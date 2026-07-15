Heineken España innova amb llançaments en els segments de major creixement
La cervesera impulsa el mercat amb una bateria d'innovacions coincidint amb l'estiu -Cruzcampo 1904, Ladrón de Verano 0,0, Cruzcampo Tostada 0,0, i El Águila Sin Filtrar Limón- que responen a les tendències de consum latents al mercat: premiumització, moderació i diversificació d'ocasions amb varietat de sabors
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HEINEKEN España reforça la seva aposta per la innovació amb nous llançaments en els segments que més creixen en el mercat cerveser. Coincidint amb l'estiu, la companyia ha incorporat al seu portafoli Cruzcampo 1904, Ladrón de Verano 0,0, Cruzcampo Tostada 0,0 i El Águila Sin Filtrar Limón, propostes que responen a tendències cada vegada més presents entre els consumidors: més opcions sense alcohol, productes premium i noves experiències de sabor. La companyia ha invertit gairebé 5 milions d'euros en innovació en els últims tres anys i suma més de 60 llançaments en els darrers 15 anys, set d'ells només el 2026.
España és a més un mercat estratègic per a HEINEKEN a Europa, on la innovació local té un paper central per desenvolupar noves categories, atraure nous consumidors i continuar impulsant l'evolució del sector. Un esperit pioner que complementa la innovació duta a terme pel grup a escala mundial des del seu centre Global de R+D als Països Baixos, inaugurat el 2024 després d'una inversió de 45 milions d'euros.
Aquests set llançaments reflecteixen com està evolucionant el consum de cervesa a España. Els consumidors espanyols busquen opcions sense alcohol, d'altres prefereixen especialitats com més sabor o noves formes de gaudir de la cervesa. HEINEKEN España fa anys que s'anticipa i desenvolupa categories com les varietats 0,0, les radler, les especialitats Sin Filtrar o les propostes més enllà de la cervesa tradicional per respondre a aquests canvis. Així, la companyia compta avui amb una opció 0,0 en les seves quatre marques estratègiques —Heineken®, El Águila, Amstel i Cruzcampo— i concentra el 33% de la quota de mercat de cervesa 0,0 a España. Un enfocament que combina lideratge, innovació i responsabilitat per generar valor a llarg termini i impulsar un creixement més equilibrat i sostenible per al conjunt de la categoria.
«La innovació forma part de la nostra manera d'entendre el negoci. Escoltem com canvien els consumidors i intentem respondre amb propostes rellevants per a ells. Així hem contribuït durant anys al desenvolupament de noves categories i volem continuar fent-ho en el futur», assenyala Mathieu Mannino, director d'Innovació i Gestió Estratègica de Portafoli de HEINEKEN España.
Amb el llançament de Ladrón de Verano 0,0, HEINEKEN España avança en la seva estratègia de desenvolupament de noves ocasions de consum, connectant amb la demanda creixent d'opcions amb menor graduació. Aquesta innovació s'integra sota el paraigua de la marca Ladrón, referent de la categoria beyond beer amb propostes com cider i tinto de verano, ampliant la base de consumidors i posicionant la companyia en espais de creixement més enllà de la cervesa tradicional. A aquesta proposta se suma a més l'evolució en formats, amb la incorporació d'un nou PET d'1 litre que reforça la seva versatilitat en consum, així com el desenvolupament de formats premium en llauna que eleven l'experiència i qualitat del producte.
Cruzcampo Tostada 0,0 respon també al creixement del segment sense alcohol amb una proposta que trasllada el caràcter i la intensitat d'una cervesa torrada a una recepta 0,0%. El lent repòs dels seus malts torrats aporta cos, color intens i notes aromàtiques, sense renunciar al caràcter refrescant propi de Cruzcampo, convertint-la en una opció pensada per a qui busca moderació sense renunciar a l'experiència de consum. Amb aquesta innovació, la marca amplia la seva capacitat per atendre noves occasions i reforçar el seu paper en l'evolució de la categoria cap a perfils més sofisticats.
Per la seva banda, El Águila Sin Filtrar Limón amplia la gamma amb una proposta de baixa graduació elaborada amb suc natural de llimona, dissenyada per respondre a una demanda creixent de perfils amb sabors i més refrescants. El llançament es recolza en la sòlida evolució de la marca, amb presència en 1,8 milions de llars espanyoles, aconseguint connectar amb nous perfils de consumidor a través d'una estratègia basada en la innovació i l'adaptació a diferents moments de consum. En aquest context, la marca reforça també la seva aposta per la versatilitat amb formats com el de 20cl d'El Águila Sin Filtrar, especialment rellevant en hostaleria per a ocasions més lleugeres i moderades, alineant-se amb les noves preferències del consumidor.
Finalment, la nova Cruzcampo 1904 respon al creixement sostingut del segment premium lager a España, una categoria que avança tant en valor (+4,4%) com en volum (+5,2%). La nova proposta neix amb l'ambició de fer més accessible aquest segment i amb arrelament a la idea d'equilibri: una cervesa més especial, però amb el llevat característic de Cruzcampo, responsable de la seva reconeixible i suau amargor, que incorpora un procés de doble fermentació per aportar més cos i un sabor més equilibrat, mantenint la frescor i la facilitat per beure que identifiquen la marca.
En línia amb el seu posicionament de “Mundialment Locals”, HEINEKEN España combina la força d'un grup internacional amb un profund coneixement del mercat nacional, la qual cosa li permet desenvolupar propostes adaptades a cada ocasió de consum.
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