Mònica Terribas deixa «El Matí de Catalunya Ràdio»

Mònica Terribas, directora i presentadora d''El Matí de Catalunya Ràdio', deixarà el programa i no el presentarà la temporada vinent, segons ha anunciat aquest divendres al matí en directe, el dia que culminava la seva setena temporada. La periodista ha explicat que la decisió no respon a "cap motiu d'índole personal, familiar ni pels horaris" sinó al fet que "els engranatges d'una màquina tan exigent com aquesta no es poden permetre cap grinyol, i menys ara" i creu que "ara grinyolen". Alhora, Terribas s'ha mostrat confiada que la direcció de l'emissora trobarà "una altra enginyera que faci rutllar el motor com ells volen". "Tanco una etapa amb errors i errades, però sabent no ens hem traït en el servei que fem a la societat", ha precisat.

El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha agraït la feina de la periodista en aquests set anys al capdavant del programa més important de l'emissora. "Ets rigor, compromís i servei públic. Agraïment enorme per l'exhibició de professionalitat durant la pandèmia i en tants moments difícils viscuts", ha afirmat en una piulada.