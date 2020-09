Spotify, Tinder i els diaris europeus s'uneixen contra la taxa del 30% d'Apple

Diversos desenvolupadors d'aplicacions mòbils, entre els quals Spotify, l'empresa matriu de Tinder, Epic Games (creadors de Fortnite) o el lobby dels editors de diaris europeus han format una coalició per fer front a la comissió del 30% que cobra Apple en les transaccions que es realitzen dins de les apps descarregades des de la seva botiga.

La Coalició per a la Justícia d'Apps (CAF, per les sigles en anglès) té entre els seus objectius defensar que les plataformes realitzin les reformes necessàries per «preservar» l'elecció del consumidor i assegurar un «camp de joc anivellat» per als desenvolupadors d'aplicacions i videojocs que «depenen» de les botigues d'aplicacions i plataformes «més populars».

Entre els membres fundadors de la CAF s'hi troben Basecamp, Blix, Blockchain.com, Deezer, Epic Games, Match Group (matriu de la popular aplicació de cites Tinder), Prepear, Protonmail, Skydemon, Spotify i Tile. També s'hi ha sumat el lobby europeu d'editors de diaris News Media Europe, del qual forma part l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI), que a Espanya aglutina la majoria de grans mitjans.



Els diaris europeus

Al front comú també s'hi ha sumat el Consell Europeu d'Editors (EPC, per les sigles en anglès), un organisme que agrupa els presidents i consellers delegats dels grups de mitjans europeus. Entre els seus membres hi ha el conseller delegat de Grupo Prisa, Manuel Mirat; el conseller delegat de Vocento, Luis Enríquez Nistal; i el president de Prensa Ibérica, Javier Moll, editora de Diari de Girona.

Tot i que la coalició defensa els seus principis pel que fa a totes les plataformes, en el comunicat en què han anunciat la seva creació únicament s'esmenten a Apple i al seu botiga d'aplicacions, l'App Store. Els membres de la CAF asseguren en el seu comunicat que les pràctiques de companyia dirigida per Tim Cook han provocat «frustracions» per les seves «excessives» comissions i per les regles que donen a l'empresa una «avantatge injust» i «bloquegen a competidors innovadors» en els últims anys. «Els desenvolupadors i els usuaris estan demanant a Apple que sigui millor», puntualitza la coalició en el seu comunicat.