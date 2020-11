Alerten que la meitat de webs pornogràfiques inclouen vídeos amb actes sexuals sense consentiment de la dona

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha alertat que la meitat de les webs pornogràfiques inclouen vídeos etiquetats o amb títols que es refereixen a la realització d'actes sexuals sense consentiment de la dona. Segons un informe del CAC en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, aquestes webs no tenen cap sistema efectiu de verificació d'edat de qui hi accedeix, i encara que el 10% pregunten si s'és major d'edat, en respondre 'sí' ja s'hi pot entrar. El president del CAC, Roger Loppacher, adverteix que és "especialment greu" que els infants accedeixin a aquest tipus de contingut perquè "pot perjudicar el seu desenvolupament". "No podem acceptar que aquesta representació sigui un model per als menors", ha afegit.

Segons l'informe, la meitat de vídeos van inclosos en les categories i etiquetes que constaten la falta de consentiment –com 'violació', 'violació en grup', 'abusada' o 'forçada'- o títols de vídeo com 'Abusada per dos amics mentre dorm', entre altres. El CAC també detalla que sota algunes d'aquestes etiquetes, com 'forçada', s'hi inclouen prop de 20.000 vídeos, mentre que en 'abusada' n'hi ha 15.000.

Per al vicesecretari de la Junta de Govern i coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Roger Ballescà, l'informe posa de manifest "una situació greu i absolutament inacceptable" perquè "conculca els drets de la infància i posa en risc el seu desenvolupament saludable". El Col·legi alerta que la pornografia en menors "els imposa una sexualitat impròpia a la seva edat, fomenta relacions sexuals precoces i descontextualitzades, contribueix a augmentar els casos d'abús sexual i propicia conductes relacionades amb estereotips de gènere i conductes sexuals agressives i de violència masclista".

Pornografia i menors d'edat

Segons el CAC, aquestes webs permeten el visionat de milions de continguts sense cap sistema d'accés condicionat que l'impedeixi a persones menors. Així, per exemple, en un dels casos analitzats, en accedir al cercador de continguts, s'anuncia que hi ha més de 13 milions de vídeos disponibles. El nombre de visites també és extraordinàriament elevat. Per exemple, dos dels webs analitzats van registrar, només durant el mes d'agost passat, més de 3.000 milions de visites.

Les eines de comptabilització no ofereixen dades segmentades per edats. Tot i això, el CAC recorda que diferents enquestes i estudis constaten que l'accés d'infants i adolescents a continguts de pornografia a internet és un fet "habitual". L'informe també apunta que el 32,5% de webs introdueix missatges que avisen de la presència de continguts per a persones adultes, tot i que ho fa en parts poc visibles de la pantalla i un cop ja s'hi ha accedit.

El president del CAC, Roger Loppacher, ha alertat que "els menors tenen accés, sense cap restricció, a nombrosos continguts que, encara que siguin de ficció, transmeten un relat que pot normalitzar la desigualtat i fins i tot actes de violència masclista". Loppacher ha demanat "la transposició immediata de la Directiva europea de serveis audiovisuals" i que aquesta normativa estableixi "mesures eficaces" per evitar que els menors accedeixen als continguts audiovisuals pornogràfics a internet.

Pornografia a les xarxes socials

A més de les webs especialitzades en continguts per a adults, el CAC ha analitzat la presència de pornografia en les xarxes socials de més difusió, amb el resultat que només Twitter inclou continguts pornogràfics. En canvi, a YouTube, Facebook, Instagram i TikTok no se n'ha detectat.