Més enllà del sector: per què el futur de les empreses passa per les associacions transversals
Els reptes compartits obliguen les empreses a ampliar la mirada, construir xarxes de confiança i combinar la representació sectorial amb espais de cooperació més amplis
Maria Rosa Agustí
Vivim en un moment en què les empreses s’enfronten a reptes que van molt més enllà del seu propi sector. La digitalització, la manca de talent, el relleu generacional, la sostenibilitat, la internacionalització, la ciberseguretat o la transformació dels models de negoci són desafiaments compartits. Ja no n’hi ha prou de conèixer molt bé la nostra professió. Cal entendre el món empresarial en el seu conjunt.
Durant dècades, els col·legis professionals, els gremis i les associacions sectorials han estat imprescindibles per defensar els interessos específics de cada activitat. Ho continuen sent. Vetllen per la regulació de la professió, la formació tècnica, la representació institucional i la defensa dels drets dels seus col·legiats o associats. Aquesta funció és insubstituïble.
Però, avui, això ja no és suficient.
Els grans reptes de les empreses no entenen de sectors. Una empresa industrial comparteix moltes de les seves preocupacions amb un despatx professional, un comerç, una empresa tecnològica o de serveis o una explotació agrícola. Totes necessiten captar talent, gestionar persones, incorporar tecnologia, trobar finançament i obrir nous mercats.
És aquí on les associacions transversals adquireixen un valor extraordinari.
Una associació transversal no representa una professió concreta, sinó una manera d’entendre l’empresa. Reuneix empresàries i empresaris de sectors molt diversos que comparteixen experiències, creen sinergies, generen oportunitats de negoci i, sobretot, aprenen els uns dels altres.
Aquesta diversitat és, precisament, la seva principal fortalesa.
Les millors idees sovint no provenen dels competidors, sinó de persones que afronten els mateixos problemes des de perspectives completament diferents. Quan es posa en contacte una arquitecta amb una empresària del sector alimentari, una advocada amb una directora industrial o una consultora tecnològica amb una empresària del comerç, es genera una riquesa que difícilment pot sorgir en espais exclusivament sectorials.
Aquest és el valor de l’associacionisme transversal.
A l’Associació Gironina d’Empresàries (AGE) fa més de tres dècades que ho vivim cada dia. Empresàries de tots els sectors comparteixen coneixement, obren portes, generen aliances i construeixen una xarxa de confiança que va molt més enllà del networking tradicional. No es tracta només d’intercanviar targetes, sinó de créixer conjuntament.
A més, formar part d’AGE significa també integrar-se, com a sòcies col·lectives, a PIMEC, la patronal que representa les microempreses, les petites i mitjanes empreses i les persones autònomes de Catalunya. Aquesta vinculació amplia encara més les oportunitats de representació institucional, assessorament, formació i accés a serveis especialitzats.
No es tracta d’escollir entre una opció o una altra.
No hem de decidir entre el nostre col·legi professional o gremi i una associació transversal. Les empreses necessiten totes dues realitats.
El col·legi o el gremi ens aporta identitat professional, coneixement tècnic i defensa sectorial.
L’associació transversal ens ofereix visió estratègica, connexions, oportunitats i una mirada global sobre l’economia.
I la vinculació amb una patronal com PIMEC ens permet participar en els grans debats que afecten el teixit empresarial del país.
Les organitzacions més fortes són les que saben construir ponts, no murs.
El futur no pertany a les empreses que treballen soles, sinó a les que saben cooperar, compartir coneixement i crear comunitat. Les xarxes de confiança seran un dels principals actius competitius dels pròxims anys.
L’associacionisme ja no és només una eina de representació, sinó una estratègia empresarial.
Per això, avui més que mai, formar part d’una associació transversal no significa simplement afegir una quota més. Significa invertir en coneixement, relacions, oportunitats i futur.
Les empreses que entenguin aquest canvi no només estaran més ben preparades per afrontar els reptes del present. També seran les que lideraran el futur.
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