GR-92: Més de dos-cents quilòmetres amb olor a mar
La millor manera de descobrir el litoral de la Costa Brava no és amb xancletes, sinó amb un bon calçat i una motxilla. El gran sender GR-92, que recorre el litoral mediterrani, és una forma excel·lent de veure les cales i platges gironines.
Acompanya'ns en aquest recorregut pel Sender de la Mediterrània a les comarques gironines.
El Gran Sender de la Mediterrània (GR-92) és un sender de gran recorregut que ressegueix el litoral mediterrani des de Portbou fins a Tarifa (Cadis), travessant Catalunya, el País Valencià, Múrcia i Andalusia. Forma part del sender europeu E-12 que ressegueix el mar Mediterrani (encara en construcció).
En bona part dels seus 1306 quilòmetres es camina vorejant la costa i des d'ell es poden visitar centenars de platges. El tram català consta de 33 etapes i finalitza al riu Sénia, la frontera natural entre Catalunya i el País Valencià.
El GR-92 permet descobrir la Costa Brava al complet i els seus paisatges de color blau i verd, i és una forma fantàstica de tornar-nos a enamorar del nostre entorn a través dels seus gairebé 221 quilòmetres. Semblen molts, però estan dividits en diferents etapes, i l'avantatge de tenir-ho tan a prop de casa és que ens permet caminar les diferents etapes a poc a poc i amb el temps que vulguem.
De Portbou fins a Tordera, descobrirem els millors racons dels 22 municipis que conformen la costa gironina.
QUÈ CAL SABER
Abans de fer qualsevol tram del sender cal informar-se bé: saber per on passa la ruta i que estigui en bon estat. La majoria dels camins de ronda que vertebren aquesta ruta estan en bones condicions, però sempre hi pot haver algun tram malmès per un temporal o despreniment, per tant, el millor és tenir-ho clar abans de començar per tal de no endur-se cap ensurt. A les oficines de turisme de cada municipi es pot trobar tota la informació en referència als camins i el seu estat.
La majoria de trams són fàcils i de fàcil accés, però cal tenir en compte que són trams de costa i que hi haurà escalons i trams irregulars. Informar-se de com és el terreny que es vol caminar també és important abans de començar, especialment si es va amb nens o persones d'edat més avançada.
Cal anar ben equipat: bon calçat, roba còmode i avituallament: aigua i alguna cosa per menjar. Són etapes de més de 10 quilòmetres cada una i s'ha d'anar preparat.
Cal respectar els senyals i indicacions, així com no embrutar ni fer malbé el paisatge.
Reviseu el temps abans de sortir i seguir sempre les indicacions i recomanacions de les institucions, especialment en cas de tempesta i temporal.
Normalment, els camins estan ben indicats amb senyals que els ajuntaments col·loquen a la ruta. De totes maneres, la millor manera de no perdre's és seguir els indicadors del sender. Durant tot el tram, trobareu marques al camí que us indiquen que aneu en bona direcció: dues ratlles horitzontals, una de blanca i una de vermella. En podeu trobar de tres formes i indiquen el camí correcte, un gir o camí incorrecte.
El GR-92 a les comarques gironines consta de 12 etapes, amb inici a Portbou i final a Tordera. Cada etapa sol tenir entre 15 i 20 quilòmetres, i es tarda entre 3 i 4 hores a completar-la sencera. Ara bé, recomanem no tenir pressa: un dels encants d'aquesta ruta és el paisatge, i val la pena aturar-se de tant en tant a observar-lo.
El camí porta cap a les diferents cales i platges de la Costa Brava, així que també és una bona idea, si el temps acompanya, fer una parada en alguna cala i relaxar-se amb un bon bany al mar.
ETAPA 1. PORTBOU - LLANÇÀ
El GR-92 té inici a Portbou, més concretament a les escales de la cruïlla del carrer Frederic Marès amb la carretera N-260. És una bona etapa per començar, ja que és la més curta: només són 9,8 quilòmetres.
Tot just sortir del municipi fronterer ens trobarem travessant la serra de l'Albera i amb unes vistes espectaculars de la costa més al nord de Catalunya, per a arribar a Colera, el segon municipi que creuarem en aquesta primera caminada. A partir d'aquí passarem per les platges de Garbet, la Cala de les Assutzenes i arribarem al terme municipal de Llançà, última parada de la ruta. Val la pena aturar-se a la platja de Grifeu abans d'arribar al Port de Llançà, on s'acaba aquesta primera etapa del sender.
