L'onzena edició dels premis Carles Rahola de Comunicació desvela els catorze treballs finalistes

La delegació gironina del Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Diputació de Girona han desvelat aquest divendres el finalistes als premis Carles Rahola de Comunicació Local. En total opten als diferents guardons un total de catorze treballs. El jurat també ha escollit un guanyador directe com a millor iniciativa de comunicació institucional. En premsa el jurat ha triat dos treballs de la 'República' i un de 'La Mira'. Ràdio Olot, Catalunya Ràdio i Ràdio Capital es disputen el millor treball en ràdio. En televisió TV3 i TV Girona son finalistes. En fotografia hi ha tres propostes, una d'elles de l'agència Efe. En la categoria de millor informació digital, es disputen el premi 'cassadigital.cat' i 'laselva360'.

L'onzena edició dels premis Carles Rahola de Comunicació Local ha comptat amb un total de 69 treballs, elaborats per 82 autors. Avui al matí s'han fet públics els finalistes que opten als diferents guardons en les set categories existents. Hi ha catorze treballs finalistes, a més d'un projecte que ha sortit guanyador directament com a millor iniciativa de comunicació institucional. Es tracta de la 'Memòria Institucional de l'any 2018' elaborada pel departament de comunicació de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) – segons el jurat – "un web amb contingut científic ben dissenyat i jeràrquicament ben ordenat", que explica "de manera directa i efectiva a la ciutadania i als professionals la història, la gestió, la docència i la recerca" d'aquesta institució.

Al premi al millor treball informatiu o divulgatiu en premsa s'hi van presentar 23 treballs de 25 autors, i ara n'han sortit tres finalistes. Irene Casellas per 'La lluna, un negoci astronòmic', publicat a 'La República'; David de Montserrat pel reportatge 'A Catalunya tenim una de les millors caques del món occidental', publicat a 'La Mira' i Miquel Riera per 'Tragèdia en la boira', publicat també a 'La República'.

Pel que fa a l'apartat de ràdio, també hi ha tres candidats que opten a millor treball informatiu o divulgatiu en ràdio (Premi Miquel Diumé). Dels 7 treballs que s'havien presentat, n'han sortit escollits el de Neus Asin, Pere Farjas i Manel Saiz, pel programa 'Cas tancat' de Ràdio Olot; Miquel Curanta i el seu equip de Ràdio Capital de l'Empordà pel 'Supermatí' i Fèlix Martín, Albert Requena, Maria Rovira, Sara Riera, Clara Jordan, Josep Plazas i Josep Lluís Blàzquez, de la delegació de Catalunya Ràdio a Girona, per l'especial de les eleccions municipals.

En televisió opten al millor treball informatiu o divulgatiu Ester Bertran i Manoli Vargas pel documental 'El Monstre de Banyoles', emès al 'Sense Ficció' de TV3; Jordi Romero per 'AtrapaMozzzques', emès a Televisió de Girona i Sion Biurrun i Sara Segarra pel programa 'Matar el monstre', emès al 30 minuts de TV3.

La categoria de la fotografia ha sigut la que enguany ha rebut més propostes, concretament 29 treballs d'onze autors diferents. De fet, en el cas dels tres finalistes les fotografies fan referència a les protestes derivades de la sentència del judici del procés. El jurat ha elegit com a finalistes a David Borrat, per la fotografia 'Tsunami', difosa per l'agència Efe i publicada per diversos mitjans; a Carles Palacio, per la sèrie 'La Resposta' i a Glòria Sánchez, per la fotografia 'Spain, sit and talk'.

Finalment, dos candidats es disputen el premi a millor informació digital. Joan Carles Codolà per Cassà Digital (cassadigital.cat), segons el jurat "un web que valora l'arrelament i l'esforç de proximitat i que comparteix la revista Llum i Guia en digital" i Josep Lluís Vidal pel 'Podcast diari per WhatsApp' del digital laselva360, "una idea innovadora plantejada d'una forma no intrusiva que potencia la informació de proximitat".

La categoria de millor projecte de comunicació periodística ha quedat deserta perquè no es va presentar cap treball. El nom dels guanyadors, i també dels membres del jurat, es farà públic durant l'acte de lliurament dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local, que tindrà lloc el dijous 20 de febrer, a les vuit del vespre, a l'Auditori de Girona.