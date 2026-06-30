Plagues a la ciutat: no és vergonya, és salut ambiental
El control professional de plagues es basa en un diagnòstic precís, la identificació de l'espècie i la prevenció de la seva reaparició
DdG
Rates, paneroles, formigues o mosquits formen part d’una realitat urbana molt més habitual del que sovint es reconeix, però les plagues continuen sent un tema incòmode, envoltat de vergonya i silenci. Encara avui, moltes persones les associen a brutícia o deixadesa, quan en realitat la seva aparició pot estar relacionada amb factors tan comuns com la humitat, el clavegueram, els residus, els canvis de temperatura o la presència de refugis accessibles.
El problema no és només tenir una plaga, sinó trigar massa a actuar. Sovint es prova primer amb remeis casolans, es minimitzen els primers senyals o s’espera que desaparegui sola, però mentre es retarda la decisió, la incidència pot créixer i convertir-se en un problema més difícil i costós de controlar. Les paneroles, per exemple, s’adapten molt bé als espais càlids, humits i foscos, mentre que rates i ratolins troben fàcilment aliment, aigua i refugi dins l’entorn urbà.
També hi ha plagues estacionals, com el mosquit tigre, que requereixen vigilància i prevenció, sobretot en èpoques de més calor. Per això, parlar de plagues amb naturalitat és també parlar de salut ambiental, perquè el control professional ja no es basa només en aplicar productes, sinó en diagnosticar correctament, identificar l’espècie, detectar l’origen del problema, prevenir-ne la reaparició i fer un seguiment adaptat a cada espai.
A les comarques gironines, empreses especialitzades com Foraplagues, amb seu a Salt, treballen en aquesta línia amb serveis de desratització, desinsectació, desinfecció, tractaments de fusta i control de plagues, tant en habitatges com en negocis, comunitats, equipaments i entorns professionals. La seva tasca és clau per evitar que una incidència puntual es converteixi en un risc per a la salut o per a l’activitat diària.
Perquè una plaga no hauria de ser motiu de vergonya, sinó una situació a detectar, gestionar i resoldre amb criteri professional. El veritable problema no és reconèixer que existeix, sinó deixar-la créixer per por del què diran.
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