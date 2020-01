Creix la participació dels XI Premis Carles Rahola de Comunicació Local

Els XI Premis Carles Rahola de Comunicació Local, organitzats pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Diputació de Girona, han rebut 69 treballs fets per 82 professionals del món del periodisme en la seva edició 2020. Això suposa 14 treballs més dels que es van presentar l'any passat, quan se'n van registrar 55. La categoria de millor fotografia segueix essent la que aconsegueix més participació amb 29 instantànies fetes per onze fotoperiodistes diferents. Pel que fa a la VI edició de les beques Carles Rahola, convocades per l'Ajuntament de Girona, enguany hi ha tres propostes, de les quals una d'elles rebrà 3.000 euros per a fer recerca en el món periodístic gironí.

La segona de les categories dels premis amb més concurrència és el millor treball en premsa, en què hi participen 23 treballs elaborats per 25 periodistes. A continuació hi ha el premi Miquel Diumé al millor programa de ràdio en què hi ha set programes realitzats per 29 persones. En la categoria de millor informació digital s'hi han presentat cinc propostes escrites per deu professionals diferents i el premi al millor treball en televisió ha comptat amb la participació de quatre projectes i sis autors. La millor iniciativa de comunicació institucional només ha aconseguit una única participació.

Els premis estan dotats amb 1.000 euros per categoria, tret del millor projecte en comunicació periodística amb un premi de 2.000 euros. Aquest any, però, la categoria ha quedat deserta.

Els noms dels guanyadors es faran públics durant l'acte d'entrega dels guardons que es farà el dijous 20 de febrer a les vuit del vespre a l'Auditori de Girona. En aquesta XI edició, els humoristes Rafel Faixedas i Carles Xuriguera repetiran com a presentadors de la gala.

Uns dies abans es farà la vuitena Setmana dels Rahola. Es tracta d'un conjunt d'actes que organitzen la Diputació de Girona i la demarcació gironina del Col·legi de Periodistes amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona, la biblioteca pública Carles Rahola i la Universitat de Girona. La programació serà durant la setmana prèvia a l'entrega dels premis.