PORTBOU-LLANÇÀ
- Inici: Portbou, cruïlla del carrer Frederic Marès amb la carretera N-260
- Final: Port de Llançà
- Comarques: Alt Empordà
- Distància: 9,8 km
ETAPA 2. LLANÇÀ - CADAQUÉS
La segona etapa d'aquest recorregut és, probablement, de les més boniques del GR-92, ja que en ella travessarem el Cap de Creus, un Parc Natural que ha estat font d'inspiració de diversos artistes, entre ells Salvador Dalí.
Per començar, tornarem al punt on ho vam deixar a l'Etapa 1, al Port de Llançà, per a resseguir el litoral fins al Port de la Selva. En aquest tram del camí veurem la Platja de la Farella, la de les Tonyines i la de Cau de Llop, fins a arribar al Far de s'Arenella, que obre pas cap a la badia de Port de la Selva, el pròxim punt d'interès d'aquesta etapa. Al final del carrer de Llançà, continuem per la GI-613 i just després del rec de la Costa de Torrelló, girem a l'esquerra en direcció al Cap de Creus. En aquest tram es travessa el Parc Natural del Cap de Creus fins a Cadaqués, passant pel Mas dels Bufadors i el Pont de Pedra Seca. Finalment, arribarem al poble de Cadaqués, un dels punts més coneguts de l'Alt Empordà, amb les seves característiques cases de color blanc i el seu ambient únic.
LLANÇÀ-CADAQUÉS
- Inici: Port de Llançà
- Final: Cadaqués
- Comarques: Alt Empordà
- Distància. 20,3 km
ETAPA 3. CADAQUÉS - ROSES
Per fer la tercera etapa s'ha d'estar mentalitzat, ja que a causa dels desnivells del terreny es fa més difícil de caminar i és la segona més llarga de les 12 gironines. Però bé, ningú ha dit que fos fàcil, i a més, es compensa amb uns paisatges dignes de l'esforç.
Comencem des de Cadaqués resseguint la costa fins al carrer de Sa Jorneta, on agafarem el camí de Jóncols, que ja no deixarem fins a arribar a la cala que posa nom al camí. Des de la cala, seguirem pel camí recte, sense resseguir la costa, fins a tornar a trobar el mar. Un cop allà, ara sí, resseguirem el litoral passant per totes les cales de Roses: cala Pelosa, cala Calitjar fins a la punta de la Farrera, on farem via cap a una de les cales més boniques de Roses, cala Montjoi, on val la pena aturar-se i banyar-se a les seves aigües cristal·lines. Aquesta cala, a part de per bonica, és coneguda per ser l'espai epicentre de la gastronomia: El Bulli és just a sobre de la platja.
La ruta segueix pel costat del mar, cala a cala fins a punta Falconera, on girarem i començarem a deixar enrere el paisatge més verge per tornar a la civilització de la urbanització Almadrava. Seguirem ben arran de mar, passant per més platges i cales, com la de les Canyelles grosses i la de les Canyelles petites, fins a arribar al Far de Roses. D'aquí, ja gairebé al nucli urbà de Roses, trobarem el port, i tot caminant pel passeig de Roses, arribarem al final de la ruta, just a l'Homenatge als Pescadors.
CADAQUÉS-ROSES
- Inici: Cadaqués
- Final: Roses, pl. Catalunya
- Comarques: Alt Empordà
- Distància. 21,6 km
ETAPA 4. ROSES - EL CORTALET*
*Els Aiguamolls de l'Empordà
En aquesta etapa fugirem de la costa, però no patiu, que val la pena, ja que ens endinsarem a la plana de l'Empordà, que no és el mar però també és bonic.
Continuem des d'on ho vam deixar a l'última etapa, a la plaça Catalunya de Roses, tot seguint l'avinguda de Rhodes fins al carrer Pica d'Estats, que ens portarà cap al camí direcció a la carretera de Castelló d'Empúries. A partir d'aquí creurem els Estanys, i arribarem al nucli urbà de Castelló d'Empúries (si teniu temps, aprofiteu per visitar aquest bonic poble medieval). En sortir de Castelló travessarem la Muga en direcció als Aiguamolls, per finalitzar aquesta etapa al Centre d’Informació del Parc, El Cortalet.
ROSES-ELCORTALET
- Inici: pl. Catalunya de Roses
- Final: El Cortalet (Aiguamolls de l'Empordà)
- Comarques: Alt Empordà
- Distància: 16,3 km
ETAPA 5. EL CORTALET* - L'ESCALA
*Aiguamolls de l'Empordà
Comencem als Aiguamolls de l'Empordà i aprofitem per seguir l'itinerari marcat pel Parc: la natura en la seva màxima esplendor, els ocells i els animals, les plantes... tot el que veurem visitant els Aiguamolls és espectacular, som afortunats de tenir un lloc com aquest ben a prop de casa.
