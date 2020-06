Albert Sáez pren possessió com a director d'EL PERIÓDICO

Amb "la il·lusió i la força intactes" malgrat una crisi econòmica i social sense precedents com la que ha deixat la pandèmia de coronavirus, el president d'Editorial Prensa Ibérica, Javier Moll, ha inaugurat aquest dimarts una nova etapa d'EL PERIÓDICO a l'acte de presa de possessió d'Albert Sáez com a director d'aquest diari. "Seguim treballant per consolidar-nos com el primer grup de comunicació de tot Espanya, i EL PERIÓDICO està cridat a jugar un paper destacat en això", ha subratllat Moll. Per a això, ha afegit l'editor, sorgeixen com a principals desafiaments "accelerar el procés de transformació digital, avançar cap a un concepte periodístic veritablement multimèdia i obrir noves vies d'ingressos, preservant la qualitat i el rigor que caracteritzen aquesta capçalera".

Com ha recordat el president de Premsa Ibèrica, aquest dilluns es va complir just un any des que aquesta companyia prengués possessió del Grup Zeta. "Ara ens hem d'adaptar a les noves circumstàncies en un context més complex del que pensàvem llavors", ha explicat. Moll ha demanat col·laboració amb Sáez, que "pren el timó de la nau enmig d'una greu i inesperada crisi que tot ho complica", i ha aprofitat "per agrair el seu treball i dedicació" a Anna Cristeto per la seva "meritòria tasca al capdavant de la capçalera".

L'editor ha incidit en la seva aposta per reforçar la integració i les sinergies entre els diferents diaris de Premsa Ibèrica i ha anunciat que pròximament tindrà lloc un redisseny d'EL PERIÓDICO tant en el format paper com en la versió web en una etapa que tindrà a Sàez portant el timó de la nau després d'haver exercit de responsable de transformació digital d'aquest diari.

Javier Moll, president de Prensa Ibérica, es dirigeix a la redacció en l'acte de presa de possessió de Sàez (esquerra), en presència de la vicepresidenta i el conseller delegat del grup, Arantza Sarasola (amb jaqueta blava) i Aitor Moll (dreta ). - JORDI COTRINA

Sáez, que es va incorporar a aquesta capçalera com a director adjunt al març de l'any 2010, ha volgut agrair en les seves primeres paraules després de prendre possessió els esforços afegits de la plantilla durant aquests mesos de confinament a causa de la crisi del coronavirus. "La redacció ha estat a l'altura en la solitud del teletreball a casa i també sortint al carrer per informar", ha exalçat, i ha cridat a "aprofitar les oportunitats que es presenten" i les enormes fortaleses d'EL PERIÓDICO.

"L'experiència del periodisme ha demostrat que hi ha tres claus perquè un diari tingui èxit: un editor solvent, una redacció amb talent i un públic fidel", ha resumit el director. "I aquestes tres claus les té EL PERIÓDICO", ha abundat després de comprometre a portar la batuta parlant molt amb la redacció. De fet, Sáez ha volgut expressar la seva estima pel verb en català "enraonar", a partir del qual vol demostrar des d'ahir mateix als lectors d'aquest diari la seva aposta pel periodisme proper i de qualitat.