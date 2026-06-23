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La Fundación Cibervoluntarios lanza Workia, su nueva plataforma de formación bonificable en IA y nuevas habilidades para organizaciones

La iniciativa ayuda a equipos y profesionales a incorporar inteligencia artificial, automatización y nuevas formas de trabajo de manera práctica, sencilla y aplicable desde el primer día

La Fundación Cibervoluntarios lanza Workia, su nueva plataforma de formación bonificable en IA y nuevas habilidades para organizaciones.

La Fundación Cibervoluntarios lanza Workia, su nueva plataforma de formación bonificable en IA y nuevas habilidades para organizaciones. / Redacción

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Redacción

La Fundación Cibervoluntarios lanza Workia, su nueva plataforma de formación bonificable en inteligencia artificial y nuevas habilidades, dirigida a organizaciones, empresas y equipos que quieren adaptarse al nuevo contexto laboral incorporando herramientas útiles, automatizaciones y dinámicas de trabajo más ágiles.

Bajo el lema “Trabaja diferente. Sube de nivel”, Workia nace para acompañar a organizaciones y profesionales en un reto cada vez más presente en el día a día laboral. No se trata solo de conocer nuevas herramientas digitales, sino de aprender a aplicarlas con sentido para ahorrar tiempo, optimizar tareas, mejorar la productividad y facilitar nuevas formas de trabajar.

La plataforma ofrece programas formativos prácticos en áreas como integración de la inteligencia artificial en organizaciones, gestión de proyectos, comunicación digital, ciberseguridad y captación de fondos. Todas las formaciones están pensadas para que los equipos puedan aplicar lo aprendido desde el primer día, con una metodología cercana, útil y adaptada a las necesidades reales de cada organización.

“Hoy muchas entidades y empresas saben que la inteligencia artificial y las nuevas habilidades digitales ya forman parte del presente, pero no siempre saben por dónde empezar. Con Workia queremos facilitar ese paso, acompañando a los equipos para que puedan incorporar estas herramientas de forma práctica, ética y orientada a mejorar su trabajo diario”, señala Yolanda Rueda, presidenta de Fundación Cibervoluntarios.

Uno de los elementos clave de Workia es que sus programas pueden gestionarse a través del crédito formativo de FUNDAE, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Este crédito forma parte de las cotizaciones habituales de las organizaciones a la Seguridad Social y permite bonificar la formación de sus equipos. En muchos casos, la formación puede bonificarse hasta el 100%.

Además, desde Workia se acompaña a cada organización durante todo el proceso para que la gestión sea sencilla. El equipo de Fundación Cibervoluntarios ayuda a identificar la formación más útil en cada caso, facilita la tramitación administrativa, acompaña en el proceso de bonificación y realiza seguimiento y tutorización durante el aprendizaje.

La iniciativa está especialmente dirigida a empleados de organizaciones y entidades con equipos estructurados, áreas de recursos humanos, talento y formación, así como empresas y entidades con crédito FUNDAE disponible.

Con este lanzamiento, Fundación Cibervoluntarios refuerza su apuesta por la formación en competencias digitales y por una transformación tecnológica con impacto social. Tras más de 25 años ayudando a la ciudadanía a comprender y usar la tecnología, la entidad amplía ahora su línea de trabajo con organizaciones que quieren incorporar la IA y las nuevas habilidades de forma útil, responsable y orientada a las personas.

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Workia se enmarca en la visión de Fundación Cibervoluntarios de promover una tecnología al servicio de la sociedad, capaz de mejorar oportunidades, fortalecer capacidades y acompañar los cambios del presente sin dejar a nadie atrás.

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