Fora del parc, seguirem el camí del costat del riu Fluvià fins a l'Armentera, on seguirem caminant fins a arribar a Sant Martí d'Empúries, on els grecs van fundar la colònia d'Emporion el s.VI aC. Si no heu visitat mai les ruïnes, no deixeu de fer-ho, ja que és un dels jaciments més ben conservats de Catalunya. Passades les ruïnes, seguirem pel passeig marítim fins a arribar a la platja de Riells, a L'Escala, i just allà on veiem el Petit Príncep assegut, observant la platja, finalitza la ruta.
EL CORTALET-L'ESCALA
- Inici: El Cortalet, als Aiguamolls de l'Empordà
- Final: L'Escala, Platja de Riells
- Comarques: Alt Empordà
- Distància: 20,2 km
ETAPA 6. L'ESCALA - TORROELLA DE MONTGRÍ
Amb aquesta etapa, tornem a la muntanya i ens tornarem a allunyar una mica del mar, però no el perdrem de vista.
Sortirem de la platja de Riells i caminarem pel port de l'Escala, fins a arribar a la platja de l'Illa Mateua, on girarem en direcció a la Cala Montgó. En arribar a aquesta platja, una de les més boniques de la zona, deixarem l'Alt Empordà per entrar al Baix. Seguirem pel costat del mar fins a la Punta del Milà, on deixarem l'aigua a l'esquena i agafarem direcció cap al massís del Montgrí. El que ve a continuació és camí de bosc, travessant fins a gairebé arribar a l'Estartit. A les Pedreres, girarem en direcció a Torre Vella i començarem l'ascens cap al Castell del Montgrí. Les vistes des de dalt el castell de tota la plana de l'Empordà i les Illes Medes paguen el camí fins a dalt, que no és cap broma. Un cop a dalt, baixarem cap a Torroella de Montgrí, on finalitzarem a la plaça del Lledoner.
L'ESCALA-TORROELLA DE MONTGRÍ
- Inici: L'Escala, platja de Riells
- Final: Torroella de Montgrí, pl. del Lledoner
- Comarques: Alt Empordà, Baix Empordà
- Distància: 20 km
ETAPA 7. TORROELLA DE MONTGRÍ - BEGUR
La setena etapa és ideal per a conèixer el paisatge de l'Empordà. Des de la plaça de Lledoner de Torroella, seguirem pel passeig de Catalunya i travessarem el Pont del Ter. Un cop a l'altre ribera del riu, seguim el camí del costat per anar cap a Gualta, tot resseguint primer el Ter i després el Daró. De Gualta anirem passarem per petits pobles del Baix Empordà com Fontanilles, Palau-Sator i Fontclara fins a arribar a Pals.
Pals és una meravella medieval, probablement la més ben conservada de l'Empordà. Si teniu temps, perdeu-vos per Pals abans de continuar el GR-92!
Des de Pals agafem direcció cap a Begur i deixem enrere el paisatge pla de l'Empordà per entrar en un terreny més boscós. Notareu que el terra és sorrós i que la vegetació creix en Dunes, típiques d'aquesta zona.
El camí finalitza a l'aparcament de la Vinya de Begur, població que descobrirem a la següent etapa.
TORROELLA DE MONTGRÍ-BEGUR
- Inici: Torroella, pl. de Lledoner
- Final: Begur, aparcament de la Vinya
- Comarques: Baix Empordà
- Recorregut: 21,3 km
ETAPA 8. BEGUR - PALAMÓS
Trobàveu a faltar el mar? Doncs en aquesta etapa us en fareu un fart de veure'l! Abans de sortir, feu una volta per Begur, un municipi que conserva l'essència dels Indians i que bé mereix una visita, per ràpida que sigui.
Però bé, continuem amb el GR-92. Aquesta etapa és una de les més boniques del sender, ja que passa per moltíssimes cales, algunes de les més conegudes i emblemàtiques de Catalunya, ara també és la més llarga de les comarques gironines.
Des de l'aparcament de la Vinya caminarem en direcció a Aiguablava, una cala on el mar té un turquesa incomparable (el camí passar per sobre, però aprofiteu per baixar a la platja, no en trobareu gaires com aquesta), i seguim per l'interior fins a arribar a Tamariu, ja a Palafrugell. El camí segueix prop del mar fins a arribar al Far de Sant Sebastià, imponent a sobre de Llafranc. Les vistes des del far són d'aquelles que donen pau a tothom qui s'hi para una bona estona.
