Quan una cançó es converteix en una oportunitat
Les trobades informals poden esdevenir l’espai on neixen aliances, projectes i noves oportunitats empresarials
Maria Rosa Agustí
Hi ha qui pensa que els negocis només neixen en una sala de reunions, davant d’una taula plena de documents o en una oficina. Però la realitat ens demostra, una vegada i una altra, que les millors idees sovint apareixen allà on les persones tenen temps per parlar, escoltar-se i compartir.
Fa uns dies, en una nit d’estiu, la música hi posava la banda sonora. Uns ventalls senzills amb el logotip d’AGE ajudaven a combatre la calor. Les rialles, les converses i la complicitat feien la resta.
Podria semblar només una trobada agradable. Però era molt més que això.
Cada conversa amagava una oportunitat. Cada presentació era el principi d’una possible col·laboració. Cada experiència compartida podia convertir-se en la solució que una altra empresària feia temps que buscava.
És precisament en aquests espais informals on es trenquen les barreres que sovint imposa el dia a dia empresarial. Sense presses. Sense protocols. Sense interessos amagats. Només persones amb ganes de créixer i d’ajudar-se.
Vivim en una societat en què la tecnologia ens permet estar permanentment connectats. Paradoxalment, cada vegada disposem de menys espais per connectar de veritat amb les persones. I és aquesta connexió humana la que continua sent el millor motor de qualsevol projecte empresarial.
Les empreses no només necessiten clients. Necessiten confiança. Necessiten aliances. Necessiten persones que entenguin els seus reptes i les ajudin a avançar.
A AGE ho veiem cada dia.
Una conversa es transforma en una col·laboració. Una recomanació acaba obrint una porta. Una trobada informal acaba generant un projecte que crea ocupació, riquesa i oportunitats per al territori.
Això no passa per casualitat.
Passa perquè darrere d’aquestes trobades hi ha una comunitat que comparteix una mateixa manera d’entendre l’empresa: competir quan cal, però cooperar sempre que sigui possible. Entendre que el creixement individual és molt més sòlid quan també creix la comunitat que ens envolta.
Els ventalls d’aquella nit no només servien per refrescar-nos. Simbolitzaven una idea molt més profunda: quan les persones comparteixen un mateix espai amb generositat, respecte i il·lusió, també fan circular l’aire de les idees.
I és en aquest moviment on neixen les grans oportunitats.
Les llavors dels grans projectes rarament es planten en grans actes institucionals. Sovint neixen en una conversa sincera, en un somriure compartit o en una nit d’estiu en què la música acompanya i el temps sembla aturar-se.
Aquest és el veritable valor d’una associació transversal com l’Associació Gironina d’Empresàries.
No només organitzem trobades
Creem l’espai perquè les idees trobin persones, les persones trobin confiança i la confiança acabi transformant-se en nous projectes, noves empreses i noves oportunitats per a les comarques gironines.
Perquè, al cap i a la fi, això és AGE: el lloc on moltes llavors empresarials comencen a germinar abans, fins i tot, que les seves protagonistes siguin conscients que estan sembrant el futur.
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