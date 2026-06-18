Marqués de Riscal Verdejo sobre Lías Finas, l'essència més pura de Rueda
Marqués de Riscal Verdejo sobre Lías Finas és un dels nous vins blancs del celler, una proposta que explora el caràcter més expressiu, fresc i gastronòmic de la varietat verdejo
Es tracta d'un vi untuós i generós en sabors, resultat de la perfecta combinació del terrer, el clima continental, l'altitud de la meseta castellana i el saber fer del celler.
Reconegut amb el premi Descubrimiento Vino Blanco Joven de Rueda Top 100 2026 de Tim Atkin, Marqués de Riscal Verdejo sobre Lías Finas s'elabora amb verdejos seleccionats dels sòls clàssics de terrasses altes de rills del riu Duero, de vinyes de més de 15 anys. La seva verema nocturna a baixa temperatura permet preservar al màxim la qualitat aromàtica del most. Després d'un primer trasbals, el vi roman sobre lias fines —riques en llevats inactius— que li aporten estabilitat aromàtica, untuositat en boca i una frescor prolongada en botella.
El resultat és un vi únic, que reuneix les aromes clàssiques de fonoll, herba acabada de tallar i flors blanques típiques de la varietat, però cremós i untuós, generós en sabors, amb boca fresca i bona acidesa. Company ideal de plats on el peix, el marisc i l'arròs siguin els protagonistes, Marqués de Riscal Verdejo sobre Lías Finas és una opció molt gaudible en cuines que són tendència com la japonesa, la coreana i la nikkei.
A Rueda, on Marqués de Riscal es va instal·lar el 1970 per aixecar el seu segon celler dedicat a l'elaboració de vins blancs, el celler aplica pràctiques d'agricultura regenerativa amb la finalitat de recuperar la vida microbiana del sòl perquè el vi reflecteixi tot el caràcter varietal i la personalitat del terrer. S'utilitzen cobertes vegetals en carrers alterns i adobs orgànics naturals; s'incorporen al sòl les restes de sarments de la poda; es realitzen llaurades limitades molt superficials i s'afavoreix la biodiversitat de l'entorn de la vinya con les cobertes vegetals i la plantació de tanques i arbustos als llindars.
Sobre Marqués de Riscal
Des de la seva fundació el 1858, Marqués de Riscal ha estat sempre un celler innovador, pioner i referent en un sector vitivinícola en constant evolució. El celler mai ha dubtat a arriscar per aconseguir l'èxit. Va ser el primer celler de Rioja a aplicar mètodes bordelesos a l'elaboració del vi, el primer de Rioja a embotellar vi —amb la seva collita de 1862— i el primer vi no francès a obtenir un reconeixement internacional amb el Diploma d'Honor a l'Exposició de Bordeus de 1895. Va saber, a més, aprofitar els avenços en transport, ferrocarril i vaixell de vapor per portar els seus vins als principals mercats internacionals.
La innovació i el risc formen part de l'ADN de Marqués de Riscal i continuen guiant el seu desenvolupament avui dia. La companyia va ser pionera a Rueda, establint-se a la regió el 1970 para elaborar els seus vins blancs. El 2006, la construcció de l'Hotel Marqués de Riscal, dissenyat per Frank O. Gehry, va posicionar el celler com a referent de l'enoturisme a Espanya, un monument avantguardista visitat cada any per més de 100.000 persones.
Avui, amb presència global i vins reconeguts per la seva qualitat a tot el món, Marqués de Riscal reafirma el seu lideratge amb el guardó al Millor Vinya del Món 2024 segons el rànquing internacional World’s Best Vineyards. Aquest guardó és fruit d'aquell esperit audaç i innovador que ha definit el celler des dels seus inicis.
Arriscar des de 1858 ens ha portat a ser la millor vinya del món
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