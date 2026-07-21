La Rioja, Galícia, Navarra, Extremadura i Madrid, les comunitats més segures d'Espanya, segons l'Observatori Verisure
Espanya continua sent un país segur, tot i que els robatoris es mantenen com la principal preocupació en matèria de seguretat.
Andalusia, Múrcia, La Rioja, Castella i Lleó i Aragó registren els descensos més importants d'intrusions respecte de l'any anterior.
Galícia es manté, per quart any consecutiu, entre les regions amb millors indicadors de seguretat.
Guadalajara, Lugo i Lleó se situen per primera vegada entre les províncies espanyoles amb un nivell més baix d'intrusions.
L'Observatori de la Seguretat de Llars i Negocis de Verisure ofereix una nova radiografia sobre l'evolució de la seguretat a Espanya, centrada en les comunitats autònomes i les províncies amb un nivell més baix d'intrusions. L'estudi, elaborat a partir d'un indicador que combina les dades registrades per la Central Receptora d'Alarmes (CRA) de Verisure Espanya i el Balanç de Criminalitat del Ministeri de l'Interior, permet analitzar les principals tendències territorials i comparar l'evolució de les intrusions entre comunitats i províncies.
Unes conclusions que adquireixen una rellevància especial de cara al període de vacances, quan augmenta la mobilitat i milions de llars romanen buides durant més temps. En aquest context, tot i que tres de cada quatre persones enquestades consideren que Espanya continua sent un país segur, el 71,9% continua situant els robatoris com la principal preocupació relacionada amb la protecció de la llar i el 94% considera que sentir-se segur és una prioritat.
Les comunitats que lideren la seguretat a Espanya
La Rioja, Galícia, Navarra, Extremadura i la Comunitat de Madrid formen enguany la classificació de comunitats autònomes amb un nivell més baix d'intrusions a Espanya, segons l'Observatori.
L'estudi també reflecteix la solidesa de Galícia en matèria de seguretat, ja que es manté per quart any consecutiu entre les comunitats amb un nivell més baix d'intrusions. En el cas de La Rioja, el seu lideratge confirma la millora sostinguda que la comunitat registra des del 2021.
A més del rànquing de comunitats amb una incidència més baixa d'intrusions, l'Observatori també identifica avenços significatius en altres territoris. Andalusia, Múrcia, La Rioja, Castella i Lleó i Aragó registren els descensos més importants respecte de l'any anterior, fet que reflecteix una evolució especialment positiva durant el darrer exercici.
L'anàlisi provincial reflecteix una seguretat en transformació constant
Aquesta evolució també s'observa en l'àmbit provincial. En aquesta edició, Guadalajara, Lugo i Lleó encapçalen la classificació de províncies amb un nivell més baix d'intrusions, seguides de Ciudad Real i Salamanca. La principal novetat és que les tres províncies que lideren el rànquing ho fan per primera vegada, fet que reflecteix l'evolució registrada en la distribució territorial de les intrusions durant el darrer any.
L'estudi també posa el focus en les províncies que han experimentat una millora més significativa. Guadalajara, Màlaga, Ourense, Granada i Sòria registren els descensos més importants d'intrusions respecte de l'any anterior, fet que confirma una evolució especialment positiva en diversos punts del territori estatal.
*L'Observatori de la Seguretat de Llars i Negocis de Verisure analitza l'evolució de la percepció de la seguretat a Espanya a partir d'una enquesta elaborada per IO Investigación a 2.001 persones i de l'anàlisi de més de 26 milions de senyals gestionats per la Central Receptora d'Alarmes de Verisure durant el 2025.
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