Del far, baixarem a Llafranc per agafar el camí de ronda cap a una de les cales més conegudes de Catalunya, que té so d'havanera: la platja de Port-Bo a Calella de Palafrugell.
Deixem Calella enrere i segui pels Jardins de Cap Roig, seu del famós festival de música, per arribar a la Platja de Castell, a Palamós. Observeu bé aquesta platja, ja que és de les poques totalment verges que observareu durant aquest sender, i ho és gràcies a la lluita dels veïns de Palamós, que van evitar que es construís en aquest paratge.
El camí de ronda segueix cap a la Fosca i pel camí, ens aturarem a s'Alguer, una petita cala amb cases de pescadors blanques i portes de colors que encara es conserven. Va ser declarada Bé d'Interès Natural per la Generalitat i és fotografiada per milers de visitants cada any.
D'aquí seguirem fins a arribar a la Fosca, una altra platja preciosa que destaca per l'arquitectura de les seves cases. I de la Fosca, ara sí, ens dirigim al nucli urbà de Palamós, primer passant per Port Marina i fins al centre i la platja Gran. L'etapa l'acabarem a la cruïlla del carrer Aragó amb el passeig del Mar.
BEGUR-PALAMÓS
- Inici: Begur, aparcament de la Vinya
- Final: Palamós, cruïlla carrer Aragó amb passeig del Mar
- Comarques: Baix Empordà
- Distància: 23 km
ETAPA 9. PALAMÓS - SANT FELIU DE GUÍXOLS
La novena etapa del GR-92 la faràs amb companyia vulguis o no, ja que passa pels camins de ronda més concorreguts de la Costa Brava, així que et recomanem que per poc que puguis, eviteu fer aquesta ruta en cap de setmana o festiu.
Començarem al passeig de Palamós i caminarem en direcció cap a sant Antoni. No té pèrdua, els dos passeigs estan comunicats i no saps quan acaba un i comença l'altre. El passeig de Sant Antoni continua fins a travessar el pont de Sant Antoni, que travessa la riera fins a la platja de Torre Valentina. De les platges urbanes que hem vist fins ara, aquesta és la més bonica, i agafa el nom de la torre de defensa que hi ha al final de la platja, declarada Bé d'Interès Nacional. Més endavant trobarem una altra torre, la dels Perpinyà.
Després de la torre, començarem el primer dels tres camins de ronda que farem en aquesta etapa. Hi ha moltes cales en aquest tram i l'avantatge és que no ens hem de desviar del camí per a visitar-les, moltes d'elles es travessen per continuar. La primera que trobarem serà Roques Planes, que és una cala de roques (planes) ideal per fer esnòrquel, i seguirem per la de la Roca del Paller, la del Forn i Cala Cristus i la de Ses Torretes. A partir d'aquí, entrem ja al terme municipal de Platja d'Aro, per la platja de Cap Roig, seguida de les aigües cristal·lines de la Platja de Belladona. El camí segueix per la Cala del Pi i la Cala Sa Cova, petites però de gran bellesa. Aquest camí de ronda, ple d'escales i túnels petits, finalitza a la sorra de Cala Rovira. Per seguir caldrà travessar la platja sencera i seguir el camí fins a veure el Cavall Bernat a la platja gran de Platja d'Aro.
La ruta segueix pel passeig de Platja d'Aro fins al Ridaura, on haurem de desviar-nos fins a l'avinguda s'Agaró i passat el Port d'Aro girarem pel carrer Punta Prima en direcció a Sa Conca, que haurem de travessar per agafar el següent camí de ronda.
Aquest tram us sonarà encara que sigui el primer cop que vingueu a la zona perquè és un dels camins de ronda més fotografiats i penjat a les xarxes. És un camí amable i còmode de fer, amb escalons fàcils i sense cap mena de perill, això sí, hi vagis el dia que hi vagis t'hi trobaràs gent passejant i fent esport.
Després de serpentejar el litoral, arribarem al racó de s'Agaró, amb les casetes de bany de colors arran de mar i la platja de Sant Pol de fons. Després de les dunes, ja a Sant Feliu de Guíxols, seguirem pel passeig fins al racó de Sant Pol, on trobarem l'inici de l'últim camí de ronda de l'etapa. Aquest últim camí és el més complicat dels 3, ple d'escalons i terreny irregular, però ens portarà per una zona bonica i a cales menys concorregudes que les habituals.
