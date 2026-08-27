El 72,8% dels propietaris enquestats per Verisure reforça la seguretat de la seva segona residència quan s’acaben les vacances
L’Observatori de la Seguretat de Llars i Negocis de Verisure revela que la preocupació per la protecció de les segones residències encadena tres anys de creixement
Amb el final de les vacances d’estiu, milions de segones residències tornen a quedar buides durant setmanes o fins i tot mesos. Aquest moment de l’any s’ha convertit en una de les principals preocupacions per als seus propietaris, que busquen garantir la protecció dels habitatges que romandran desocupats durant llargs períodes. Segons l’Observatori de la Seguretat de Llars i Negocis de Verisure, el 72,8% dels propietaris de segona residència enquestats afirma que reforça o presta una atenció especial a la seguretat d’aquests immobles durant els mesos d’estiu, una preocupació que continua creixent i que ja encadena tres anys consecutius a l’alça.
L’estudi mostra com la seguretat s’ha convertit en un factor cada vegada més present en la gestió d’aquests habitatges, especialment en aquells immobles que romanen buits durant llargues temporades. De fet, les segones residències tenen una probabilitat de patir una intrusió un 19% superior a la dels habitatges habituals, una diferència que s’explica pels períodes prolongats d’absència dels seus propietaris.
«Les segones residències plantegen reptes específics des del punt de vista de la protecció. Són immobles que, en molts casos, passen llargues temporades desocupats i on la capacitat de detectar ràpidament una incidència resulta especialment rellevant. Per això observem una preocupació creixent per disposar de sistemes que permetin supervisar l’habitatge fins i tot quan el propietari es troba a quilòmetres de distància», explica Laura Gonzalvo, directora de Comunicació & ESG de Verisure per a Ibèria, Itàlia i Latam.
Creix la percepció del risc
La preocupació dels propietaris no respon únicament a una sensació subjectiva. Segons l’Observatori, el 49,9% dels participants en l’estudi considera que les segones residències estan avui més exposades a riscos de seguretat que fa uns anys, fet que reflecteix una sensibilitat més gran envers la protecció d’aquest tipus d’immobles.
Entre els principals motius d’inquietud destaquen les ocupacions, esmentades pel 28,8% dels propietaris de segona residència, seguides pels robatoris o intrusions durant els períodes d’absència, assenyalats pel 24,8%.
La percepció de vulnerabilitat augmenta especialment quan s’acaba el període de vacances i els habitatges tornen a quedar deshabitats, una circumstància que explica per què cada vegada més propietaris incorporen mesures de protecció o revisen les que ja tenen abans d’abandonar l’immoble.
Els habitatges buits, en el punt de mira
L’Observatori posa de manifest que els habitatges que romanen buits durant llargs períodes continuen concentrant una part important dels riscos associats a la seguretat residencial. En aquest context, les solucions orientades a supervisar i protegir l’immoble quan no hi ha presència física guanyen pes entre els propietaris.
Tanmateix, l’estudi també revela que encara hi ha marge de millora. Actualment, el 20,3% dels propietaris de segona residència enquestats reconeix que no té instal·lada cap mesura de seguretat, una xifra superior a la registrada l’any anterior.
Precisament, la tornada a la rutina després de l’estiu suposa per a molts propietaris el moment de prendre decisions relacionades amb la protecció d’aquests habitatges, que passaran gran part de l’any sense ocupació permanent.
La tecnologia i la prevenció guanyen protagonisme
En paral·lel, l’Observatori detecta una transformació més àmplia en la manera com els espanyols entenen la protecció de les seves llars. Les mesures tradicionals continuen tenint una presència destacada, però guanyen rellevància aquelles solucions capaces de detectar incidències, verificar situacions de risc i facilitar una resposta quan és necessari.
Aquesta evolució és especialment visible en les segones residències, on els propietaris busquen cada vegada més eines que els permetin mantenir la tranquil·litat quan no es troben físicament a l’habitatge i disposar d’una capacitat de supervisió més gran durant els períodes d’absència.
*L’Observatori de la Seguretat de Llars i Negocis de Verisure analitza l’evolució de la percepció de la seguretat a Espanya a partir d’una enquesta realitzada per IO Investigación a 2.001 persones i de l’anàlisi de més de 26 milions de senyals gestionats per la Central Receptora d’Alarmes de Verisure durant el 2025.
- La Rambla de la Llibertat de Girona perd un altre comerç
- L'artista i poeta Juana Dolores es planteja deixar d'escriure en català
- Les càmeres amb IA de l’AP-7 i l’A-2 ja han detectat més de 8.500 conductors utilitzant el mòbil
- Vicio, la cadena d’hamburgueses que triomfa a Espanya, aterra a Girona
- Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries
- Un vehicle localitzat a Figueres destapa una trama de cotxes robats valorada en 640.000 euros
- Noves actuacions per al futur institut Ermessenda de Girona: extrauran l’aigua del soterrani i netejaran l’edifici
- Necrològiques del 25 d'agost de 2026