L'AMI i l'Hosteleria fan costat a bars i restaurants i potencien la lectura de premsa en els locals

El President de l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI), Antonio Fernández-Galiano, i el president de la Confederació Empresarial d'Hostaleria d'Espanya, José Luis Yzuel Sanz, han signat un conveni de col·laboració, amb el propòsit establir les vies de cooperació necessàries entre les dues institucions per fomentar la tornada a la normalitat de la ciutadania, promovent accions que donin un impuls al sector de l'hostaleria i afavoreixin la recuperació de l'hàbit de la lectura de la premsa en els locals destinats a l'hostaleria, ja siguin bars, pubs, cafeteries, hotels o restaurants.

En virtut de l'acord assolit, AMI i Hostaleria d'Espanya emprenen un seguit accions de suport mutu que afavoreixin a tots dos sectors, i que es traduiran en un conjunt de mesures encaminades a donar suport a l'hostaleria.

Ambdues institucions manifesten el seu compromís de continuar facilitant l'accés a la informació dels clients dels establiments oberts al públic, a través d'exemplars disponibles de premsa, destacant el fet que no hi ha constància de cap prohibició al desenvolupament d'aquest hàbit tan lligat a la cultura del país.

Els representants de les dues institucions subratllen la importància de l'acord, ja que aquest conveni representa un important esforç per promoure la tornada a la normalitat dels ciutadans i la recuperació d'uns hàbits i un estil de vida que s'han vist interromputs per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 .

Recentment, l'AMI també ha recordat que tocar periòdics de paper no representa cap risc de contagi, segons l'OMS. Els diaris i setmanaris són encara més estèrils als virus a causa de la tinta i al procés d'impressió.