La primera part és plena de roques que, amb uns escarpins, ens permetran fer una bona banyada i esnòrquel en llocs plens de bellesa marítima. Després de cala Ametller, també de roques, trobarem la Via ferrata de la Cala del Molí, l'única via ferrata construïda al costat del mar. El camí de ronda continua fins la Cala jonca, just darrere el Port de Sant Feliu. Des del port, seguirem cap al passeig del Mar, on podrem descansar a la barana de mar just al final de l'etapa, davant l'Ajuntament.
PALAMÓS-SANT FELIU DE GUÍXOLS
- Inici: Palamós, passeig del Mar
- Final: Sant Feliu de Guíxols, passeig del Mar
- Comarques: Baix Empordà
- Distància: 16,7 km
ETAPA 10. SANT FELIU DE GUÍXOLS - TOSSA DE MAR
L'etapa 10 és totalment oposada a l'anterior: ens allunyem del mar per caminar per la muntanya i res de camins plans i lleugers. Però no ens alarmem, la ruta ens portarà a travessar l'Ardenya i té unes vistes precioses del mar des de les altures.
Comencem al passeig de Sant Feliu i ens dirigim al Monestir (feu-li una bona ullada), i des del carrer Pecher agafarem el camí del Molí de Vent de les Comes, passarem per la urbanització Casanova fins al Coll Barraquer. Aquest tram el camí es fa a les altures, però amb vistes al mar. Estigueu atents a les marques del sender en aquest tram, ja que hi ha força trencants durant el trajecte.
Quan hàgim passat el Puig de Cadiretes, començarem el descens cap a Tossa, on finalitzarem a la rambla Pau Casals, deixant la visita a la platja per a la pròxima etapa.
SANT FELIU DE GUÍXOLS-TOSSA DE MAR
- Inici: Sant Feliu de Guíxols, passeig del Mar
- Final: Tossa de Mar, rambla Pau Casals
- Comarques: Baix Empordà, la Selva
- Distància: 20,2 km
ETAPA 11. TOSSA DE MAR - LLORET DE MAR
Tossa de Mar és un d'aquells municipis amb encant que sempre surten a les llistes dels més bonics de Girona, per tant, abans de continuar amb l'etapa, feu una volta, camineu per la muralla i la platja. Un cop hàgiu gaudit de la vila, tornem a la rambla Pau Casals per a reprendre el GR-92 amb la penúltima etapa en terres gironines.
Agafem el carrer doctor Fleming i just passada l'estació d'autobusos, girem al carrer Miramar. Aquest tram no ressegueix ben bé la costa, ja que s'ha de vorejar alguna urbanització, però un cop passada la primera, ens dirigim cap al litoral pel turó de la Morisca i baixem a la platja de Canyelles, on haurem de tornar a vorejar una urbanització per, ara sí, tornar al costat del mar per passar per la Cala dels Frares, una cala preciosa plena de roques punxegudes que surten del mar, i al castell de Lloret, última parada abans d'arribar a la platja gran de Lloret.
Al final del passeig arribarem a l'última parada de l'etapa.
TOSSA DE MAR-LLORET DE MAR
- Inici: Tossa de Mar, rambla Pau Casals
- Final: Lloret de Mar, passeig del Mar
- Comarques: La Selva
- Distància: 14,3 km
ETAPA 12. LLORET DE MAR - TORDERA
I ja hem arribat a l'última etapa! Des del final del passeig de Lloret agafarem el camí de ronda que porta cap a Fenals, passant per Cala Banys, on val la pena aturar-se al mirador i mirar-la amb detall, una de les cales més boniques de Lloret. Seguint el camí, veurem el Castell de Sant Joan i arribarem a Fenals.
Després, rodejarem els Jardins de Santa Clotilde per anar a Sa Boadella i tornarem a rodejar uns altres jardins, ara el de Pinya de Rosa, per anar direcció recta cap a Blanes. Abans, però, passarem pel turó de Sant Joan, amb unes vistes genials de la costa catalana.
Des de la platja de Blanes, la següent parada a Sa Palomera, al bell mig de la platja i continuarem pel passeig i l'avinguda de Catalunya en direcció Tordera, la destinació final de l'etapa.
Resseguint la Tordera, el riu que fa de frontera natural entre la província de Girona i Barcelona, arribarem fins al municipi maresmenc, final del trajecte i última destinació de la part gironina del GR-92
LLORET DE MAR-TORDERA
- Inici: Lloret de Mar, passeig del Mar
- Final: Tordera, avinguda dels Països Catalans
- Comarques: la Selva, Maresme
- Distància: 17,2 km
