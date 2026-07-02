Bacalao Barquero reuneix per primera vegada els grans mestres de la cuina en una trobada sense precedents
La firma celebra el seu 40è aniversari reunint els catorze xefs més influents i guardonats de la península Ibèrica
L'esdeveniment, celebrat al restaurant Espai Esperit Roca de Girona, també va servir per desvetllar el misteri nacional de la desaparició de les seves 40 caixes d'«or blanc»
En el marc de la celebració de les seves quatre dècades de trajectòria (1986-2026), la prestigiosa firma asturiana Bacalao Barquero ha fet història en el sector gastronòmic en organitzar la trobada més exclusiva de la dècada: La Nit de l'Excel·lència. Quaranta anys. Quaranta llegats.
L'esdeveniment, que va tenir lloc a l'emblemàtic restaurant Espai Esperit Roca (Sant Julià de Ramis, Girona), va assolir una fita sense precedents: reunir en una mateixa taula una constel·lació històrica d'Estrelles MICHELIN.
Figures de la talla d'Albert Adrià, Martín Berasategui, Joan, Jordi i Josep Roca, Jordi Cruz, Paolo Casagrande, els germans Javier i Sergio Torres, Nacho i Esther Manzano, Paco Roncero, Ramón Freixa i Henrique Sá Pessoa, entre altres destacats noms de l'avantguarda culinària i crítics del sector, es van donar cita en una vetllada irrepetible que ja s'ha convertit en una cimera única per a la cultura gastronòmica de la península.
Un desplegament gastronòmic a tres bandes
Com no podia ser d'una altra manera, el menú de la vetllada es va convertir en un homenatge absolut al producte d'alta cuina, estructurat en un viatge culinari excepcional que va començar amb els suggeridors aperitius de benvinguda d'Espai Esperit Roca, que van incloure un brioix al vapor amb tòfona d'estiu, un bonsai d'olives gelades i un torró de foie amb avellanes i cacau.
Posteriorment, la cuina d'Atempo (de Jordi Cruz i Iñaki Aldrey) va prendre el relleu, on el Bacalao Barquero, l'or blanc del mar, va ser el gran protagonista, amb creacions com la coca cruixent de brandada amb aigua de tomàquet gelificada, el romesco cremós amb carpaccio de llom de bacallà i plats principals com l'esqueixada amb tomàquets passificats, els lloms de bacallà amb espàrrec blanc i la seva pròpia salsa, o un morro de bacallà confitat amb un guisat melós dels seus tripalls i cruixent d'algues.
El fermall el va posar Jordi Roca amb unes postres complexes compostes per sorbet de maduixes, crema de nata, gel de suc Occo, formatge Fermió, brots anisats i espiral de caramel, en una exhibició que va ser harmonitzada magistralment a la sala pels vins seleccionats pel sommelier Josep Roca.
Quatre dècades perseguint l'autèntic sabor del mar
Després de l'exclusiu menú degustació, Gonzalo Álvarez, fundador i CEO de Bacalao Barquero, va repassar la història de la companyia, que va iniciar juntament amb el seu germà José Luis a Oviedo el 1986, desafiant l'estacionalitat del producte i apostant per la màxima innovació i la sostenibilitat.
"Fa prop d'una dècada vam entendre que el futur no pertanyia al volum, sinó al valor. Vam decidir capturar el bacallà salvatge un a un, exclusivament amb ham, i implantar un sistema d'ultracongelació en alta mar en menys de quatre hores per preservar-ne la textura i les propietats. Avui, veure reunida aquesta constel·lació històrica de talent, que comparteix el nostre codi de respecte absolut per l'origen, és un veritable privilegi", va destacar Gonzalo Álvarez.
Homenatge als guardians del llegat culinari
El colofó de la nit va arribar de la mà de Daniel Fernández, General Manager de la firma, que va procedir al lliurament de distincions als xefs assistents. En un emotiu reconeixement a la seva aportació a la cultura gastronòmica, cada cuiner va rebre una jaqueta commemorativa del 40è aniversari, un diploma nominatiu i un exclusiu ganivet artesanal de tall professional, numerat de l'1 al 40. Com a mostra de complicitat i de futur, els xefs van estampar la seva signatura en una jaqueta commemorativa que quedarà custodiada a les oficines centrals de la companyia.
La vetllada va concloure als jardins del recinte amb una atmosfera distesa entre els quaranta comensals, consolidant «La Nit de l'Excel·lència» com una fita inesborrable en què l'alta cuina espanyola es va unir, com mai abans, al voltant d'una mateixa taula.
L'enigma resolt: "l'or blanc" apareix arreu d'Espanya
L'expectació de la nit va estar marcada per la recent i misteriosa desaparició de 40 caixes del seu preuat "or blanc" de les instal·lacions centrals de la companyia. Amb la complicitat del mestre de cerimònies, Carlos Latre, i mitjançant una sorprenent aparició especial, el reconegut il·lusionista Anthony Blake va confessar davant dels assistents ser l'artífex de la desaparició.
Lluny de tractar-se d'un incident, es va revelar que havia estat una acció agosarada per celebrar l'aniversari de la marca. Les 40 caixes han estat distribuïdes estratègicament en restaurants de tot Espanya. A través d'una campanya a les xarxes socials, la primera persona que localitzi cada caixa i ho comparteixi a les seves stories esmentant la marca rebrà un quilo de llom de Bacalao Barquero completament gratuït al seu domicili.
"Quaranta anys d'excel·lència mereixen ser coneguts arreu d'Espanya. No només pels qui tenen la sort de ser aquí aquesta nit", va declarar Anthony Blake durant la revelació a l'escenari.
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