posicionament i com a criteri de qualitat dels seus productes. La companyia, amb seu al Penedès, emmarca aquest llançament en la celebració del seu 25è aniversari.

La nova estratègia posa el focus en el conjunt del procés que segueix l’empresa, des del camp fins a les botigues, passant pels obradors. Segons la companyia, el gust ha de servir com a element vertebrador de la seva activitat i com a base del seu discurs de present i futur.

El nou propòsit de marca es resumeix en l’expressió “empoderar el món a guiar-se pel gust”. Ametller Origen vincula aquest concepte amb el gaudi conscient, l’autenticitat alimentària i la seva manera de produir i elaborar aliments.

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“El gust excel·lent no és una casualitat; és la conseqüència directa de la nostra manera de fer les coses i això és el que ens fa únics”, afirma Josep Ametller, conseller delegat i cofundador d’Ametller Origen.

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Ametller Origen presenta la seva nova estratègia de marca

Ametller Origen presenta la seva nova estratègia de marca

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